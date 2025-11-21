Recherche
ELITE 2

Poitiers récupère son meilleur passeur, l’effectif au complet contre Aix-Maurienne

ÉLITE 2 - Juste avant le coup d'envoi du match contre Aix-Maurienne (20h), Poitiers a annoncé le retour de 3 semaines de maladie d'Aurèle Brena-Chemille, qui tiendra sa place ce soir.
|
00h00
Résumé
Écouter
Poitiers récupère son meilleur passeur, l’effectif au complet contre Aix-Maurienne

Brena-Chemille n’avait pas encore joué en novembre

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le groupe du Poitiers Basket 86 sera enfin au complet ce vendredi 21 novembre. Le club vient en effet d’annoncer le retour d’Aurèle Brena-Chemille (1,92 m, 21 ans), trois semaines pile après son dernier match. Pas de blessure pour le meneur poitevin, qui souffrait “simplement” d’un virus apparemment sévère puisqu’il est tombé malade le lundi 3 novembre, et le club vient tout juste d’annoncer qu’il était rétabli. « On espère son retour en début de semaine prochaine » confiait son coach Andy Thornton-Jones le 7 novembre à La Nouvelle République. Il aura finalement dû attendre une semaine supplémentaire.

Retour du meneur titulaire

Ce qui signifie que le groupe poitevin sera au grand complet ce vendredi 21 novembre, pour la réception d’Aix-Maurienne. L’occasion d’en rajouter une couche avec une éventuelle quatrième victoire d’affilée en championnat, qui leur permettrait de coller au peloton de tête. Pour cela, rien de mieux que d’affronter une équipe d’Aix-Maurienne qui, si elle peut s’avérer piégeuse, reste 15e du classement avec 5 défaites sur ses 6 derniers matchs. Les Savoyards ont vécu des moments très compliqués ces dernières semaines, entre péripéties hors-terrain et la fameuse “affaire Demahis-Ballou”.  La dernière confrontation entre les deux clubs en mai avait été haute en couleur, avec un score final de 111-112 pour Aix-Maurienne, en prolongations.

Du côté de Poitiers, le retour de Brena-Chemille est forcément une excellente nouvelle. Avec 10 points et 3,9 passes décisives de moyenne cette saison, il est le meilleur passeur de l’équipe et meneur titulaire. La preuve de son importance avec son dernier match avant sa maladie, où ses 16 points en 18 minutes avaient largement contribué à la victoire de 31 points contre La Rochelle.

Le meneur-arrière, dont l’énergie et la capacité à créer du jeu manquaient cruellement, revient à un moment essentiel. Poitiers va avoir besoin de toutes ses forces pour continuer sa marche en avant. Connu pour son abnégation depuis sa grave blessure au genou survenue plus tôt dans sa carrière, le champion d’Europe U20 qui a prolongé au club jusqu’en 2027 symbolise un état d’esprit combatif que le staff poitevin veut ériger en modèle.

Tom Compayrot
