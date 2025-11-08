Recherche
Betclic Élite

Portée par ses intérieurs, l’ASVEL vient à bout de Gravelines et retrouve la tête du championnat

Betclic ELITE - Malgré ses nombreux absents, l’ASVEL s’est imposée à Gravelines (62-83) en dominant la raquette nordiste. Les joueurs de Pierric Poupet ont fait la différence en seconde mi-temps pour finalement prendre la tête du championnat à la différence de points, après la défaite du Mans face à Strasbourg.
|
00h00
Résumé
Écouter
Portée par ses intérieurs, l’ASVEL vient à bout de Gravelines et retrouve la tête du championnat

Les intérieurs de l’ASVEL ont donné la victoire aux visiteurs sur le parquet de Gravelines Dunkerque.

Crédit photo : BCM Gravelines Dunkerque

Après un multiplex qui a vu le leader manceau tomber sur son terrain face à Strasbourg, l’ASVEL pouvait se rapprocher voire monter sur le podium en cas de succès à Gravelines-Dunkerque. Sans Thomas Heurtel, Nando De Colo, Edwin Jackson, David Lighty, Shaquille Harrison ni Melvin Ajinça, les Villeurbannais ont dû exploiter leur taille pour venir à bout 83 à 62 de Nordistes accrocheurs.

– Journée 7

 

LIRE AUSSI
La SIG Strasbourg, la JL Bourg, Nanterre et l’Elan Chalon sont les grands vainqueurs du multiplex de la 7e journée de Betclic ELITE.
Strasbourg fait tomber le leader manceau, Nanterre et Bourg s’imposent à l’expérience, Chalon s’offre le derby face à Dijon – BeBasket
Rédaction

La rencontre a débuté sur un faux tempo pour les deux équipes, avant que l’ASVEL ne soit poussée à la faute à 3-points par le BCM. Chris Babb a provoqué trois lancers avant qu’Edon Maxhuni ne règle la mire (6-0, 3’). C’était sans compter sur le retour en terrain connu de Glynn Watson Jr., l’Américain qui a fait les beaux jours du BCM l’an dernier. Le meneur, encore plus responsabilisé avec les absences à son poste, porte le danger lyonnais dans les dix premières minutes avec 7 points, pour réduire le retard à une longueur (19-18, 10’).

Glynn WATSON JR.
Glynn WATSON JR.
11
PTS
5
REB
3
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
62 83
ASV

 

Aucune des deux équipes n’étant parvenue à creuser d’écart avant la pause (34-36), des changements tactiques ont été observés du côté de l’ASVEL notamment. Pierric Poupet a aligné Bodian Massa, Armel Traoré et Mbaye Ndiaye aux côtés d’Adam Atamna et Glynn Watson, pour tenter de faire la différence par la taille. Et cela fonctionne !

Les grands ont fait parler leur gabarit pour retenir l’attention des défenseurs, ce qui a profiter aux deux arrières, qui trouvaient des brèches pour s’immiscer et reprendre quelques points d’avance (38-42, 22’). La taille de Ndiaye et ses coéquipiers a gêné les scoreurs gravelinois, avant que Bastien Vautier ne fasse un premier break après 25 minutes (41-49).

Mbaye NDIAYE
Mbaye NDIAYE
14
PTS
6
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
62 83
ASV

 

Bastien VAUTIER
Bastien VAUTIER
13
PTS
8
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
62 83
ASV


Malgré un rapproché des joueurs de Jean-Christophe Prat en fin de troisième quart-temps (50-53, 30’), les visiteurs ont confirmé leur emprise progressive sur la rencontre en infligeant un 6-0 en seulement deux minutes. Les Maritimes s’agacent, provoquent déjà trois fautes d’équipes en deux minutes, alors que le ballon circulait bien côté ASVEL. Zac Seljaas a fait passer l’avance à 14 points pour son équipe à coups de 3-points (51-65, 33’) : l’ASVEL s’est définitivement détachée.

Zac SELJAAS
Zac SELJAAS
10
PTS
3
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
BCM
62 83
ASV

Les Rhodaniens s’imposent au final 62-83 sur le parquet de Gravelines après un long round d’observation entre les deux équipes. Les changements tactiques de Poupet, qui a fait bon usage de la taille de ses intérieurs, ont eu raison des Maritimes en manque de solutions offensives. Seul Edon Maxhuni a eu un apport conforme à ses standards avec 16 points, alors que la marque était bien répartie côté ASVEL avec six des huit joueurs utilisés à 9 points ou plus. Les visiteurs prennent provisoirement la tête du classement à la différence de points, mais avec le même bilan (5 victoires pour 2 défaites) que Strasbourg, Nanterre et Le Mans.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
