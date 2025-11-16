Recherche
Betclic Élite

Hugo Robineau rassure après sa sortie prématurée face à Strasbourg

Betclic ELITE - Coupé dans son élan après un énorme début de match face à Strasbourg, Hugo Robineau a donné des nouvelles de son pied, où les observateurs craignaient une rechute.
00h00
Résumé
Hugo Robineau rassure après sa sortie prématurée face à Strasbourg

Hugo Robineau est sorti du match face à Strasbourg en se tenant la jambe, après trois quarts-temps de grande qualité.

Crédit photo : Quentin Basnier

Une sortie pour le moins « frustrante ». Auteur de 18 points à la fin du troisième quart-temps, Hugo Robineau (1,93 m, 25 ans) avait dû céder sa place face à Strasbourg en se tenant la jambe, alors que son équipe de Boulazac tenait tête aux Alsaciens.

18
PTS
4
REB
2
PDE
SIG
86 82
BOU

Si le promu s’est finalement incliné sur le fil (86-82) après une énorme réaction de Marcus Keene, il peut toutefois se rassurer avec l’état de santé de son jeune leader, qui a écarté en conférence de presse une éventuelle rechute au mollet, après la question de nos confrères d’Ici Périgord.

« On l’avait, ce match… »

Alors que la diffusion en plan large laissait planer le doute sur la zone touchée, Hugo Robineau a immédiatement tenu à rassurer. « C’est mon pied qui a tourné », raconte-t-il. Avant de prolonger : « ça m’arrive de temps en temps, ce n’est pas très grave. C’est douloureux sur le moment, je ne pouvais pas revenir en jeu. C’était frustrant ».

L’arrière reste amer du résultat, après que Boulazac « a encore fait une bonne première mi-temps, jusqu’au dernier quart-temps même ». La dynamique s’était alors inversée, coïncidant avec sa sortie à la 31e minute de jeu, comme si les Périgourdins avaient pris un coup au moral. « On a commencé à de moins en moins bouger la balle, à être plus permissifs sur les secondes chances, les rebonds. Cela crée une dynamique pour Strasbourg, qui est tombé dans le jeu que l’on ne voulait pas. On les a laissés se mettre dans une position, alors qu’on l’avait ce match… », regrette-t-il.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Boulazac
Boulazac
bbd24
Ouf !
