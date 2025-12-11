Recherche
NCAA

Milhan Charles revit en NCAA : l’ailier français brille avec Arkansas-Pine Bluff après son année blanche

NCAA - Bloqué par un problème de santé en 2024-2025 alors qu’il devait lancer sa carrière professionnelle à Antibes, Milhan Charles retrouve enfin le rythme et l’explosivité en NCAA. Avec Arkansas-Pine Bluff, le Français enchaîne les prestations solides et confirme tout son potentiel.
|
00h00
Milhan Charles sort de son meilleur match en NCAA

Crédit photo : Steve Roberts-Imagn Images

Milhan Charles (2,00 m, 21 ans) vit une renaissance. Annoncé à Antibes pour la saison 2024-2025 avant qu’un sérieux problème de santé ne mette sa progression sur pause, l’ailier français a trouvé aux Arkansas-Pine Bluff Golden Lions un cadre neuf pour relancer sa carrière. Et depuis le début de la saison NCAA, Milhan Charles s’affirme comme l’une des vraies belles surprises parmi les freshmen européens. Sa prestation parfaite contre Tulsa a confirmé son retour en forme et son potentiel à suivre de très près.

Milhan Charles, une trajectoire stoppée puis relancée aux États-Unis

Longtemps attaché à sa région natale, passé notamment par Aix-Venelles en U18 puis en NM2, Milhan Charles avait convaincu Antibes de l’intégrer dans l’effectif professionnel en 2024-2025 après une saison passée aux Pays-Bas. Cette marche importante n’a finalement pas pu être franchie : un grave souci médical l’a privé de saison. Une frustration d’autant plus forte que l’ailier restait sur un exercice très prometteur avec Limburg en BNXT League (12 points à 49 %, 4,1 rebonds), avant d’être sélectionné en 3e position de la Draft internationale de G-League par San Diego.

Tout était donc en place pour poursuivre une montée en puissance… avant cette parenthèse forcée. Une année perdue, mais pas du talent.

LIRE AUSSI

Un début de saison révélateur avec Arkansas-Pine Bluff

Après cette période d’incertitude, le Français a choisi une autre voie pour repartir : la NCAA, au sein du modeste programme d’Arkansas-Pine Bluff dans la conférence SWAC. Un choix cohérent pour obtenir du temps de jeu, retrouver du rythme et montrer sa polyvalence.

Contre Tulsa, Milhan Charles a livré son match le plus abouti :
• 18 points
• 6/6 aux tirs (5/5 à 2-points, 1/1 à 3-points)
• 5/5 aux lancers-francs
• 5 rebonds
• 1 passe décisive
• 1 contre

Une prestation parfaite au scoring, dans un registre complet. L’ailier a été injouable en transition, utilisant sa taille et sa fluidité pour finir près du cercle. Il a aussi montré un maniement de balle propre pour un joueur de 2,00 m, capable de créer des avantages sans précipitation. Le tout avec une sélection de tirs impeccable.

Un profil moderne qui attire l’attention

Pour un freshman, Milhan Charles coche plusieurs cases recherchées :
– un gabarit intéressant (2,00 m en taille, 2,13 m d’envergure)
– une vraie mobilité
– une capacité à jouer des deux côtés du terrain
– un tir en progression
– un jeu en transition très efficace

Son retour en forme permet enfin de revoir le joueur qu’il promettait d’être avant son problème de santé. À Arkansas-Pine Bluff, il avance sans pression mais avec un rôle important, dans un environnement qui lui donne de la liberté et des responsabilités.

Une saison décisive pour la suite

Pour Milhan Charles, cette aventure en NCAA est plus qu’un simple rebond : elle peut devenir un tremplin vers la suite de sa carrière, que ce soit en NCAA, en G-League ou en Europe. Après une année blanche, le Français enchaîne les prestations convaincantes et montre qu’il a retrouvé sa confiance, son agressivité et sa polyvalence.

Le regard posé sur lui il y a un an revient petit à petit : il est clairement un nom à suivre en 2025 et au-delà.

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
NCAA
NCAA
Suivre

