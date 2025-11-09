Une victoire « avec le cœur et les tripes » pour l’ASVEL face au BCM, selon Pierric Poupet

Après une première mi-temps où Gravelines a su faire jeu égal, les Villeurbannais ont finalement décroché un nouveau succès à l’extérieur (62-83) pour assurer leur place dans le groupe de tête du championnat.

Auteur d’un ajustement tactique décisif après la pause en faisant usage de la taille de ses intérieurs pour faire craquer le BCM, Pierric Poupet est revenu en conférence de presse sur le succès de ses joueurs “avec le cœur et les tripes”, dans des propos rapportés par nos confrères de La Voix du Nord.

Sans Thomas Heurtel, Nando De Colo, Edwin Jackson, David Lighty, Shaquille Harrison ni Melvin Ajinça, les Villeurbannais ont livré “un match d’hommes” selon Pierric Poupet. Avant de préciser : “pas très beau, mais avec beaucoup d’intensité et de volonté, en respectant à peu près le plan de jeu. Sur le plan de l’impact physique, on a su dominer le BCM. De manière générale, dans les impacts, la contestation des déplacements, au-delà des statistiques, on a réussi à imposer notre densité physique”.

“Très satisfait de l’intensité que les joueurs ont réussi à mettre”, il les félicite aussi d’avoir répondu présents alors qu’ils jouent “tous les deux jours” et que certains ont reçu des alertes physiques. C’était notamment le cas d’Armel Traoré, sorti blessé face au Fenerbahçe jeudi, qui a pu tenir sa place chez les Maritimes.