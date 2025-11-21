Blois et Roanne tombent à Châlons-Reims et Denain, Hyères-Toulon fait chuter le leader Orléans !

Le peloton de tête s’élargit en ÉLITE 2. Alors que l’ex-leader Pau continue sa chute, d’autres prétendants aux premières places ont rejoint le groupe de tête, comme Denain ou Châlons-Reims. Il faut dire que les récentes défaites de plusieurs leaders ont changé la donne. À l’image de cette soirée du vendredi 21 novembre, où le leader Orléans, mais aussi Blois et Roanne ont tous les trois perdu, resserrant ainsi les écarts en tête du classement. De quoi laisser un suspense avant la trêve de deux semaines, et avant la 13e journée qui n’aura lieu que le 5 décembre. En revanche, en fond de classement, les tendances se confirment.

Les écarts se resserrent en haut

L’un des gros résultats de cette soirée est donc cette victoire du Champagne Basket à domicile contre les dauphins de Blois. Une victoire « de caractère » comme ils l’ont expliqué à l’Union, qui s’est jouée sur deux actions d’éclat dans les 5 dernières secondes : un tir à 3-points de Steven Verplancken (12 points) puis l’interception et le dunk de Tidjan Keita (12 points). Le jeune blésois Talis Soulhac (13 points), récemment considéré par son coach comme « pas loin d’être l’un des tops meneurs de la ligue », peut regretter cette dernière perte de balle sur remise en jeu.

Tout comme Roanne peut regretter cette dernière minute à Denain, dans laquelle ils ont encaissé un 6-0. Pendant tout le match, ils n’ont pas réussi à stopper le duo Philipp-Parmentelot, qui ont marqué 19 points chacun avec des bons pourcentages aux tirs et 1 seul ballon perdu.

Mais l’exploit de la soirée revient véritablement à Hyères-Toulon. Derrière un John Roberson encore une fois excellent (20 points, 5 passes décisives), ces derniers ont fait tomber Orléans, qui étaient invaincus depuis… le mois de septembre (74-70). Ils ont réussi à limiter les leaders à 70 points, et provoquer 18 pertes de balle. Au micro de France Bleu après la rencontre, le coach de l’OLB Lamine Kebe a mis cette défaite sur le compte de la fatigue : « Nous avions du mal à courir, à mettre du rythme à cause de la fatigue… C’est frustrant parce que si nous sommes en pleine possession de nos moyens, je pense qu’on le prend. Nous n’aurions jamais du jouer trois matches cette semaine. » Il pointe du doigt le calendrier, qui les a fait jouer contre Vichy samedi, Caen mardi et donc le HTV ce vendredi.

Antibes et Poitiers continuent leur remontée

Bonne opération aussi d’Antibes, dont l’objectif déclaré est d’aller en playoff cette saison, qui a battu Rouen 88-82. L’homme du match n’est autre que Baptiste Tchouaffé, qui a tout simplement battu son record avec 33 points à… 9/14 à 3-points ! Les Sharks arrivent en 9e position, à égalité de bilan avec quatre autres équipes.

Avec un effectif au complet, Poitiers n’a pas paniqué contre Aix-Maurienne (victoire 89-77). « Lorsque que je prend un temps-mort quand on est menés de 10 points dans le premier quart-temps, Ivan Ramljak (21 points, 8 rebonds, 7 passes décisives) me dit “on va gagner le match” » souriait le coach poitevin Andy Thornton-Jones après la rencontre auprès de La Nouvelle République.

Dans les autres résultats, l’ASA a mis fin à l’invincibilité à domicile de La Rochelle (76-87), tandis que Quimper et Saint-Chamond enfoncent encore un peu plus Challans et Évreux dans la zone de relégation.