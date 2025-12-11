Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

L’ASVEL, première équipe européenne à rejouer à Tel-Aviv depuis le début de la guerre

EuroLeague - L’ASVEL retrouve Tel-Aviv ce jeudi soir pour affronter le Maccabi, devenant la première équipe européenne à jouer de nouveau en Israël depuis le début de la guerre. Une rencontre très particulière pour le club français, dans un contexte sensible et chargé d’histoire.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASVEL, première équipe européenne à rejouer à Tel-Aviv depuis le début de la guerre

L’ASVEL va défier le Maccabi Tel-Aviv, en Israël

Crédit photo : Infinity Nine Media / Julie Darbon

L’ASVEL s’apprête à vivre un déplacement inédit à Tel-Aviv, un retour marqué par l’histoire récente de l’EuroLeague et du conflit israélo-palestinien. Plus aucune équipe n’avait joué dans la Menora Mivtachim Arena depuis octobre 2023. Le club villeurbannais ouvre donc une nouvelle page de la compétition, tout en tentant de relever un immense défi sportif face au Maccabi Tel-Aviv.

Le retour de l’ASVEL dans une Menora Mivtachim Arena en ébullition

Depuis le 5 octobre 2023, aucune rencontre d’EuroLeague ne s’était tenue à Tel-Aviv. Deux jours plus tard, la guerre éclatait et le Maccabi avait été contraint de ‘‘recevoir’’ à Belgrade, quasiment à huis clos. En un peu plus d’un an, les Israéliens y ont disputé 44 rencontres toutes compétitions confondues.

Fin novembre, l’EuroLeague a finalement autorisé le Maccabi et l’Hapoel Jerusalem à regagner leurs salles. L’ASVEL, qui avait initialement prévu de rejoindre Belgrade, devient ainsi la première équipe européenne à rejouer sur le sol israélien.

Le club de Villeurbanne avait déjà dû s’adapter début décembre, en affrontant l’Hapoel Tel Aviv à Sofia devant 780 spectateurs. Cette fois, la pression sera tout autre : 10 383 supporters, tout de jaune vêtus, attendent de retrouver leur Maccabi en EuroLeague à domicile.

Un déplacement qui interroge, sans commentaire de la direction

Comment l’ASVEL a-t-elle préparé ce voyage dans un contexte aussi particulier ? Le club, sollicité par Le Progrès, n’a pas souhaité répondre. Aucune prise de parole publique de la direction n’a été publiée.

Le passé récent n’aide pas à apaiser l’atmosphère. L’ASVEL avait renoncé, sous pression, à participer au tournoi de l’Hapoel Tel Aviv en septembre 2024. Quelques jours plus tard, une manifestation pro-palestinienne avait interrompu l’ouverture du championnat contre Le Mans, entraînant une bagarre en tribunes.

Pour ce déplacement, les Villeurbannais se sont envolés « bien trop seuls dans un tel contexte », analyse Le Progrès.

De Colo de retour, mais trois absents

Nando De Colo a fait le voyage et sera bien présent sur le parquet. En revanche, Adam Atamna, Armel Traoré et Edwin Jackson sont forfaits pour cette rencontre poursuit Luc Paganon. L’ASVEL devra donc composer avec un effectif diminué pour tenter de surprendre un Maccabi euphorique à l’idée de retrouver son public.

Selon Pierric Poupet, le danger est clair : « Le Maccabi, qui est une très belle équipe, va certainement gagner pas mal de matchs maintenant qu’il va pouvoir jouer devant son public, qui a toujours été un vrai atout ».

Sur le terrain, le défi est immense. L’ASVEL reste sur quatorze défaites consécutives à l’extérieur en EuroLeague depuis le 10 janvier 2025. Et le Maccabi a remporté onze des treize confrontations entre les deux clubs depuis le début du XXIe siècle.

Un retour symbolique en Israël pour l’EuroLeague

Au-delà du sport, ce Maccabi – ASVEL marque un tournant. Après 14 mois d’exil forcé, Tel-Aviv retrouve l’EuroLeague. Et c’est le champion de France 2022 qui entre en premier dans l’arène bouillante de la Menora Mivtachim Arena.

La rencontre se tiendra à 20 h 05, heure locale, et l’ASVEL rentrera en France dans la foulée.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
ASVEL
ASVEL
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
L'ASVEL va défier le Maccabi Tel-Aviv, en Israël
EuroLeague
00h00L’ASVEL, première équipe européenne à rejouer à Tel-Aviv depuis le début de la guerre
ELITE 2
00h00Bathiste Tchouaffé, le basketteur de Sciences Po Paris qui rêve de diplomatie
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Betclic ELITE
00h00Tajuan Agee, pas encore prêt à Bourg mais déjà bientôt de retour à Gravelines
Natalia Odisharia
Betclic ELITE
00h00Natalia Odisharia, la journaliste politique qui veut raconter les joueurs de Betclic ELITE autrement
EuroLeague Féminine
00h00Villeneuve d’Ascq prend un énorme avantage face à Angers en EuroCup
EuroLeague Féminine
00h00Bourges prend sa revanche sur les Flammes Carolo, cette fois en EuroLeague
EuroLeague Féminine
00h00Le duo Gabby Williams-Iliana Rupert mène Fenerbahçe vers une victoire de quasiment 50 points
EuroLeague Féminine
00h00Basket Landes entame la deuxième phase avec une belle victoire à l’extérieur
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
Chris Paul revient sur son départ des Clippers
NBA
00h00Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers
NBA
00h00Franz Wagner blessé : le Magic évite le pire avec une entorse de cheville
Jalen Brunson
NBA
00h00Jalen Brunson propulse les Knicks vers les demi-finales de la NBA Cup
Monte Morris pourrait rejoindre l'Olympiakos
NBA
00h00Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
1 / 0