Nolan Traoré mise sur sa vitesse pour s’imposer chez les Nets

Nolan Traoré le sait : sa vitesse est son atout majeur, mais elle ne vaudra rien s’il ne parvient pas à la maintenir tout au long de la saison. Le rookie français des Brooklyn Nets, 19e choix de la Draft 2025, mise sur cette qualité première pour se faire une place dans la rotation de Jordi Fernandez.

Le fait d’avoir pu jouer en pro l’an dernier m’a bien sûr aidé, ça m’a juste rendu encore plus prêt pour ça, confie le meneur formé à Saint-Quentin. Cette expérience professionnelle lui donne un avantage sur d’autres rookies, même si le rythme NBA reste inédit pour lui. Je n’ai jamais joué aussi vite, reconnaît-il d’ailleurs.

Une bataille féroce au poste de meneur

La concurrence s’annonce rude à Brooklyn. Avec les autres rookies Ben Saraf et Egor Demin (actuellement blessé), trois jeunes meneurs se disputent du temps de jeu. Sans compter Kobe Bufkin, récupéré des Hawks, qui peut évoluer aux deux postes arrière.

Pour Jordi Fernandez, l’enjeu est clair concernant son rookie français : « En arrivant en NBA, il est rapide, et il reste rapide en NBA, mais il va y avoir des gars en face de lui qui seront physiques et rapides. Donc, comment peut-il maintenir ça ? Comment peut-il gagner en densité physique ? »

L’entraîneur espagnol des Nets voit le potentiel offensif de Traoré : « Ses pénétrations dans la raquette ne sont pas seulement bonnes pour lui permettre de marquer, mais aussi pour concentrer la défense et trouver un coéquipier démarqué derrière la ligne à 3-points à l’opposé sur le terrain. »

« Être le gars le plus rapide sur le terrain »

Interrogé sur les attentes de son coach, Nolan Traoré a une vision claire : « (Ça) veut simplement dire que je dois être le gars le plus rapide sur le terrain. À chaque match, et il y en a 82. C’est beaucoup, et je dois juste entretenir mon corps. »

Fernandez prévient que ses rookies « vont être jetés dans le feu de l’action.« Une approche qui pourrait profiter au Français, considéré comme le joueur le plus rapide parmi les rookies. Après des débuts difficiles en Summer League (7 points à 30% de réussite aux tirs), le petit frère d’Armel Traoré espère montrer sa vraie valeur dès les matchs officiels.

« Je pense que c’est un peu pareil avec chaque équipe. On passe tous par des camps d’entraînement comme ça », relativise le rookie, confiant dans sa capacité d’adaptation après son passage par le championnat français.