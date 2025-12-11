Vincent Poirier tout proche de signer son premier match de la saison

Vincent Poirier est tout proche de revenir à la compétition. Absent depuis le début de saison suite à une opération au genou, le pivot français a été reclassé comme « incertain » pour le match de jeudi soir contre Valence en EuroLeague, ce qui constitue une lueur d’espoir pour l’Anadolu Efes Istanbul qui traverse une période difficile avec une cascade de blessures qui handicape sérieusement les ambitions du club turc.

PROFIL JOUEUR Vincent POIRIER Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 32 ans (17/10/1993) Nationalités: Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket PTS 9 #167 REB 6,5 #39 PD 2,5 #122

Le retour espéré de Vincent Poirier

Vincent Poirier avait subi une opération au genou pendant l’intersaison, ce qui l’avait contraint à déclarer forfait pour l’EuroBasket 2025 avec l’équipe de France. L’ancien joueur NBA, passé par les Boston Celtics et les Philadelphia 76ers, avait signé un contrat de trois ans avec l’Anadolu Efes avant la saison 2024-2025.

La saison dernière, le pivot français avait affiché une moyenne de 9,5 points et 4,9 rebonds pour 13,4 d’évaluation en 39 apparitions en EuroLeague. Son retour potentiel constituerait un renfort de poids pour une équipe de l’Anadolu Efes en grande difficulté, avec un bilan de 5 victoires pour 9 défaites en EuroLeague et 6 victoires pour 4 défaites en championnat turc après quatre revers consécutifs.

Une dynamique qui n’a pas été endiguée par l’éviction du coach Igor Kokoskov. Mais le nouvel entraîneur Pablo Laso, que Vincent Poirier a côtoyé au Real Madrid, pourrait bénéficier d’un roster plus complet pour change la donne.

Vincent Poirier (32y, 213cm, C) in his 6-year Euroleague career:https://t.co/sUfSm3ire4

213 GMs | 19.4 MPG

8.7 PPG | 5.5 RPG | 0.9 APG

62/27/73% The player is still unavailable and will not play tonight against Real Madrid, via the team's official X account. https://t.co/SEyVDKtiLN pic.twitter.com/NUCRhS7vvs — Givemestats.com (@iamgivemestats) December 4, 2025

Une infirmerie qui se remplit pour Anadolu Efes

La situation s’aggrave encore pour l’Anadolu Efes avec l’ajout de Burak Can Yildizli à la liste des blessés. L’ailier-fort turc de 31 ans souffre d’une fracture au poignet droit qui l’éloignera des parquets pour une période de quatre à six semaines. Après avoir signalé des douleurs au poignet, des examens médicaux ont révélé la gravité de la blessure.

Shane Larkin (opération à l’aine gauche), P.J. Dozier Jr. (cuisse droite) et Georgios Papagiannis (opération au genou gauche) restent également indisponibles pour l’équipe dirigée par l’entraîneur intérimaire Rado Trifunovic. Cette accumulation de blessures explique en grande partie les difficultés rencontrées par le club stambouliote cette saison.

Yildizli, sorti du centre de formation de l’Anadolu Efes, avait rejoint son club formateur en 2023 après avoir évolué dans plusieurs autres équipes turques. Cette saison en BSL, il compilait 1 point, 1 rebond et 0,5 passe décisive par match sur deux apparitions en EuroLeague.