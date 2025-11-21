Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Blois et Roanne tombent à Châlons-Reims et Denain, Hyères-Toulon fait chuter le leader Orléans !

ÉLITE 2 - Nouvelles perturbations en tête du championnat, après une 12e journée riche en rebondissements qui resserre les écarts dans le peloton de tête.
|
00h00
Résumé
Écouter
Blois et Roanne tombent à Châlons-Reims et Denain, Hyères-Toulon fait chuter le leader Orléans !

Le HTV n’est plus le même club depuis que John Roberson est arrivé

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le peloton de tête s’élargit en ÉLITE 2. Alors que l’ex-leader Pau continue sa chute, d’autres prétendants aux premières places ont rejoint le groupe de tête, comme Denain ou Châlons-Reims. Il faut dire que les récentes défaites de plusieurs leaders ont changé la donne. À l’image de cette soirée du vendredi 21 novembre, où le leader Orléans, mais aussi Blois et Roanne ont tous les trois perdu, resserrant ainsi les écarts en tête du classement. De quoi laisser un suspense avant la trêve de deux semaines, et avant la 13e journée qui n’aura lieu que le 5 décembre. En revanche, en fond de classement, les tendances se confirment.

Les écarts se resserrent en haut

L’un des gros résultats de cette soirée est donc cette victoire du Champagne Basket à domicile contre les dauphins de Blois. Une victoire « de caractère » comme ils l’ont expliqué à l’Union, qui s’est jouée sur deux actions d’éclat dans les 5 dernières secondes : un tir à 3-points de Steven Verplancken (12 points) puis l’interception et le dunk de Tidjan Keita (12 points). Le jeune blésois Talis Soulhac (13 points), récemment considéré par son coach comme « pas loin d’être l’un des tops meneurs de la ligue », peut regretter cette dernière perte de balle sur remise en jeu.

Tout comme Roanne peut regretter cette dernière minute à Denain, dans laquelle ils ont encaissé un 6-0. Pendant tout le match, ils n’ont pas réussi à stopper le duo Philipp-Parmentelot, qui ont marqué 19 points chacun avec des bons pourcentages aux tirs et 1 seul ballon perdu.

John ROBERSON
John ROBERSON
20
PTS
1
REB
5
PDE
Logo ELITE 2
HTV
74 70
ORL

Mais l’exploit de la soirée revient véritablement à Hyères-Toulon. Derrière un John Roberson encore une fois excellent (20 points, 5 passes décisives), ces derniers ont fait tomber Orléans, qui étaient invaincus depuis… le mois de septembre (74-70). Ils ont réussi à limiter les leaders à 70 points, et provoquer 18 pertes de balle. Au micro de France Bleu après la rencontre, le coach de l’OLB Lamine Kebe a mis cette défaite sur le compte de la fatigue : « Nous avions du mal à courir, à mettre du rythme à cause de la fatigue… C’est frustrant parce que si nous sommes en pleine possession de nos moyens, je pense qu’on le prend. Nous n’aurions jamais du jouer trois matches cette semaine. » Il pointe du doigt le calendrier, qui les a fait jouer contre Vichy samedi, Caen mardi et donc le HTV ce vendredi.

Antibes et Poitiers continuent leur remontée

Bonne opération aussi d’Antibes, dont l’objectif déclaré est d’aller en playoff cette saison, qui a battu Rouen 88-82. L’homme du match n’est autre que Baptiste Tchouaffé, qui a tout simplement battu son record avec 33 points à… 9/14 à 3-points ! Les Sharks arrivent en 9e position, à égalité de bilan avec quatre autres équipes.

Bathiste TCHOUAFFE
Bathiste TCHOUAFFE
33
PTS
5
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
ANT
88 82
ROU

Avec un effectif au complet, Poitiers n’a pas paniqué contre Aix-Maurienne (victoire 89-77). « Lorsque que je prend un temps-mort quand on est menés de 10 points dans le premier quart-temps, Ivan Ramljak (21 points, 8 rebonds, 7 passes décisives) me dit “on va gagner le match” » souriait le coach poitevin Andy Thornton-Jones après la rencontre auprès de La Nouvelle République.

Dans les autres résultats, l’ASA a mis fin à l’invincibilité à domicile de La Rochelle (76-87), tandis que Quimper et Saint-Chamond enfoncent encore un peu plus Challans et Évreux dans la zone de relégation.

ELITE 2 – Journée 12
21/11/2025
CHA Champagne Basket
80 76
BLO Blois
QUI Quimper
82 63
CHA Challans
NAN Nantes
87 78
CAE Caen
POI Poitiers
89 77
AIX Aix-Maurienne
EVR Evreux
81 93
SCA SCABB
ROC La Rochelle
76 87
ASA Alliance Sport Alsace
DEN Denain
94 86
ROA Roanne
HTV Hyères-Toulon
74 70
ORL Orléans
VIC Vichy
85 80
PAU Pau-Lacq-Orthez
ANT Antibes
88 82
ROU Rouen
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
Blois
Blois
Suivre
Roanne
Roanne
Suivre
Orléans
Orléans
Suivre
Denain
Denain
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
psyus66
Nantes et Caen sentent le pâté?????
Répondre
(0) J'aime
oscarnivore
Non, la quenelle et l'andouille, respectivement... ;-)
Répondre
(0) J'aime
halle_37
Heureusement que les autres en haut de classement perdent aussi
Répondre
(0) J'aime
chorale58
Andrieux STOOOOOOP 😡😡😡 TROP C’EST TROP Incapable de trouver les clés face aux équipes du top 5 depuis 1 an et demi !!! Et il est encore là lui et son adjoint Monsieur le Président réveillez-vous ! Il n’est pas possible que vous ne voyez pas ce que tout le monde voit... On commet TOUS des erreurs, l’essentiel étant de les reconnaître
Répondre
(0) J'aime
Livenews
NM1
00h00Fos Provence détrône Le Havre, Levallois prend seul les commandes de la poule A
EuroLeague
00h00Timothé Luwawu-Cabarrot et Baskonia se relancent face au Bayern Munich en EuroLeague
NBA
00h00Un Sidy Cissoko record dans la victoire de Portland contre Golden State, Gobert et Minnesota se sabordent
NM1
00h00Un international camerounais renforce Levallois
NBA
00h00Vers une NBA Europe avec… le Paris Saint-Germain ?
Betclic ELITE
00h00Multiplex XXL en ouverture de la 9e journée de Betclic ELITE, avant un choc entre l’ASVEL et Dijon
ELITE 2
00h00Blois et Roanne tombent à Châlons-Reims et Denain, Hyères-Toulon fait chuter le leader Orléans !
ELITE 2
00h00Et si T.J. Parker revenait coacher en France, à… Roanne ?
ELITE 2
00h00L’Élan Béarnais se saborde encore à Vichy
EuroLeague
00h00Malgré un Justin Robinson stratosphérique pour remplacer Hifi, l’Olympiakos vient à bout de Paris
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Un joueur majeur des Kings se blesse, une opportunité en or pour Maxime Raynaud
Maxime Raynaud, ici en défense sur Cedric Coward, et Sacramento ont subi une grosse défaite contre Memphis
NBA
00h00Maxime Raynaud premier rookie français à passer les 10 points cette saison, Risacher en difficulté pour son retour
Sidy Cissoko a été titulaire pour la première fois en NBA, ce mercredi contre Chicago
NBA
00h00Rudy Gobert solide, Sidy Cissoko titularisé : les Français bien présents en NBA ce 19 novembre
George Aivazoglou
NBA
00h00NBA Europe : George Aivazoglou dévoile les ambitions du projet pour 2027
NBA
00h00La blessure de Victor Wembanyama peut-elle le priver de trophées individuels en fin de saison ?
NBA
00h00« Je lui ai dit qu’il était trop petit » : Draymond Green revient avec humour sur son altercation avec Victor Wembanyama
NBA
00h00Les Raptors continuent leur série exceptionnelle avec une 8e victoire en 9 matchs
Nicolas Batum a passé la barre des 10 points pour la première fois de la saison, mais les Clippers ont signé leur 10e défaite
NBA
00h00Nicolas Batum signe son record de la saison, mais les Clippers craquent encore en fin de match
Rudy Gobert en défense sur P.J. Washington
NBA
00h00Rudy Gobert domine des Mavericks décimés et mène Minnesota à une large victoire
NBA
00h00Précautionneux, les Spurs mettent Victor Wembanyama à l’arrêt pour plusieurs semaines
1 / 0