Spanoulis vs Jasikevicius : la revanche de la finale d’EuroLeague ravive une rivalité légendaire

Quand deux anciennes légendes de l’EuroLeague se rencontrent sur les bancs de touche, l’attention se porte naturellement sur les entraîneurs plutôt que sur les joueurs. C’est exactement le cas avec Sarunas Jasikevicius, 49 ans, et Vassilis Spanoulis, 43 ans – deux icônes dont les destins s’entremêlent depuis des décennies et qui s’affrontent à nouveau lors de la 15e journée de la saison régulière 2025-2026.

Cette rivalité d’entraîneurs a débuté la saison dernière lorsque Vassilis Spanoulis a pris les rênes de l’AS Monaco, Sarunas Jasikevicius ayant déjà passé près d’une décennie sur les bancs de l’EuroLeague. Les deux hommes ont réussi une transition remarquable, passant du statut de meneurs dominants à celui de tacticiens d’élite, culminant avec un affrontement inoubliable à Abou Dabi pour la couronne européenne.

VÍDEO. El momento de tensión entre Spanoulis y Jasikevicius en vestuarios tras el primer Olympiacos-Zalgiris: pic.twitter.com/Yg1a58Vfn8 — Chema de Lucas (@chemadelucas) April 18, 2018

De coéquipiers à rivaux : une histoire qui traverse les décennies

Le Fenerbahçe l’avait emporté, offrant à Jasikevicius son premier titre d’entraîneur et sa première victoire sur Spanoulis dans un match décisif. Mais l’histoire entre ces deux hommes va bien au-delà de cette finale.

Leurs deux premières confrontations lors de la saison régulière 2024-2025 avaient tourné à l’avantage de Spanoulis – des victoires convaincantes à Istanbul et Monaco, portées par les 50 points combinés de Mike James. Monaco avait terminé quatrième avec 21 victoires, tandis que le Fenerbahçe s’était classé deuxième avec 23 succès. Le troisième duel fut l’ultime décideur : la finale du championnat, où Jasikevicius avait enfin pris sa revanche.

Bien avant leur duel d’entraîneurs, les deux hommes avaient partagé la gloire en tant que coéquipiers. Sous les ordres de Zeljko Obradovic, ils avaient aidé le Panathinaikos à soulever le trophée EuroLeague en 2009. Pour Spanoulis, c’était le premier de ses trois titres et trois trophées de MVP du Final Four, les autres étant venus avec l’Olympiakos. Pour Jasikevicius, cela marquait son quatrième championnat après ses triomphes avec le Maccabi Tel-Aviv et Barcelone.

Leur camaraderie transparaît encore lors des conférences de presse, souvent avec humour. « Malaka, tu sais ce qui est le pire ? Nous n’avons pas le ballon », avait plaisanté Jasikevicius avant la finale de la saison dernière. Spanoulis avait riposté quand on lui avait demandé des nouvelles d’Obradovic : « Je n’ai reçu aucun message de sa part », après que Saras ait révélé sa dernière conversation avec leur ancien entraîneur.

Le prochain chapitre de cette rivalité se déroulera vendredi à la Salle Gaston Médecin, où d’anciens amis devenus rivaux se battront une fois de plus pour la suprématie européenne.