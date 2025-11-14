Quelle remontada de Nanterre à Cholet : de -19 avant la mi-temps, à +2 au final !

Cette affiche de Betclic ÉLITE du vendredi soir entre Cholet et Nanterre était intéressante à bien des égards. Un duel entre deux équipes de la première moitié de classement pour les amateurs du championnat, un affrontement entre Hugo Yimga-Moukouri et Aaron Towo-Nansi pour les observateurs de prospects, ou encore un choc entre deux des meilleures défenses de l’élite pour les amateurs de vrais combats. Et l’affiche a tenu ses promesses, surtout au niveau du scénario.

Car pendant longtemps, on a pensé que les locaux choletais allaient l’emporter facilement. Auteurs d’un gros début de match, ces derniers ont mené de 19 points dans le deuxième quart-temps, et de 15 points à la mi-temps, notamment grâce à un Gérald Ayayi intenable (19 points). Avec le soutien d’une Meilleraie bouillante, on se disait que rien ne pouvait leur arriver. C’était sans compter sur Julien Mahé et ses troupes, qui n’ont pas pour habitude de laisser tomber. Au combat, ils ont réussi à revenir au score, surtout grâce un troisième quart-temps de feu (29 à 13). Après un dernier quart disputé, c’est Mathis Dossou-Yovo (18 points, 5 rebonds) qui leur a donné la victoire à cinq secondes du terme, et climatisé la salle. De quoi propulser le club francilien en 2e position du classement, juste derrière Monaco.

