Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Le Mans embarrasse Le Portel, le jeune Bastien Grasshoff (19 d’évaluation) en surprise du chef

Avec un Bastien Grasshoff épatant (19 d'évaluation) pour sa première vraie apparition en Betclic ÉLITE, Le Mans a facilement fait dérailler Le Portel (107-68). L'ESSM est désormais seule lanterne rouge du championnat.
|
00h00
Résumé
Écouter
Le Mans embarrasse Le Portel, le jeune Bastien Grasshoff (19 d’évaluation) en surprise du chef

Quelle perf’ pour Bastien Grasshoff !

Crédit photo : Tiphaine Blanchet / LNB

Alors oui, avec des matchs contre Monaco ou Bourg-en-Bresse, Le Portel a commencé la saison avec un calendrier peu aisé. Oui, Le Portel aurait pu mériter mieux à Strasbourg et a même battu Gravelines-Dunkerque en Coupe de France. Oui, une victoire au Mans n’est pas cochée sur le tableau de route. Mais la vérité, c’est surtout que l’ESSM ne fait pas grand chose pour contrecarrer les pronostics qui l’envoyaient unanimement à la dernière place du championnat.

Jusqu’à -47…

Après avoir perdu un premier match de la peur la semaine dernière contre Boulazac, les Nordistes ont livré une prestation extrêmement inquiétante à Antarès, concédant une large défaite (68-107), malgré le retour de blessure de leur meneur Michael Smith. Le pire dans tout ça ? C’est que l’écart a été atténué en fin de match, un temps à -47 dans le quatrième quart-temps (52-99)…

– Journée 5

S’il n’y a « pas encore le feu au lac », comme l’exprimait Kenny Grant dans les colonnes de La Voix du Nord avant la rencontre, Le Portel se retrouve désormais seul à la dernière place du championnat, ultime équipe fanny de Betclic ÉLITE, après la démonstration du BCM (qui viendra samedi prochain au Chaudron) contre Nancy. Et oui, il y a une culture historique du maintien à l’ESSM. Mais à quel point reposait-elle sur les épaules de l’ancien entraîneur, Éric Girard ?

Le réveil de DiLeo

En face, loin de sa bataille de tranchées du week-end dernier contre la JL Bourg, Le Mans Sarthe Basket a vécu la soirée la plus paisible de sa saison. Idéal pour redonner confiance à certains comme David DiLeo, ancien de la maison stelliste, méconnaissable depuis le début de saison (4,3 points à 34%), relancé ce samedi (17 points).

David DILEO
David DILEO
17
PTS
5
REB
2
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
107 68
LEP

Grasshoff, le soir de l’éclosion

Idéal, aussi, pour permettre à des jeunes de s’offrir un match référence à ce niveau. Et à ce petit-jeu là, Bastien Grasshoff a été la surprise du chef, lui qui ne figurait certainement pas dans le scouting report de l’ESSM avant la rencontre !

Pour cause, le Marseillais de 18 ans a quasiment joué autant en une soirée (25 minutes et 23 secondes) que sur tout le reste de sa carrière professionnelle (26 minutes, réparties en six apparitions, un record à 2 minutes cette saison contre Benfica).

LIRE AUSSI

Si le vice-champion d’Europe a autant joué, c’est parce que Johnny Berhanemeskel et Ugo Doumbia étaient absents. Mais c’est surtout parce qu’il a mérité chaque seconde de son temps de jeu. Rayonnant dans tous les secteurs, l’enfant du SMUC a cumulé 17 points à 6/8, 5 rebonds, 3 passes décisives et 1 interception pour 19 d’évaluation. De quoi lui valoir l’honneur de lancer le clapping au milieu d’Antarès. Cela en fera bien un pour qui cette soirée restera inoubliable…

Bastien GRASSHOFF
Bastien GRASSHOFF
17
PTS
5
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
107 68
LEP
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Le Portel
Le Portel
Suivre
Le Mans
Le Mans
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00David Holston entretient sa légende : 35 d’évaluation en un temps record pour renverser la SIG Strasbourg !
Betclic ELITE
00h00En démonstration face à Nancy (+28), le BCM Gravelines-Dunkerque n’est plus fanny !
Betclic Élite
00h00Le Mans embarrasse Le Portel, le jeune Bastien Grasshoff (19 d’évaluation) en surprise du chef
NM1
00h00Babacar Niasse explose son record en carrière
EuroLeague
00h00Avant de revenir en France, T.J. Shorts relève la tête : « Continuer à travailler pour trouver ma place dans l’équipe »
À l’étranger
00h00Chassé-croisé d’anciens meneurs LNB à Varèse
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
Équipe de France
00h00Gérald Ayayi (Cholet Basket) : « C’est une fierté mais aussi un soulagement » après sa première sélection en équipe de France
Mike Smith était déjà forfait lors de Le Portel - Boulazac
Betclic ELITE
00h00Le Portel toujours sans victoire et peut-être encore sans un joueur clé au Mans
EasyCredit BBL
00h0052 points, c’est le total fou de l’ancien arrière du SLUC Nancy ce vendredi en Allemagne !
1 / 0
Livenews NBA
Rudy Gobert revient sur l'affaire des paris truqués en NBA
NBA
00h00Rudy Gobert dénonce les dérives des paris sportifs en NBA : « Je reçois des messages après chaque match »
Alexandre Sarr au dunk lors de la victoire des Wizards à Dallas
NBA
00h00Alexandre Sarr brille à Dallas aux côtés de Kyshawn George (34 points)
NBA
00h00Joan Beringer joue son premier match NBA, les autres rookies français restent encore sur le banc
Victor Wembanyama face à Zion Williamson ce vendredi 24 octobre
NBA
00h00Victor Wembanyama domine avec 29 points et 9 contres (!) lors de la victoire des Spurs
NBA
00h00La NBA dévoile les parquets hauts en couleur de sa NBA Cup
Stephen Curry démarre fort sa saison NBA 2025-2026
NBA
00h00Stephen Curry crucifie Denver après une performance historique d’Aaron Gordon à 50 points
NBA
00h00L’ancien nanterrien Ajay Mitchell bat encore son record en NBA, Ousmane Dieng ne saisit pas sa chance
NBA
00h00Les 6 rookies français ont joué… 20 minutes en cumulé pour leur premier match
NBA
00h00Paris faiseur de coachs NBA : (déjà) promu entraîneur de Portland, Tiago Splitter imite Tuomas Iisalo !
NBA
00h00Terry Rozier et Chauncey Billups arrêtés dans une enquête FBI sur les paris sportifs
1 / 0