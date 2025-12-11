Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroLeague

Vincent Poirier tout proche de signer son premier match de la saison

EuroLeague - Le pivot français Vincent Poirier pourrait faire son retour à la compétition après une opération au genou durant l'intersaison 2025. Le pivot français avait manqué l'EuroBasket puis le début de saison 2025-2026.
|
00h00
Résumé
Écouter
Vincent Poirier tout proche de signer son premier match de la saison

Vincent Poirier est tout proche de revenir à la compétition, près de quatre mois après son opération du genou

Crédit photo : Guillaume Poumarede

Vincent Poirier est tout proche de revenir à la compétition. Absent depuis le début de saison suite à une opération au genou, le pivot français a été reclassé comme « incertain » pour le match de jeudi soir contre Valence en EuroLeague, ce qui constitue une lueur d’espoir pour l’Anadolu Efes Istanbul qui traverse une période difficile avec une cascade de blessures qui handicape sérieusement les ambitions du club turc.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player_Vincent Poirier.jpg
Vincent POIRIER
Poste(s): Pivot
Taille: 213 cm
Âge: 32 ans (17/10/1993)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Qualif’ EuroBasket
PTS
9
#167
REB
6,5
#39
PD
2,5
#122

Le retour espéré de Vincent Poirier

Vincent Poirier avait subi une opération au genou pendant l’intersaison, ce qui l’avait contraint à déclarer forfait pour l’EuroBasket 2025 avec l’équipe de France. L’ancien joueur NBA, passé par les Boston Celtics et les Philadelphia 76ers, avait signé un contrat de trois ans avec l’Anadolu Efes avant la saison 2024-2025.

La saison dernière, le pivot français avait affiché une moyenne de 9,5 points et 4,9 rebonds pour 13,4 d’évaluation en 39 apparitions en EuroLeague. Son retour potentiel constituerait un renfort de poids pour une équipe de l’Anadolu Efes en grande difficulté, avec un bilan de 5 victoires pour 9 défaites en EuroLeague et 6 victoires pour 4 défaites en championnat turc après quatre revers consécutifs.

Une dynamique qui n’a pas été endiguée par l’éviction du coach Igor Kokoskov. Mais le nouvel entraîneur Pablo Laso, que Vincent Poirier a côtoyé au Real Madrid, pourrait bénéficier d’un roster plus complet pour change la donne.

Une infirmerie qui se remplit pour Anadolu Efes

La situation s’aggrave encore pour l’Anadolu Efes avec l’ajout de Burak Can Yildizli à la liste des blessés. L’ailier-fort turc de 31 ans souffre d’une fracture au poignet droit qui l’éloignera des parquets pour une période de quatre à six semaines. Après avoir signalé des douleurs au poignet, des examens médicaux ont révélé la gravité de la blessure.

Shane Larkin (opération à l’aine gauche), P.J. Dozier Jr. (cuisse droite) et Georgios Papagiannis (opération au genou gauche) restent également indisponibles pour l’équipe dirigée par l’entraîneur intérimaire Rado Trifunovic. Cette accumulation de blessures explique en grande partie les difficultés rencontrées par le club stambouliote cette saison.

Yildizli, sorti du centre de formation de l’Anadolu Efes, avait rejoint son club formateur en 2023 après avoir évolué dans plusieurs autres équipes turques. Cette saison en BSL, il compilait 1 point, 1 rebond et 0,5 passe décisive par match sur deux apparitions en EuroLeague.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Vincent Poirier est tout proche de revenir à la compétition, près de quatre mois après son opération du genou
EuroLeague
00h00Vincent Poirier tout proche de signer son premier match de la saison
Betclic ELITE
00h00Toujours pas de recrue à Chalon : « Sur le marché, il y a des manchots et des culs de jatte »
NCAA
00h00Milhan Charles revit en NCAA : l’ailier français brille avec Arkansas-Pine Bluff après son année blanche
Sarunas Jasikevicius et Vassilis Spanoulis se retrouvent en EuroLeague
EuroLeague
00h00Spanoulis vs Jasikevicius : la revanche de la finale d’EuroLeague ravive une rivalité légendaire
Alpha Kaba, franco-guinéen, repart en Chine
À l’étranger
00h00Alpha Kaba retourne en Chine
Andreas Zagklis a fait le point sur l'arrivée de la NBA Europe
À l’étranger
00h00FIBA – NBA Europe : Andreas Zagklis dévoile les enjeux majeurs du futur championnat européen
L'ASVEL va défier le Maccabi Tel-Aviv, en Israël
EuroLeague
00h00L’ASVEL, première équipe européenne à rejouer à Tel-Aviv depuis le début de la guerre
ELITE 2
00h00Bathiste Tchouaffé, le basketteur de Sciences Po Paris qui rêve de diplomatie
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama à l'échauffement avant le match des Spurs chez les Los Angeles Lakers à la Crypto.com Arena.
NBA
00h00Victor Wembanyama proche d’un retour pour la demi-finale de la NBA Cup des Spurs
Stephon Castle a dominé face aux Los Angeles Lakers
NBA
00h00Les Spurs dominent les Lakers et filent en demi-finale de NBA Cup sans Victor Wembanyama
NBA
00h00Ousmane Dieng participe à la démonstration d’OKC, qualifié pour le dernier carré de la NBA Cup
Anthony Davis
NBA
00h00Anthony Davis dans le viseur de Detroit, Atlanta et Toronto avant la trade deadline
Chris Paul revient sur son départ des Clippers
NBA
00h00Chris Paul « en paix » après son départ des Clippers
NBA
00h00Franz Wagner blessé : le Magic évite le pire avec une entorse de cheville
Jalen Brunson
NBA
00h00Jalen Brunson propulse les Knicks vers les demi-finales de la NBA Cup
Monte Morris pourrait rejoindre l'Olympiakos
NBA
00h00Un vétéran NBA pour l’Olympiakos ? Le club du Pirée vise un ancien lieutenant de Jokic à Denver
NBA
00h00Retour différé pour Victor Wembanyama
NBA
00h00Joan Beringer, dernier rookie français à être envoyé en G-League
1 / 0