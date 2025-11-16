Recherche
Betclic Élite

8e journée de Betclic ELITE : le choc entre Le Mans et Monaco gratuit sur DAZN, l’ASVEL attendue à Limoges

Betclic ÉLITE - La 8e journée de championnat va s’achever sur une note très excitante ce week-end encore. Au programme : un choc historique entre Limoges et l’ASVEL, avant le grand rendez-vous de dimanche à Antarès où Le Mans recevra Monaco, pour un combat des leaders en clair et gratuitement sur DAZN.
|
00h00
Résumé
Écouter
8e journée de Betclic ELITE : le choc entre Le Mans et Monaco gratuit sur DAZN, l’ASVEL attendue à Limoges

Trevor Hudgins et les Manceaux reçoivent Monaco en clôture de la 8e journée. Une rencontre à suivre gratuitement sur DAZN.

Crédit photo : Julie Dumélié

Après une remontada en ouverture en Cholet et Nanterre, un multiplex riche en enseignements et une affiche entre Bourg et Paris qui a tenu toutes ses promesses, la 8e journée de Betclic ELITE aura droit à une clôture en beauté avec deux magnifiques affiches du championnat de France entièrement diffusées sur DAZN comme tout le reste du championnat. L’ASVEL se déplace chez un Limoges CSP qui a repris des forces, avant une affiche de prestige gratuite et en clair entre Le Mans et Monaco à 19 heures ce soir. De quoi ravir les fans de basket français.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

 

ASVEL – Limoges : duel à risque entre historiques du championnat

Victorieuse du Partizan Belgrade en EuroLeague vendredi, l’ASVEL de David Lighty et consorts se rend à Beaublanc, où Limoges aura à cœur de reprendre sa marche en avant après le retour de plusieurs blessés. L’équipe de Dario Gjergja – dont le contrat a été prolongé – devra restreindre autant que possible une ASVEL qui doit impérativement l’emporter pour rester dans le groupe de tête. Des Rhodaniens qui restent d’ailleurs en championnat sur une victoire “avec le coeur et les tripes” à Gravelines malgré de nombreux absents.

Côté limougeaud, Nicolas Lang risque une nouvelle fois de faire parler la poudre à 3-points pour punir son ancien club, tandis que Gavin Ware et Hugo Invernizzi risqueraient de proposer un duel très intéressant face à la raquette fournie de l’ASVEL.

La rencontre sera à suivre en intégralité à partir de 16 heures 30 sur DAZN.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

 

Le Mans – Monaco, pour garder la tête ou se mordre les doigts

La 8e journée s’achève sur l’une des plus belles affiches possibles, en clair et en gratuit sur DAZN. Dans son arène d’Antarès, le MSB reçoit la Roca Team pour un choc du peloton de tête. Avec cinq victoires pour deux défaites, Guillaume Vizade et ses hommes doivent obligatoirement l’emporter pour ne pas chuter à la sixième ou septième place du classement. Après le match perdu la semaine passée contre Strasbourg, nul doute que Trevor Hudgins voudra rebondir et redonner à Antarès son caractère imprenable.

La tâche s’annonce difficile néanmoins face au leader monégasque, qui doit se ressaisir après sa semaine manquée en EuroLeague. L’orgueil de champions de Matthew Strazel ou encore Mike James et Nikola Mirotic pourraient faire très mal si les défenseurs d’élite manceaux comme Ugo Doumbia, le co-meilleur intercepteur du championnat Travante Williams ou le meilleur contreur Lucas Dufeal ne répondent pas présents. Le spectacle est en tout cas garanti avec deux équipes et deux coachs d’une très grande qualité.

La rencontre sera à suivre en intégralité et gratuitement à partir de 19 heures sur DAZN.

 

Le programme à venir de la 8e journée :

  • Dimanche à 16h30 : Limoges – Lyon Villeurbanne
  • Dimanche à 19h : Le Mans – Monaco (diffusé gratuitement)

Avec son dispositif renforcé, DAZN continue de mettre en avant le basket français et d’élargir son audience auprès des fans de Betclic ÉLITE.

👉 Pour vous abonner et suivre la saison de Betclic ELITE : DAZN – Basketball

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
