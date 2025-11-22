Multiplex XXL en ouverture de la 9e journée de Betclic ELITE, avant un choc entre l’ASVEL et Dijon

Après une 8e journée pleine de revirements de situation qui a notamment vu le leader monégasque s’imposer en terres mancelles en clôture, la Betclic ÉLITE reprend ses droits ce week-end avec sa 9e journée, exceptionnellement répartie sur deux jours avant une trêve internationale, mais toujours entièrement diffusée sur DAZN. Elle commence par un multiplex des plus alléchants, où plusieurs concurrents à des mêmes places seront sur les terrains au même moment sans connaître le résultat des autres. La soirée sera occupée par un duel entre l’ASVEL et Dijon, de quoi promettre de passionnants affrontements !

Nanterre – Boulazac, vigilance maximale en Île-de-France

L’affiche a tout d’un nouveau match piège pour l’un des cadors du championnat. Nanterre reçoit Boulazac qui, encore la semaine face à Strasbourg, a montré sa capacité à résister et même poser des problèmes aux cadors, à l’instar de Paris et Bourg-en-Bresse. Comme ses autres concurrents en tête du classement, Nanterre a une certitude : il faudra largement s’employer et ne pas sous-estimer le promu périgourdin.

Renversant à Cholet la semaine passée, le collectif de Julien Mahé n’a pas le droit à l’erreur, sous peine d’être décroché du wagon de tête à l’aube de la trêve. Il pourra notamment s’appuyer sur un tandem Benjamin Sene – Mathis Dossou-Yovo des plus performants de l’ÉLITE, mais aussi sur les éclats de son prodige Hugo Yimga-Moukouri.

Nancy – Le Mans, pour enchaîner ou se relancer

Duel des dynamiques contraires entre deux équipes mythiques du Championnat de France ! Le SLUC Nancy reçoit à Jean Weille un MSB qui aura à cœur de rapidement stopper l’hémorragie après ses deux premières défaites de la saison chez lui (contre Strasbourg et Monaco). Avec cinq victoires pour trois défaites, Guillaume Vizade et ses hommes doivent obligatoirement l’emporter pour ne pas reculer vers le milieu du classement, loin des ambitions mancelles. Nul doute que Trevor Hudgins et ses coéquipiers voudront rebondir après les deux défaites frustrantes à Antarès.

La tâche s’annonce difficile néanmoins face aux Nancéiens, qui restent pour leur part sur deux victoires de suite face à Cholet et Saint-Quentin. Avec un Landers Nolley II incandescent ou encore un Stéphane Gombauld rassurant dans la raquette, le SLUC a les armes pour faire trembler le MSB, qu’il pourrait rejoindre au classement en cas de succès.

Chalon-sur-Saône – Strasbourg, pour se pérenniser sur le podium, ou y prétendre

Irrésistible sur plusieurs tableaux, l’Élan Chalon reçoit des Strasbourgeois capables de se dépêtrer de situations difficiles, comme ce fut le cas le weekend passé en renversant Boulazac. La rencontre promet un duel dans le duel, entre le maestro chalonnais Jeremiah Hill et son pendant strasbourgeois Marcus Keene, capable de prendre littéralement feu au scoring ou à la passe selon les besoins de son équipe.

Le vainqueur sera certainement celui dont la raquette prendra la main sur les rebonds, alors que Lionel Gaudoux d’un côté et Nelly Joseph de l’autre posent énormément de problèmes à leurs adversaires. La première place dans le viseur, Strasbourg peut mettre la pression sur Monaco qui joue demain contre Bourg, tandis que Chalon peut faire un pas sur le podium. Des enjeux énormes pour chacune des formations, de quoi livrer une bataille sensationnelle !

Saint-Quentin – Cholet, des rebonds impératifs en championnat

La rencontre semble extrêmement déséquilibrée, pourtant elle rassemble deux équipes désireuses de se relancer sur la scène nationale. Avant-dernier au classement, Saint-Quentin vient de vivre une semaine mouvementée avec la mise en retrait de son technicien Philippe Da Silva. Son adjoint Pedro Nuno Monteiro saura-t-il impulsé le sursaut d’orgueil nécessaire aux Phénix pour composter un deuxième succès en championnat ?

Il faudra pour cela venir à bout de Cholet, éclatant en BCL cette semaine encore avec un style de jeu usant pour ses adversaires. Mais ce jeu peut lui causer de mauvais tour, comme se faire surprendre par Nanterre en fin de rencontre après avoir levé le pied. Avec un Gérald Ayayi brillant le weekend dernier ou encore un Aaron Towo-Nansi prodigieux en Coupe d’Europe, l’équipe de Fabrice Lefrançois peut mettre fin à sa série de deux défaites en championnat dans l’Aisne, ce qui plongerait le SQBB dans une véritable crise pendant la trêve.

Lyon Villeurbanne – Dijon, pour oublier l’Europe

Là encore, la 9e journée de Betclic ELITE rassemble sur le même terrain deux équipes au passé récent semblable. L’ASVEL reçoit à la LDLC Arena la JDA Dijon après avoir reçu une véritable correction en EuroLeague à la maison face à Monaco. Les Villeurbannais avaient terminé la rencontre avec 52 points, son pire total dans l’histoire de la compétition, sous les sifflets rhodaniens.

De son côté, la JDA Dijon a été battue mardi soir par les Kosovars de Bashkimi, actant son élimination en FIBA Europe Cup dès le premier tour, du jamais vu pour un club français dans la compétition. Laurent Legname et ses hommes auront forcément envie d’effacer cette affront en championnat, où ils restent sur une belle victoire face à Gravelines. La rencontre sera notamment l’occasion d’observer un duel entre deux meneurs emblématiques : Thomas Heurtel, de retour de blessure cette semaine, et David Holston, toujours aussi performant la quarantaine passée. En quête de rachat à domicile, l’ASVEL risque d’être remontée, de quoi placer la rencontre sous haute tension !

Le programme à venir de la 9e journée :

Samedi 22 novembre à partir de 18h : Multiplex avec Nanterre – Boulazac, Nancy – Le Mans, Chalon-sur-Saône – Strasbourg et Saint-Quentin – Cholet

Samedi à 20h30 : Lyon Villeurbanne – Dijon

Dimanche à 19h : Monaco – Bourg-en-Bresse (diffusé gratuitement)

