Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Quelle remontada de Nanterre à Cholet : de -19 avant la mi-temps, à +2 au final !

Betclic ÉLITE - Alors qu'ils pensaient l'avoir entre les mains, la victoire a doucement glissé entre les mains du Cholet Basket, qui s'est fait remonter de 21 points en seconde période, face à une équipe de Nanterre qui n'a rien lâché (score final 76-78).
|
00h00
Résumé
Écouter
Quelle remontada de Nanterre à Cholet : de -19 avant la mi-temps, à +2 au final !

Julien Mahé a réussi à remobiliser ses troupes à la mi-temps

Crédit photo : Julie Dumélié

Cette affiche de Betclic ÉLITE du vendredi soir entre Cholet et Nanterre était intéressante à bien des égards. Un duel entre deux équipes de la première moitié de classement pour les amateurs du championnat, un affrontement entre Hugo Yimga-Moukouri et Aaron Towo-Nansi pour les observateurs de prospects, ou encore un choc entre deux des meilleures défenses de l’élite pour les amateurs de vrais combats. Et l’affiche a tenu ses promesses, surtout au niveau du scénario.

– Journée 8

Car pendant longtemps, on a pensé que les locaux choletais allaient l’emporter facilement. Auteurs d’un gros début de match, ces derniers ont mené de 19 points dans le deuxième quart-temps, et de 15 points à la mi-temps, notamment grâce à un Gérald Ayayi intenable (19 points). Avec le soutien d’une Meilleraie bouillante, on se disait que rien ne pouvait leur arriver. C’était sans compter sur Julien Mahé et ses troupes, qui n’ont pas pour habitude de laisser tomber. Au combat, ils ont réussi à revenir au score, surtout grâce un troisième quart-temps de feu (29 à 13). Après un dernier quart disputé, c’est Mathis Dossou-Yovo (18 points, 5 rebonds) qui leur a donné la victoire à cinq secondes du terme, et climatisé la salle. De quoi propulser le club francilien en 2e position du classement, juste derrière Monaco.

Développement à venir…

Mathis DOSSOU-YOVO
Mathis DOSSOU-YOVO
18
PTS
5
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
CHO
76 78
JSF

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Cholet
Cholet
Suivre
Nanterre
Nanterre
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Quelle remontada de Nanterre à Cholet : de -19 avant la mi-temps, à +2 au final !
EuroLeague
00h00L’ASVEL brise aussi sa série de défaites en EuroLeague grâce à un Glynn Watson Jr clutch !
ELITE 2
00h00Poitiers renverse l’Élan Béarnais sur le gong
EuroLeague
00h00[Vidéo] La conférence de presse express du coach valencian après la défaite à Paris : « Le score est 90-86 » Fin.
À l’étranger
00h00L’ex-nancéen Isaiah Washington séclate en Russie : énorme triple-double à… 41 points
Betclic ELITE
00h00Jean-Christophe Prat attend une réaction du BCM contre Dijon pour « faire les bons constats, les bons choix » pendant la trêve
Betclic ELITE
00h00Retour repoussé pour Jean-Philippe Dally à Saint-Quentin…
EuroLeague
00h00Le déplacement à Bologne du Maccabi Tel Aviv maintenu mais placé sous haute tension, avec l’opposition de manifestants pro-palestiniens
Betclic Élite
00h00Quatre joueurs de retour à l’entraînement à Limoges !
ELITE 2
00h00Gravement blessé avec Caen, Marc-Eddy Norelia a été opéré avec succès
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00LeBron James retrouve les terrains… en G-League ! Une étape nécessaire dans le retour historique du King
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
NBA
00h00Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »
1 / 0