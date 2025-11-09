Recherche
Betclic Élite

Une victoire « avec le cœur et les tripes » pour l'ASVEL face au BCM, selon Pierric Poupet

Betclic ELITE - Victorieux dans le Nord avec l’ASVEL (62-83), le coach français s’est montré "très satisfait de l’intensité" et de "l'impact" mis par son équipe, qui devait composer avec une multitudes d’absences.
00h00
Une victoire « avec le cœur et les tripes » pour l’ASVEL face au BCM, selon Pierric Poupet

Pierric Poupet a félicité ses joueurs en conférence de presse après le « match d’hommes » livré à Gravelines.

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Après une première mi-temps où Gravelines a su faire jeu égal, les Villeurbannais ont finalement décroché un nouveau succès à l’extérieur (62-83) pour assurer leur place dans le groupe de tête du championnat. 

– Journée 7

 

Auteur d’un ajustement tactique décisif après la pause en faisant usage de la taille de ses intérieurs pour faire craquer le BCM, Pierric Poupet est revenu en conférence de presse sur le succès de ses joueurs “avec le cœur et les tripes”, dans des propos rapportés par nos confrères de La Voix du Nord.

Malgré ses nombreux absents, l’ASVEL s’est imposée à Gravelines (62-83) en dominant la raquette nordiste en seconde période.
Portée par ses intérieurs, l’ASVEL vient à bout de Gravelines et retrouve la tête du championnat – BeBasket
Rédaction

Sans Thomas Heurtel, Nando De Colo, Edwin Jackson, David Lighty, Shaquille Harrison ni Melvin Ajinça, les Villeurbannais ont livré “un match d’hommes” selon Pierric Poupet. Avant de préciser : “pas très beau, mais avec beaucoup d’intensité et de volonté, en respectant à peu près le plan de jeu. Sur le plan de l’impact physique, on a su dominer le BCM. De manière générale, dans les impacts, la contestation des déplacements, au-delà des statistiques, on a réussi à imposer notre densité physique”.

Armel TRAORÉ
Armel TRAORÉ
10
PTS
4
REB
4
PDE
BCM
62 83
ASV

“Très satisfait de l’intensité que les joueurs ont réussi à mettre”, il les félicite aussi d’avoir répondu présents alors qu’ils jouent “tous les deux jours” et que certains ont reçu des alertes physiques. C’était notamment le cas d’Armel Traoré, sorti blessé face au Fenerbahçe jeudi, qui a pu tenir sa place chez les Maritimes.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
ASVEL
ASVEL
