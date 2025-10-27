Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
NM1

Loon-Plage fait venir une figure bien connue de NM1

NM1 - Confronté aux blessures d'Hugo Desseignet et Paul-Lou Duwiquet, l'AS Loon-Plage a fait venir Sidy N'Dir en remplaçant médical. Face au SCABB Lab, le Bourguignon a signé une bonne première samedi.
|
00h00
Résumé
Écouter
Loon-Plage fait venir une figure bien connue de NM1

Sidy N’Dir apportera ses qualités athlétiques à Loon-Plage

Crédit photo : Guillaume Poumarède

Impérial dans l’antre du SCABB Lab vendredi soir (84-55), Loon-Plage s’est présenté avec un pigiste médical pour compenser les blessures d’Hugo Desseignet et Paul-Lou Duwiquet.

LIRE AUSSI

Une heure avant le match, comme de nombreuses équipes de Nationale 1 dans ce cas de figure, l’ASLP a officialisé la signature de Sidy N’Dir (1,83 m, 30 ans).

Le natif de la Nièvre (une originalité dans le basket français) a fait bonne figure pour sa première avec 8 points à 2/5, 2 rebonds et 2 passes décisives en 15 minutes.

Sidy N'DIR
Sidy N’DIR
8
PTS
2
REB
2
PDE
Logo NM1
SCA
55 84
LOO

En embauchant N’Dir, le club nordiste a joué la carte de la sécurité. Passé pendant deux ans par la Pro B à sa sortie d’université (Évreux et Antibes), le combo-guard arpente les parquets de Nationale 1 depuis quatre ans (Mulhouse, Le Havre, LyonSO, Tarbes-Lourdes), même s’il doit régulièrement laisser passer le début de saison pour trouver preneur… ou même pire, comme lors du dernier exercice, où il a attendu le sprint final pour rejoindre l’UTLB (7,9 points et 3,6 passes décisives en 7 matchs).

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
NM1
NM1
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Abonnez-vous à BeBasket pour nous soutenir et bénéficier d'une expérience de lecture bien plus agréable
Médias
00h00Soutenir BeBasket en s’abonnant, c’est faire vivre un média 100% indépendant dédié au basket français
À l’étranger
00h00[Vidéos] Sekou Doumbouya et Damien Inglis en feu au Japon
ELITE 2
00h00Antoine Eïto et Antibes vers une séparation ?
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NM1
00h00Loon-Plage fait venir une figure bien connue de NM1
Betclic ELITE
00h00« Des bonhommes qui nous ont expliqué le très haut niveau » : l’Élan Chalon face à la dure réalité du Paris Basketball (-40).
Betclic ELITE
00h00[Vidéo] Les 17 points de Bastien Grasshoff face au Portel : « Sur le terrain, j’ai pris confiance »
Betclic ELITE
00h00Théo Magrit quitte Boulazac, une possibilité pour Limoges ?
NM1
00h00Sept ans après avoir quitté Val de Seine en NM3, Thibault Alexis y retourne en NM1
Betclic ELITE
00h00Nick Calathes aurait trouvé une porte de sortie : bientôt la rupture avec l’AS Monaco ?
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn
NBA
00h00Victor Wembanyama (31 points) guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets
Nico Harrison est le GM contesté des Dallas Mavericks
NBA
00h00Dallas Mavericks : les fans réclament le renvoi de Nico Harrison après un début de saison catastrophique
NBA
00h00Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas
NBA
00h00Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
1 / 0