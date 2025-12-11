Recherche
EuroLeague Féminine

Une directrice sportive sur le parquet : sept mois après sa retraite, Amel Bouderra a rejoué en EuroLeague !

Devenue directrice sportive des Flammes Carolo depuis la fin de sa carrière de joueuse en mai 2024, Amel Bouderra a rejoué mercredi à Bourges en EuroLeague, le temps de 7 minutes, afin de soulager une équipe de Charleville-Mézières handicapée par les blessures. Ce qui n'a pas suffi pour enrayer le naufrage ardennais (85-57).
00h00
Une directrice sportive sur le parquet : sept mois après sa retraite, Amel Bouderra a rejoué en EuroLeague !

220 jours après son dernier match officiel, Amel Bouderra a retrouvé les parquets !

Crédit photo : Olivier Martin

Dans l’euphorie du sacre en Coupe de France en avril dernier, le premier trophée majeur des Flammes Carolo, quelqu’un avait chambré Amel Bouderra sur le fait qu’elle allait repousser sa retraite pour vivre une deuxième saison en EuroLeague, sept ans après la découverte de 2018/19. « Non, mais je voyagerai avec l’équipe », s’était-elle esclaffée.

6 minutes et 56 secondes de jeu 

Elle a finalement fait un peu plus que ça… Déjà présente sur la feuille de match à Schio le 26 novembre, pour faire le nombre, l’ancienne capitaine emblématique de Charleville-Mézières a rejoué mercredi soir à Bourges, 220 après son dernier match officiel contre Tarbes en demi-finale des playoffs de Boulangère Wonderligue.

Contrairement à Schio, Amel Bouderra a cette fois enlevé le surmaillot pour jouer ! (photo : Olivier Martin)

 

Avec l’avalanche de blessures frappant actuellement l’équipe ardennaise, qui ne comptait que sept professionnelles aptes au Prado pour entamer le deuxième tour de l’EuroLeague, la nouvelle directrice sportive des Flammes a donné 6 minutes et 56 secondes pour faire souffler ses joueuses.

Pour un bilan évidemment poussif, elle qui est complètement à court de rythme : Amel Bouderra (36 ans) a manqué son seul shoot lointain, a égaré deux ballons et commis deux fautes (-3 d’évaluation au total). Elle a notamment vécu de l’intérieur le gros creux du troisième quart-temps, revenue sur le parquet à 52-46 à moins de trois minutes du buzzer et impuissante lors du 12-0 qui a ensuite douché les Flammes (64-46, 30e minute).

Les Flammes ont été « une proie facile »

Balayées à Bourges (85-57) et dernières de leur poule, les Carolomacériennes n’ont désormais plus trop le droit à l’erreur afin d’espérer disputer le play-in. Tout un programme lorsqu’il faudra encore se frotter aux championnes d’Europe de Prague et à la surprise Gérone…

« Il ne faut pas se retrancher derrière les absences », a déclaré le coach Romuald Yernaux après la déroute au Prado, dans des propos rapportés par L’Ardennais« On explose en trois minutes à la fin du troisième quart. Quand on n’a pas beaucoup de rotations, il faut qu’on arrive à avoir l’ensemble des joueuses qui soient impactantes et ça n’a pas été le cas. On a été une proie facile mais on doit faire mieux après avoir subi ce run en fin de troisième quart-temps. » 

 

