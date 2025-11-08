Portée par ses intérieurs, l’ASVEL vient à bout de Gravelines et retrouve la tête du championnat

Après un multiplex qui a vu le leader manceau tomber sur son terrain face à Strasbourg, l’ASVEL pouvait se rapprocher voire monter sur le podium en cas de succès à Gravelines-Dunkerque. Sans Thomas Heurtel, Nando De Colo, Edwin Jackson, David Lighty, Shaquille Harrison ni Melvin Ajinça, les Villeurbannais ont dû exploiter leur taille pour venir à bout 83 à 62 de Nordistes accrocheurs.

La rencontre a débuté sur un faux tempo pour les deux équipes, avant que l’ASVEL ne soit poussée à la faute à 3-points par le BCM. Chris Babb a provoqué trois lancers avant qu’Edon Maxhuni ne règle la mire (6-0, 3’). C’était sans compter sur le retour en terrain connu de Glynn Watson Jr., l’Américain qui a fait les beaux jours du BCM l’an dernier. Le meneur, encore plus responsabilisé avec les absences à son poste, porte le danger lyonnais dans les dix premières minutes avec 7 points, pour réduire le retard à une longueur (19-18, 10’).

Aucune des deux équipes n’étant parvenue à creuser d’écart avant la pause (34-36), des changements tactiques ont été observés du côté de l’ASVEL notamment. Pierric Poupet a aligné Bodian Massa, Armel Traoré et Mbaye Ndiaye aux côtés d’Adam Atamna et Glynn Watson, pour tenter de faire la différence par la taille. Et cela fonctionne !

Les grands ont fait parler leur gabarit pour retenir l’attention des défenseurs, ce qui a profiter aux deux arrières, qui trouvaient des brèches pour s’immiscer et reprendre quelques points d’avance (38-42, 22’). La taille de Ndiaye et ses coéquipiers a gêné les scoreurs gravelinois, avant que Bastien Vautier ne fasse un premier break après 25 minutes (41-49).



Malgré un rapproché des joueurs de Jean-Christophe Prat en fin de troisième quart-temps (50-53, 30’), les visiteurs ont confirmé leur emprise progressive sur la rencontre en infligeant un 6-0 en seulement deux minutes. Les Maritimes s’agacent, provoquent déjà trois fautes d’équipes en deux minutes, alors que le ballon circulait bien côté ASVEL. Zac Seljaas a fait passer l’avance à 14 points pour son équipe à coups de 3-points (51-65, 33’) : l’ASVEL s’est définitivement détachée.

Les Rhodaniens s’imposent au final 62-83 sur le parquet de Gravelines après un long round d’observation entre les deux équipes. Les changements tactiques de Poupet, qui a fait bon usage de la taille de ses intérieurs, ont eu raison des Maritimes en manque de solutions offensives. Seul Edon Maxhuni a eu un apport conforme à ses standards avec 16 points, alors que la marque était bien répartie côté ASVEL avec six des huit joueurs utilisés à 9 points ou plus. Les visiteurs prennent provisoirement la tête du classement à la différence de points, mais avec le même bilan (5 victoires pour 2 défaites) que Strasbourg, Nanterre et Le Mans.