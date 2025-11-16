Hugo Robineau rassure après sa sortie prématurée face à Strasbourg

Une sortie pour le moins « frustrante ». Auteur de 18 points à la fin du troisième quart-temps, Hugo Robineau (1,93 m, 25 ans) avait dû céder sa place face à Strasbourg en se tenant la jambe, alors que son équipe de Boulazac tenait tête aux Alsaciens.

Si le promu s’est finalement incliné sur le fil (86-82) après une énorme réaction de Marcus Keene, il peut toutefois se rassurer avec l’état de santé de son jeune leader, qui a écarté en conférence de presse une éventuelle rechute au mollet, après la question de nos confrères d’Ici Périgord.

« On l’avait, ce match… »

Alors que la diffusion en plan large laissait planer le doute sur la zone touchée, Hugo Robineau a immédiatement tenu à rassurer. « C’est mon pied qui a tourné », raconte-t-il. Avant de prolonger : « ça m’arrive de temps en temps, ce n’est pas très grave. C’est douloureux sur le moment, je ne pouvais pas revenir en jeu. C’était frustrant ».

L’arrière reste amer du résultat, après que Boulazac « a encore fait une bonne première mi-temps, jusqu’au dernier quart-temps même ». La dynamique s’était alors inversée, coïncidant avec sa sortie à la 31e minute de jeu, comme si les Périgourdins avaient pris un coup au moral. « On a commencé à de moins en moins bouger la balle, à être plus permissifs sur les secondes chances, les rebonds. Cela crée une dynamique pour Strasbourg, qui est tombé dans le jeu que l’on ne voulait pas. On les a laissés se mettre dans une position, alors qu’on l’avait ce match… », regrette-t-il.