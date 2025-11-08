Recherche
Betclic Élite

Strasbourg fait tomber le leader manceau, Nanterre et Bourg s’imposent à l’expérience, Chalon s’offre le derby face à Dijon

Betclic ELITE - La SIG Strasbourg, la JL Bourg, Nanterre et l’Elan Chalon sont les grands vainqueurs du multiplex de la 7e journée de Betclic ELITE. Les Alsaciens ont signé le succès le plus marquant en faisant tomber le MSB chez lui pour la première fois de la saison, alors que Nanterre et Bourg-en-Bresse ont fait parler leur expérience pour sortir victorieux face au Portel et à Boulazac. Enfin, l’Elan Chalon a maîtrisé son sujet dans le derby régional face à Dijon.
|
00h00
Résumé
Écouter
Strasbourg fait tomber le leader manceau, Nanterre et Bourg s’imposent à l’expérience, Chalon s’offre le derby face à Dijon

Gabe Bown et les Strasbourgeois font chuter le leader manceau pour la première fois de la saison à Antarès.

Crédit photo : Philippe Gigon

En Betclic ELITE, la SIG Strasbourg a réalisé le gros coup du multiplex en faisant tomber le leader manceau sans jamais être vraiment inquiétée. La JL Bourg a quant à elle dû s’employer face au promu Boulazac, après un début de match difficile des hommes de Frédéric Fauthoux. La logique a été respectée à Maurice Thorez entre Nanterre et Le Portel, où les Franciliens ont accéléré et maîtrisé leurs visiteurs en seconde période. Enfin, le derby entre Chalon et Dijon est tourné en faveur de l’Elan, porté par les shoots importants de Jeremiah Hill. 

Les rookies américains de la SIG font tomber Le Mans

Seul en tête du championnat après le retrait d’une victoire à l’AS Monaco, le MSB est tombé pour la première fois de la saison à domicile (72-84) contre la SIG Strasbourg, cinquième avant d’aller à Antarès. Les Manceaux manquent l’opportunité de faire le break sur la Roca Team face aux Alsaciens, seuls invaincus chez eux désormais.

– Journée 7

Les locaux ont rapidement été mis en difficulté par Marcus Keene (14 points, 9 passes). L’Américain s’est connecté avec Gabe Brown, mais c’est surtout par l’association entre Brown avec Nelly Joseph que la SIG a semé le doute dans l’esprit des joueurs de Guillaume Vizade. L’ailier termine la rencontre avec 18 points à 6/10 aux tirs, tandis que Nelly Joseph a dominé la raquette avec 21 points à 10/11 dans la peinture et 10 rebonds. Les Strasbourgeois ont tout bonnement mené de la première à la dernière minute.

Nelly JOSEPH
Nelly JOSEPH
21
PTS
10
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
72 84
SIG

Menés de 15 points à la pause (32-47), les Manceaux ont poussé pour essayer de refaire leur retard en seconde période par l’intermédiaire de Shannon Bogues et David DiLeo. Mais tout réussissait en attaque à la SIG d’un Gabe Brown impitoyable, pour sceller définitivement le succès des siens sur un dernier 3-points.

Gabe BROWN
Gabe BROWN
18
PTS
2
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
MSB
72 84
SIG

La JL Bourg maîtrise Boulazac

Au Palio, la JL Bourg a peiné pendant plus d’une mi-temps face au promu Boulazac, avant de finalement s’imposer 82 à 68 à l’extérieur. Le héros dordognais Angelo Warner avait pourtant semé le doute chez les Burgiens dans les dix premières minutes avec ses 7 points du match dans ce laps de temps. Jusqu’au moment où les shooteurs de Frédéric Fauthoux ont trouvé de l’adresse et du rythme.

Dans le sillage de Antony Labanca (9 points), Tre Mitchell a pris confiance dans le deuxième quart avec un 3/3 à 3-points pour refaire le retard de la Jeu. L’américain finit à 4/4 dans l’exercice pour 14 points. Ricky Lindo a finalement permis aux Burgiens de prendre une courte tête d’avance sur un dunk en contre-attaque, avant de dérouler ensuite. 

LIRE AUSSI
Antoine Eito rejoint Boulazac en tant que pigiste médical et retrouve la première division près de deux ans après l’avoir quittée.
Antoine Eito retrouve la Betclic ÉLITE à Boulazac ! – BeBasket
Rédaction

Comme souvent, Adam Mokoka a été inarrêtable en pénétration. L’international français a marqué 11 points à 5/6 aux tirs de près, et délivré 5 passes décisives en seulement 16 minutes. Malgré la défaite, les supporters périgourdins ont quant à eu vu les premiers pas d’Antoine Eïto avec le maillot du BBD. Le pigiste médical de Thomas Ville a signé 6 points à 2/4 à 3-points en 21 minutes. Pour son deuxième match depuis son retour de blessure, Hugo Robineau a encore donné satisfaction avec 15 points et 7 rebonds, mais la Jeu était tout simplement plus forte.

Nanterre fait craquer Le Portel

Dans un Maurice Thorez bouillant, Nanterre a déjoué le redoutable plan du Portel pour s’imposer 81-74 devant son public. La lanterne rouge du championnat a tenu tête aux Franciliens pendant près d’une mi-temps, avant que le duo Benjamin SeneMathis Dossou-Yovo ne prennent les choses en main.

– Journée 7

 

Bien que battus, les Stellistes ont posé énormément de problème à Julien Mahé, dont les joueurs ne pouvaient tout simplement pas  mettre les systèmes offensifs en place en première mi-temps. Kenny Grant a toujours pu compter sur l’adresse immuable d’Ivan Février pour rester en vie.

Ivan FEVRIER
Ivan FEVRIER
28
PTS
7
REB
0
PDE
Logo Betclic ELITE
JSF
81 74
LEP

Létal à plusieurs reprises à 3-points dans le premier quart temps, le numéro 23 stelliste était aussi à l’initiative du dernier push des visiteurs à deux minutes du buzzer (76-70, 38′). Il termine le match avec 28 points et 7 rebonds. Mais Nanterre enchaîne bien une deuxième victoire de suite après le succès à Saint-Quentin la semaine passée, avant de se déplacer… au Portel mardi 11 novembre pour une rencontre de Coupe de France.

Mathis DOSSOU-YOVO
Mathis DOSSOU-YOVO
10
PTS
3
REB
1
PDE
Logo Betclic ELITE
JSF
81 74
LEP

 

Chalon domine le derby au Colisée

Le Colisée était une arène de derby ce samedi 8 novembre. L’Elan Chalon recevait son voisin dijonnais pour un choc régional, et s’est largement imposé à la maison 90 à 74 après avoir tué le match au retour des vestiaires. Dans l’ambiance hachée et crispée d’un derby, les Chalonnais ont entamé le match par le bon bout avec beaucoup d’agressivité retranscrite dans les fautes provoquées. Les Dijonnais sont restés dans la roue des locaux en rentrant des gros tirs à l’instar de Robin Ducoté. Mais Chalon était en capacité de répliquer dans un premier temps grâce à Jordan Tucker, pour son premier match.

– Journée 7

 

En confiance au tir, Chalon a ensuite pris ses distances sous l’impulsion de son leader Jeremiah Hill. Le meneur américano-camerounais s’est signalé à la passe pour trouver Yohan Choupas dans le corner notamment, mais surtout à l’adresse extérieure pour tuer tout suspense. Hill signe 14 points et 8 passes décisives.

Jeremiah HILL
Jeremiah HILL
14
PTS
4
REB
8
PDE
Logo Betclic ELITE
CHA
90 74
JDA

 

Battu par la JL le weekend dernier puis par la Reggiana en Coupe d’Europe cette semaine, la JDA subit une troisième défaite de suite. Les Chalonnais, eux, sont dans une dynamique inverse : troisième succès de suite après Sabah en BCL et l’ASVEL sur le fil le weekend dernier.

 

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
