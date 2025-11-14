Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Betclic Élite

Quatre joueurs de retour à l’entraînement à Limoges !

Betclic ELITE - Alors que les Limousins accueillent l’ASVEL ce dimanche (16h30, en direct sur DAZN) à Beaublanc, l’entraîneur Dario Gjergja a pu compter sur le retour de quatre joueurs, qui pourraient même tenir leur place face aux Rhodaniens.
|
00h00
Résumé
Écouter
Quatre joueurs de retour à l’entraînement à Limoges !

Frank Mason III (à droite) est l’un des quatre joueurs de retour de blessure à Limoges.

Crédit photo : Victor Lecomte

Enfin, Limoges entraperçoit un peu de lumière. Victime d’une avalanche de blessure depuis le début de saison, l’équipe de Dario Gjergja – dont le contrat a été prolongé – a retrouvé quatre joueurs à l’entraînement ce vendredi 14 novembre en amont de la réception de l’ASVEL dimanche (16h30, à suivre sur DAZN), selon notre confrère Matthieu Marot.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

 

LIRE AUSSI
Limoges a annoncé la prolongation de son entraîneur Dario Gjergja ainsi que sa nomination au poste de sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine.
Limoges prolonge Dario Gjergja, nouveau sélectionneur de la Bosnie-Herzégovine ! – BeBasket
Rédaction

Ainsi, Leon Stergar, Justin Lewis, Mamadou Guisse et Frank Mason III ont refoulé le parquet avec leurs coéquipiers selon notre confrère du Populaire du Centre. Le premier souffrait d’une entorse de la cheville contractée dimanche 2 novembre lors de la réception de Monaco. Cinq jours plus tôt, mardi 28 octobre, c’était Justin Lewis (2,01 m, 23 ans) qui avait dû laisser sa place contre Le Portel pour les mêmes raisons. La date de son retour était jusque-là restée très floue ; mais l’ailier-fort américain semble désormais remis.

Des retours opérationnels face à l’ASVEL ?

Les deux derniers étaient en revanche attendus depuis au moins une semaine. Espéré face à Paris la semaine dernière, où le CSP a dû se déplacer à six professionnels, Mamadou Guisse (1,97 m, 23 ans) est de retour une semaine plus tard, lui qui était indisponible depuis le 9 octobre. Frank Mason III (1,82 m, 31 ans) était lui finalement trop juste dimanche dernier pour tenir sa place à Paris, mais l’ancien joueur NBA peut désormais retrouver les parquets de Betclic ELITE, et ce potentiellement dès dimanche.

LIRE AUSSI
Betclic ÉLITE - Avec seulement six professionnels valides, le Limoges CSP n'avait pas les armes pour lutter à Paris et s'incline 93-115, malgré une belle résistance.
Malgré 115 points encaissés, Limoges quitte Paris avec les honneurs – BeBasket
Rédaction

Comme l’indique Matthieu Marot, les quatre joueurs pourraient effectivement intégrer la rotation limougeaude ce dimanche. Leur retour ferait évidemment grand bien à Hugo Invernizzi et ses coéquipiers, qui ont pour la plupart dû enchaîner des matchs à haute intensité et haut temps de jeu depuis plusieurs semaines, sans jamais abdiquer.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Limoges
Limoges
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic Élite
00h00Quatre joueurs de retour à l’entraînement à Limoges !
ELITE 2
00h00Gravement blessé avec Caen, Marc-Eddy Norelia a été opéré avec succès
Betclic ELITE
00h00Fedcom condamné à verser 5 millions d’euros à l’ASVEL !
Betclic ELITE
00h00Un choc entre Cholet et Nanterre en ouverture de la 8e journée de Betclic ELITE !
Noa Kouakou-Heugue ici avec l'équipe de France U19 reste en Australie
NBL
00h00Noa Kouakou-Heugue devrait finalement rester à Perth et ne pas rejoindre l’Élan Chalon
Julien Cros revient sur la sanction qui pourrait toucher Aix-Maurienne
ELITE 2
00h00Aix-Maurienne : Julien Cros et Kamel Ammour défendent leur équipe après la polémique du match gagné à Quimper
Sasa Obradovic a retrouvé son ancien meneur Mike James jeudi soir
EuroLeague
00h00Sasa Obradovic savoure la victoire contre Monaco et glisse avec humour une ambition XXL pour l’Étoile Rouge
Jaylen Hoard a brillé avec le Maccabi Tel-Aviv contre Baskonia ce jeudi en EuroLeague
EuroLeague
00h00Jaylen Hoard solide, Timothé Luwawu-Cabarrot répond : duel tricolore lors de Maccabi – Baskonia en EuroLeague
Les légendes du STB Le Havre, un club centenaire, alors que celui-ci pourrait adopter un nouveau nom
NM1
00h00Le STB Le Havre pourrait changer de nom !
T.J. Shorts a retrouvé le sourire cette semaine avec le Panathinaïkos Athènes
EuroLeague
00h00T.J. Shorts, la réponse d’un champion : deux belles performances conclues par la victoire du Panathinaïkos à Madrid
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00+52 de différentiel sur un match : un joueur inattendu rentre dans l’histoire de la NBA avec une performance presque inédite !
Zaccharie Risacher a marqué 11 points à 5/7 aux tirs en 19 minutes
NBA
00h00Zaccharie Risacher reste solide mais voit son temps de jeu diminuer lors du show XXL de Jalen Johnson
Nikola Jokic a marqué 55 points contre les Clippers
NBA
00h00Nikola Jokic écrase les Clippers avec 55 points, un fan tente l’impossible
Anthony Davis cumule les blessures depuis son arrivée à Dallas
NBA
00h00Anthony Davis écarté des terrains par le propriétaire des Mavericks
Ousmane Dieng a marqué 10 points en 15 minutes contre les Lakers
NBA
00h00Ousmane Dieng signe son record de points de la saison lors du carton du Thunder contre les Lakers
Zaccharie Risacher a été très bon contre Sacramento
NBA
00h00Risacher, très efficace contre Sacramento, monte en puissance
Alexandre Sarr a marqué 25 points contre Houston mais Washington a perdu 10 matches de suite
NBA
00h00Alexandre Sarr brille de nouveau mais Washington sombre encore dans le Texas
NBA
00h00Victor Wembanyama signe son premier triple-double de 2025 !
Victor Wembanyama devrait représenter l'équipe monde lors des All-Star Games NBA
NBA
00h00Un NBA All-Star Game 2026 au format tant réclamé : « États-Unis vs. Reste du monde »
NBA
00h00Neuf mois après, le GM responsable du transfert de Luka Doncic viré par Dallas
1 / 0