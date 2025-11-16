Le « grand soulagement » du retour des blessés à Limoges

Après un peu de lumière avec le retour à l’entraînement de quatre joueurs vendredi 14 novembre, Limoges retrouve peu à peu le sourire. L’équipe de Dario Gjergja – dont le contrat a été prolongé – commence à se sentir mieux à mesure que les blessures se recouvrent. Le moral est même « bien meilleur », avoue l’entraîneur croate à notre confrère Matthieu Marot du Populaire du Centre, avant de recevoir l’ASVEL ce dimanche (16h30, à suivre sur DAZN).

Dépeint comme souriant par notre confrère, Dario Gjergja voit enfin le bout du tunnel des blessures. « Un grand soulagement » alors que « certains gars jouaient beaucoup trop et que l’équipe ne pouvait pas s’entraîner correctement ». Toutefois, le technicien veut se montrer très précautionneux avec ces retours, pour éviter des rechutes. « On devra être intelligent avec eux. »

Ainsi, Frank Mason, Leon Stergar, Mamadou Guissé et Justin Lewis ont repris l’entraînement au cours de la semaine. Ils postulent tous pour la réception de Villeurbanne.

Si l’équipe a pu « bien se préparer » en étant « plus agressif à l’entraînement pendant la semaine » comme le rapporte Gavin Ware, les Limougeauds doivent enchaîner un troisième match face à un club d’EuroLeague en trois semaines, après Monaco puis Paris la semaine passée. Retrouver la victoire ne sera pas chose aisée face à l’ASVEL, en qui le coach Gjergja voit « beaucoup de solutions et des athlètes incroyables » malgré les blessures qui les touchent aussi. Le duel promet en tout cas d’être très intéressant, avec des Limougeauds gonflés à bloc devant leur public de Beaublanc !

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball