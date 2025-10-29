Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards

C’est un scénario qui risque de se répéter à de nombreuses reprises cette saison. À savoir une grosse performance individuelle d’Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) dans une défaite de ses Washington Wizards. Le n°2 de la Draft 2024 semble avoir compris beaucoup de choses depuis sa saison rookie. Tout au contraire de son équipe, qui a perdu un match qu’ils n’auraient jamais dû perdre face aux Sixers de Philadelphie ce mardi 28 octobre, lors de leur deuxième rencontre de la saison à domicile.

Des changements dans son jeu

À la manière de son compatriote Victor Wembanyama, Sarr a débuté la saison en grande pompe. Et surtout en apportant des modifications à son jeu qui le rendent plus efficace, plus dominant à l’intérieur, et davantage en maîtrise. Sur ses 30 premiers tirs cette saison, il n’en a par exemple pris que 2 derrière la ligne de 3-points. Contre… 17 la saison dernière. « En tant que joueur, tu essayes forcément d’être plus efficace. Pour moi, je sais que ça passera par l’alternance entre le jeu à l’intérieur et à l’extérieur. C’est le cas de beaucoup joueurs dans la ligue, dont Victor forcément » répondait-il 48 heures auparavant quand nous lui posions la question en conférence de presse.

Ce mardi soir, le Français a davantage fait usage de son tir à 3-points (3 réussis sur 7 tentatives). Mais le ratio par rapport au nombre total de tirs (23) est faible. Ces tirs primés ont surtout été opportunistes, quand la défense adverse lui laissait trop d’espace. Le reste du temps, il a été agressif vers l’arceau, faisant étalage de sa palette de dribbles et de moves près du panier. Que ce soit face à lui Joel Embiid (25 points), Adem Bona (2 points, 5 contres), ou des défenseurs plus petits en mismatch.

Alex Sarr Legacy Game 🗣️ (Via: @NBA) 📊: 31 PTS | 11 REB | 5 AST | 13-23 FG | 3-7 3PT | 2 STL | 2 BLK The youngest Wizards player ever to record 30 PTS and 10 REB 🧙‍♂️ Former 2nd overall pick is still just 20 years-old 👀 pic.twitter.com/70xHsNMQ2m — Overtime Elite (@OvertimeElite) October 29, 2025

Peu de ballons dans le money-time

Sarr a joué avec plein de confiance. D’où sa ligne statistique, sa deuxième meilleure en carrière, derrière ses 34 points contre Nikola Jokic l’année dernière. Il termine en effet avec 31 points à 13/23 aux tirs (dont 3/7 de loin), 11 rebonds, 5 passes décisives, 2 interceptions et 2 contres en 34 minutes. Et devient le plus jeune joueur de l’histoire des Wizards avec un match en 30-10. Il marque un peu plus l’histoire de sa franchise par sa précocité. Il fait aussi partie des trois plus jeunes joueurs de l’histoire NBA avec une performance en 30-10-5, avec Wembanyama et le Turc Alperen Sengun.

Malgré tout, ses coéquipiers ne lui ont que très peu donné de ballons dans le money-time (5 tirs dans les 12 dernières minutes). Ni à l’autre francophone Kyshawn George, lui aussi en pleine explosion (20 points, 9 rebonds, 7 passes décisives ce soir). À la place, ce sont les vétérans CJ McCollum (14 points à 4/14) et Khris Middleton (13 points à 4/11, 10 rebonds) qui ont monopolisé tous les ballons. Et ont multiplié les tirs ratés et les bourdes.

Les Wizards, qui menaient 116-100 à neuf minutes du terme, ont réussi à perdre… 134-139 en prolongations. Un 18-39 donc encaissé sur le dernier quart d’heure. Une défaite très décevante. Même si elle n’a pas vraiment de conséquence au vu des objectifs de l’équipe cette saison. Si ce n’est auprès de leur fanbase.