Betclic Élite

Le « grand soulagement » du retour des blessés à Limoges

Betclic ELITE - Alors que les Limousins accueillent l’ASVEL ce dimanche (16h30, en direct sur DAZN) à Beaublanc, l’entraîneur Dario Gjergja a pu compter sur le retour de quatre joueurs, qui pourraient pour certains tenir leur place face aux Rhodaniens. De quoi redonner le moral aux troupes, qui ont dû piocher dans leurs ressources ces dernières semaines.
00h00
Le « grand soulagement » du retour des blessés à Limoges

Dario Gjergja retrouve peu à peu le sourire à mesure que les blessés retrouvent le terrain.

Crédit photo : Victor Lecomte

Après un peu de lumière avec le retour à l’entraînement de quatre joueurs vendredi 14 novembre, Limoges retrouve peu à peu le sourire. L’équipe de Dario Gjergja – dont le contrat a été prolongé – commence à se sentir mieux à mesure que les blessures se recouvrent. Le moral est même « bien meilleur », avoue l’entraîneur croate à notre confrère Matthieu Marot du Populaire du Centre, avant de recevoir l’ASVEL ce dimanche (16h30, à suivre sur DAZN).

Dépeint comme souriant par notre confrère, Dario Gjergja voit enfin le bout du tunnel des blessures. « Un grand soulagement » alors que « certains gars jouaient beaucoup trop et que l’équipe ne pouvait pas s’entraîner correctement ». Toutefois, le technicien veut se montrer très précautionneux avec ces retours, pour éviter des rechutes. « On devra être intelligent avec eux. » 

Ainsi, Frank Mason, Leon Stergar, Mamadou Guissé et Justin Lewis ont repris l’entraînement au cours de la semaine. Ils postulent tous pour la réception de Villeurbanne.

Si l’équipe a pu « bien se préparer » en étant « plus agressif à l’entraînement pendant la semaine » comme le rapporte Gavin Ware, les Limougeauds doivent enchaîner un troisième match face à un club d’EuroLeague en trois semaines, après Monaco puis Paris la semaine passée. Retrouver la victoire ne sera pas chose aisée face à l’ASVEL, en qui le coach Gjergja voit « beaucoup de solutions et des athlètes incroyables » malgré les blessures qui les touchent aussiLe duel promet en tout cas d’être très intéressant, avec des Limougeauds gonflés à bloc devant leur public de Beaublanc !

Au programme ce dimanche : un choc historique entre Limoges et l’ASVEL, avant le grand rendez-vous entre Le Mans et Monaco en clair sur DAZN.
Rédaction
Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
