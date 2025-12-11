L’ASVEL, première équipe européenne à rejouer à Tel-Aviv depuis le début de la guerre

L’ASVEL s’apprête à vivre un déplacement inédit à Tel-Aviv, un retour marqué par l’histoire récente de l’EuroLeague et du conflit israélo-palestinien. Plus aucune équipe n’avait joué dans la Menora Mivtachim Arena depuis octobre 2023. Le club villeurbannais ouvre donc une nouvelle page de la compétition, tout en tentant de relever un immense défi sportif face au Maccabi Tel-Aviv.

Le retour de l’ASVEL dans une Menora Mivtachim Arena en ébullition

Depuis le 5 octobre 2023, aucune rencontre d’EuroLeague ne s’était tenue à Tel-Aviv. Deux jours plus tard, la guerre éclatait et le Maccabi avait été contraint de ‘‘recevoir’’ à Belgrade, quasiment à huis clos. En un peu plus d’un an, les Israéliens y ont disputé 44 rencontres toutes compétitions confondues.

Fin novembre, l’EuroLeague a finalement autorisé le Maccabi et l’Hapoel Jerusalem à regagner leurs salles. L’ASVEL, qui avait initialement prévu de rejoindre Belgrade, devient ainsi la première équipe européenne à rejouer sur le sol israélien.

Le club de Villeurbanne avait déjà dû s’adapter début décembre, en affrontant l’Hapoel Tel Aviv à Sofia devant 780 spectateurs. Cette fois, la pression sera tout autre : 10 383 supporters, tout de jaune vêtus, attendent de retrouver leur Maccabi en EuroLeague à domicile.

Un déplacement qui interroge, sans commentaire de la direction

Comment l’ASVEL a-t-elle préparé ce voyage dans un contexte aussi particulier ? Le club, sollicité par Le Progrès, n’a pas souhaité répondre. Aucune prise de parole publique de la direction n’a été publiée.

Le passé récent n’aide pas à apaiser l’atmosphère. L’ASVEL avait renoncé, sous pression, à participer au tournoi de l’Hapoel Tel Aviv en septembre 2024. Quelques jours plus tard, une manifestation pro-palestinienne avait interrompu l’ouverture du championnat contre Le Mans, entraînant une bagarre en tribunes.

Pour ce déplacement, les Villeurbannais se sont envolés « bien trop seuls dans un tel contexte », analyse Le Progrès.

De Colo de retour, mais trois absents

Nando De Colo a fait le voyage et sera bien présent sur le parquet. En revanche, Adam Atamna, Armel Traoré et Edwin Jackson sont forfaits pour cette rencontre poursuit Luc Paganon. L’ASVEL devra donc composer avec un effectif diminué pour tenter de surprendre un Maccabi euphorique à l’idée de retrouver son public.

Selon Pierric Poupet, le danger est clair : « Le Maccabi, qui est une très belle équipe, va certainement gagner pas mal de matchs maintenant qu’il va pouvoir jouer devant son public, qui a toujours été un vrai atout ».

Sur le terrain, le défi est immense. L’ASVEL reste sur quatorze défaites consécutives à l’extérieur en EuroLeague depuis le 10 janvier 2025. Et le Maccabi a remporté onze des treize confrontations entre les deux clubs depuis le début du XXIe siècle.

Un retour symbolique en Israël pour l’EuroLeague

Au-delà du sport, ce Maccabi – ASVEL marque un tournant. Après 14 mois d’exil forcé, Tel-Aviv retrouve l’EuroLeague. Et c’est le champion de France 2022 qui entre en premier dans l’arène bouillante de la Menora Mivtachim Arena.

La rencontre se tiendra à 20 h 05, heure locale, et l’ASVEL rentrera en France dans la foulée.