NBA

Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers

Performance historique d'Austin Reaves face aux Kings. L'arrière des Lakers a inscrit 51 points après avoir reçu un message motivant de Luka Doncic, privé de cette rencontre pour blessure.
00h00
Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
Crédit photo : Ed Szczepanski-Imagn Images

Les Los Angeles Lakers avaient besoin d’un héros face aux Sacramento Kings. Sans Luka Doncic (entorse du doigt, contusion à la jambe) ni LeBron James (sciatique), les Californiens ont pu compter sur Austin Reaves. En effet, il a offert une performance d’anthologie : 51 points, 11 rebonds et 9 passes dans la victoire 127-120.

Austin REAVES
Austin REAVES
51
PTS
11
REB
9
PDE
Logo NBA
SAC
120 127
LAL

Avant le match, Reaves avait échangé quelques messages avec Doncic. Ce dernier lui avait lancé : « Il me faut 60 points ce soir ». Reaves avait simplement répondu en riant. Finalement, il n’était pas si loin du compte.

Un festival offensif porté par les lancers-francs

En 39 minutes, Reaves a signé 51 points avec 12/22 aux tirs, 6/10 à trois points et surtout 21/22 aux lancers-francs. Ainsi, il a pulvérisé son record personnel de 44 points.

« Je ne vais pas mentir, quand je suis allé sur la ligne, je me suis dit que je n’avais pas intérêt à rater ! » a plaisanté l’arrière, faisant allusion à Doncic, moqué pour un lancer manqué face aux Wolves.

De son côté, l’entraîneur JJ Redick a salué la polyvalence de son joueur : « Il a été fantastique. Il était partout sur le terrain et a marqué à un niveau incroyable. Reaves vit l’instant présent et répond toujours présent.

La reconnaissance de Doncic et la montée en puissance d’un leader

Depuis le banc, Doncic n’a pas oublié de féliciter son coéquipier. Sur Instagram, il a posté une story avec le mot « GOAT », un clin d’œil amusé mais sincère.

D’ailleurs, cette performance confirme le début de saison exceptionnel de Reaves. Il tourne désormais à 34 points de moyenne, avec presque 10 passes et 8 rebonds. « Je joue le sport que j’aime. Mes coéquipiers et le staff me laissent être moi-même, et c’est pour ça que je peux m’exprimer ainsi », confie-t-il.

PROFIL JOUEUR
Austin REAVES
Poste(s): Arrière
Taille: 196 cm
Âge: 27 ans (29/05/1998)

Nationalités:

logo usa.jpg
Stats 2025-2026 / NBA
PTS
34
#4
REB
7,7
#35
PD
9,7
#4

En attendant les retours de James et Doncic, Austin Reaves devra donc poursuivre sur cette lancée. Objectif : maintenir les Lakers dans la course aux sommets de la Conférence Ouest.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
NBA
NBA
Suivre

Médias
