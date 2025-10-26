Victor Wembanyama contre Nolan Traoré à 19h : comment regarder le duel français de la NBA ce dimanche soir ?

Les fans européens de Victor Wembanyama ont rendez-vous ce dimanche pour un match exceptionnel. Les San Antonio Spurs accueillent les Brooklyn Nets pour leur première rencontre à domicile de la saison, programmée à 19h heure française (13h heure locale). Une opportunité rare de suivre le phénomène français sans avoir à veiller tard dans la nuit.

==> Regarder ce match avec Prime Vidéo (ici) qui a récupéré une bonne partie des droits basket NBA cette saison.

Cette programmation favorable s’explique par le changement d’heure intervenu dans la nuit de samedi à dimanche en Europe. Pour les supporters du joueur de 2,24m, c’est une aubaine inespérée dans un calendrier NBA peu clément pour les horaires européens.

PROFIL JOUEUR Victor WEMBANYAMA Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 224 cm Âge: 21 ans (04/01/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 34,5 #7 REB 13 #5 PD 1,5 #174

Prime Video diffuse la rencontre face à Nolan Traoré

La rencontre sera diffusée en direct par Prime Vidéo, nouveau détenteur de droits des matches de NBA. Ce duel revêt un intérêt particulier puisqu’il opposera deux talents français : Victor Wembanyama côté Spurs et Nolan Traoré, drafté cet été par les Brooklyn Nets.

Les matches des San Antonio Spurs visibles en Europe en direct à une heure décente ne seront pas légion cette saison. Pour voir jouer le prodige français, qui a brillamment entamé son exercice 2024-2025, il faudra généralement se coucher tard ou se lever tôt.

PROFIL JOUEUR Nolan TRAORÉ Poste(s): Meneur Taille: 191 cm Âge: 19 ans (28/05/2006) Nationalités: Stats 2025-2026 / NBA PTS 3 #276 REB 0 #335 PD 1 #255

Après ce rendez-vous dominical, les fans européens devront prendre leur mal en patience. Le prochain match à horaire favorable n’aura lieu que le 25 décembre, avec un duel de Noël alléchant face à l’Oklahoma City Thunder. Une attente qui rend ce premier match à domicile d’autant plus précieux pour découvrir l’évolution de Wembanyama dans son environnement texan avec deux premiers matchs incroyable.

Cette programmation exceptionnelle offre donc une fenêtre idéale pour observer les progrès du jeune prodige français dans sa deuxième saison NBA, sans les contraintes horaires habituelles du basket américain.