Betclic Élite

[Vidéo] Les 17 points de Bastien Grasshoff face au Portel : « Sur le terrain, j’ai pris confiance »

Betclic ÉLITE - Lancé dans le grand bain samedi avec Le Mans suite aux absences de Johnny Berhanemeskel et Ugo Doumbia, Bastien Grasshoff s'en est remarquablement sorti avec 17 points. Retrouvez ses highlights en vidéo.
00h00
Bastien Grasshoff s’est éclaté samedi face au Portel

Crédit photo : Julie Dumélié

La naissance du petit Théo Berhanemeskel ce week-end a fait beaucoup d’heureux. Dans la famille Berhanemeskel, évidemment. Mais aussi Bastien Grasshoff, qui a eu droit à l’un de ses premiers moments forts chez les professionnels grâce au congé paternité de Johnny.

Alors qu’il cumulait 26 minutes de jeu jusque-là avec l’équipe fanion du MSB, le jeune marseillais (18 ans) a disputé 25 minutes et 23 secondes face au Portel (107-68). Pour un rendement qui a largement dépassé les attentes : 17 points à 6/8, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception pour 19 d’évaluation.

17
PTS
5
REB
3
PDE
MSB
107 68
LEP

« Guillaume Vizade m’avait prévenu deux jours à l’avance que j’allais être dans le cinq majeur », a-t-il expliqué face à la caméra d’Ouest France, lui qui a parfaitement su se mettre d’emblée au niveau avec une première mi-temps à 10 points à 100%. « Franchement, je suis très content. Sur le terrain, j’ai pris confiance et ça s’est bien passé. Tous les gars autour m’ont poussé, étaient derrière moi dès que je marquais un panier. Je n’ai jamais ressenti de baisse de régime, j’ai essayé de donner le maximum tout le long, et ça m’a souri. »

« On a tenté de le mettre dans les meilleures conditions possibles, avec quatre joueurs expérimentés dans le cinq de départ », a expliqué le coach Guillaume Vizade au micro d’Ouest France. « L’équipe a fait preuve de maturité et d’intelligence dans sa manière de l’intégrer. Bastien montre ses capacités à l’entraînement, il joue au quotidien avec eux. Si on l’a prévenu tôt, c’était pour qu’il puisse digérer l’information. Pour un jeune, il faut savoir canaliser l’émotion et l’excitation. Je suis très content de son comportement sur le terrain. Maintenant, la difficulté du monde professionnel, c’est la répétition. »

 

Le Mans
Le Mans
