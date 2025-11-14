Quatre joueurs de retour à l’entraînement à Limoges !

Enfin, Limoges entraperçoit un peu de lumière. Victime d’une avalanche de blessure depuis le début de saison, l’équipe de Dario Gjergja – dont le contrat a été prolongé – a retrouvé quatre joueurs à l’entraînement ce vendredi 14 novembre en amont de la réception de l’ASVEL dimanche (16h30, à suivre sur DAZN), selon notre confrère Matthieu Marot.

Le Limoges CSP entrevoit le bout du tunnel. Frank Mason, Mam Guisse, Leon Stergar et Justin Lewis étaient à l'entraînement ce vendredi. Ils pourraient tous être de retour ce dimanche pour la réception de Villeurbanne à Beaublanc. @LePopu_sports — Matthieu Marot (@MatthieuMarot7) November 14, 2025

Ainsi, Leon Stergar, Justin Lewis, Mamadou Guisse et Frank Mason III ont refoulé le parquet avec leurs coéquipiers selon notre confrère du Populaire du Centre. Le premier souffrait d’une entorse de la cheville contractée dimanche 2 novembre lors de la réception de Monaco. Cinq jours plus tôt, mardi 28 octobre, c’était Justin Lewis (2,01 m, 23 ans) qui avait dû laisser sa place contre Le Portel pour les mêmes raisons. La date de son retour était jusque-là restée très floue ; mais l’ailier-fort américain semble désormais remis.

Des retours opérationnels face à l’ASVEL ?

Les deux derniers étaient en revanche attendus depuis au moins une semaine. Espéré face à Paris la semaine dernière, où le CSP a dû se déplacer à six professionnels, Mamadou Guisse (1,97 m, 23 ans) est de retour une semaine plus tard, lui qui était indisponible depuis le 9 octobre. Frank Mason III (1,82 m, 31 ans) était lui finalement trop juste dimanche dernier pour tenir sa place à Paris, mais l’ancien joueur NBA peut désormais retrouver les parquets de Betclic ELITE, et ce potentiellement dès dimanche.

Comme l’indique Matthieu Marot, les quatre joueurs pourraient effectivement intégrer la rotation limougeaude ce dimanche. Leur retour ferait évidemment grand bien à Hugo Invernizzi et ses coéquipiers, qui ont pour la plupart dû enchaîner des matchs à haute intensité et haut temps de jeu depuis plusieurs semaines, sans jamais abdiquer.

