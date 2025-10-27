Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers

Les Los Angeles Lakers avaient besoin d’un héros face aux Sacramento Kings. Sans Luka Doncic (entorse du doigt, contusion à la jambe) ni LeBron James (sciatique), les Californiens ont pu compter sur Austin Reaves. En effet, il a offert une performance d’anthologie : 51 points, 11 rebonds et 9 passes dans la victoire 127-120.

Avant le match, Reaves avait échangé quelques messages avec Doncic. Ce dernier lui avait lancé : « Il me faut 60 points ce soir ». Reaves avait simplement répondu en riant. Finalement, il n’était pas si loin du compte.

Un festival offensif porté par les lancers-francs

En 39 minutes, Reaves a signé 51 points avec 12/22 aux tirs, 6/10 à trois points et surtout 21/22 aux lancers-francs. Ainsi, il a pulvérisé son record personnel de 44 points.

« Je ne vais pas mentir, quand je suis allé sur la ligne, je me suis dit que je n’avais pas intérêt à rater ! » a plaisanté l’arrière, faisant allusion à Doncic, moqué pour un lancer manqué face aux Wolves.

De son côté, l’entraîneur JJ Redick a salué la polyvalence de son joueur : « Il a été fantastique. Il était partout sur le terrain et a marqué à un niveau incroyable. Reaves vit l’instant présent et répond toujours présent.

AUSTIN REAVES CAREER-HIGH 51 POINTS 🔥🤯 11 REB

9 AST

12-22 FG

6 3PM pic.twitter.com/lMtaSj0H1g — Bleacher Report (@BleacherReport) October 27, 2025

La reconnaissance de Doncic et la montée en puissance d’un leader

Depuis le banc, Doncic n’a pas oublié de féliciter son coéquipier. Sur Instagram, il a posté une story avec le mot « GOAT », un clin d’œil amusé mais sincère.

D’ailleurs, cette performance confirme le début de saison exceptionnel de Reaves. Il tourne désormais à 34 points de moyenne, avec presque 10 passes et 8 rebonds. « Je joue le sport que j’aime. Mes coéquipiers et le staff me laissent être moi-même, et c’est pour ça que je peux m’exprimer ainsi », confie-t-il.

PROFIL JOUEUR Austin REAVES Poste(s): Arrière Taille: 196 cm Âge: 27 ans (29/05/1998) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 34 #4 REB 7,7 #35 PD 9,7 #4

En attendant les retours de James et Doncic, Austin Reaves devra donc poursuivre sur cette lancée. Objectif : maintenir les Lakers dans la course aux sommets de la Conférence Ouest.