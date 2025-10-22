Recherche
NBA

Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets

NBA - Drafté en n°19 par les Brooklyn Nets, Nolan Traoré arrive dans la plus jeune équipe de la ligue. Sur le poste de meneur, il sera en concurrence avec deux autres rookies, ce qui lui laisse de la place pour s'imposer.
00h00
Jour de grands débuts en NBA pour Nolan Traoré : la voie est libre aux Brooklyn Nets

Nolan Traoré et sa nouvelle coupe de cheveux, plus courte

Crédit photo : © Wendell Cruz-Imagn Images

Il est l’un des six rookies français (un record) qui va fouler les parquets de NBA cette saison. Et depuis sa Draft en 19e position en juin dernier, Nolan Traoré (1,91 m, 19 ans) n’a pas eu à beaucoup bouger. Pour cause, ce sont bien les Brooklyn Nets qui l’ont drafté dans leur propre salle, puisque la Draft s’est déroulée au Barclays Center.

Combien de temps d’adaptation nécessaire ?

Le jeune français a pu établir ses quartiers très rapidement, et a depuis passé les épreuves de la Summer League (7,7 points à 30,4% aux tirs, et 2,7 passes décisives de moyenne), du camp d’entraînement et de la pré-saison (4,5 points à 41,2% et 1,8 passe décisive), avec plus ou moins de succès. Le voilà prêt à attaquer le gros morceau, soit la saison régulière NBA. Les Nets vont commencer en douceur avec un déplacement chez les Charlotte Hornets, dans la nuit de ce mercredi 22 au jeudi 23 octobre, à 1h00 du matin.

Traoré n’a pas été particulièrement convaincant en Summer League ni en pré-saison. Que ce soit dans les statistiques ou dans l’impression visuelle. Beaucoup se sont questionnés sur le fait qu’il soit vraiment prêt pour la NBA. Mais sa carrière a toujours été faite de hauts et de bas. On l’avait notamment vu finir en trombe la saison 2023/24 avec Saint-Quentin, après avoir fait la transition sans aucun problème depuis la NM1.

Puis le début de sa saison 2024/25 a été très compliqué. « Il vit une période délicate, comme il en a rarement connu » confiait son coach de l’époque Julien Mahé. Puis il avait bien mieux réussi sa deuxième moitié de saison, ce qui lui a valu cette sélection en n°19 de la Draft. Verra-t-on la même chose cette saison en NBA ? Rien d’impossible tant la ligue américaine nécessite un temps d’adaptation, surtout depuis l’Europe où le jeu n’a ni les mêmes règles ni le même rythme.

Possibilité de s’imposer

Une bonne nouvelle pour lui est que la franchise des Brooklyn Nets est en pleine reconstruction. Avec à peine plus de 23 ans de moyenne, c’est tout simplement la plus jeune équipe de NBA. La rotation au poste de meneur l’illustre parfaitement. Nolan Traoré sera en concurrence avec… deux autres rookies, Egor Demin (n°8 de la Draft) et Ben Saraf (n°26). La voie est véritablement libre pour le meneur français. Aucune star ou même joueur de calibre titulaire NBA n’est devant lui dans la hiérarchie. Revers de la médaille : il n’a pas non plus de meneur vétéran pour lui servir de mentor.

Si ses performances sont au niveau dès le départ, il peut s’imposer comme le meneur n°1 de son équipe. L’équipe va avoir besoin d’un meneur gestionnaire pour mettre en place le jeu, et donner les ballons aux scoreurs que sont Cameron Thomas et Michael Porter Jr.

Maestro du pick-and-roll avec Saint-Quentin, Traoré peut avoir ces qualités s’il garde confiance en lui. Son premier pas et sa rapidité de pénétration, qui faisaient très mal en France, seront forcément mieux défendus aux États-Unis. Les défenseurs NBA sont davantage habitués à ce genre de profils. Il devra encore se développer physiquement et gagner en explosivité pour les passer.

« La vitesse est ma qualité n°1, donc c’est bien pour moi de jouer dans un jeu si rapide. Il faut s’y adapter, mais c’est comme pour chaque rookie. Je vais y arriver c’est sûr » a-t-il évoqué au Media Day. Le plus dur sera d’arriver à limiter les pertes de balle (3 de moyenne en 15 minutes en pré-saison) et de garder des bons pourcentages aux tirs. Son temps de jeu pourrait être limité s’il n’y parvient pas, en tout cas au début.

NBA
NBA
Commentaires

stephmoon
Perso je le sens moyen, Nolan. Espérer s'imposer dans la NBA actuelle sans shoot fiable me paraît bien compliqué, d'autant que je ne suis pas sûr qu'il soit supérieur à Ben Saraf et Egor Demin, qui peuvent se dire comme lui que la voie est dégagée...
