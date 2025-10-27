Loon-Plage fait venir une figure bien connue de NM1

Impérial dans l’antre du SCABB Lab vendredi soir (84-55), Loon-Plage s’est présenté avec un pigiste médical pour compenser les blessures d’Hugo Desseignet et Paul-Lou Duwiquet.

Une heure avant le match, comme de nombreuses équipes de Nationale 1 dans ce cas de figure, l’ASLP a officialisé la signature de Sidy N’Dir (1,83 m, 30 ans).

Le natif de la Nièvre (une originalité dans le basket français) a fait bonne figure pour sa première avec 8 points à 2/5, 2 rebonds et 2 passes décisives en 15 minutes.

En embauchant N’Dir, le club nordiste a joué la carte de la sécurité. Passé pendant deux ans par la Pro B à sa sortie d’université (Évreux et Antibes), le combo-guard arpente les parquets de Nationale 1 depuis quatre ans (Mulhouse, Le Havre, LyonSO, Tarbes-Lourdes), même s’il doit régulièrement laisser passer le début de saison pour trouver preneur… ou même pire, comme lors du dernier exercice, où il a attendu le sprint final pour rejoindre l’UTLB (7,9 points et 3,6 passes décisives en 7 matchs).