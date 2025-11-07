Antoine Eito retrouve la Betclic ÉLITE à Boulazac !

En quête d’un meneur après la blessure de son arrière Thomas Ville, le Boulazac Basket Dordogne a officialisé l’arrivée de son remplaçant médical : Antoine Eïto (1,88 m, 37 ans), libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à Antibes, officialisée deux jours plus tôt.

Arrivé à Antibes à l’été 2024, Antoine Eito avait accepté de redescendre d’un échelon dans le but de vivre une nouvelle montée en Betclic ELITE, après avoir accompli la même mission à l’Élan Chalon. Mais depuis sa signature, les ambitions ont du être atténuées, à cause d’un budget en forte baisse.

Pigiste de Thomas Ville

Près d’un an et demi après donc, Antoine Eito retrouve l’ÉLITE en tant que pigiste médical chez le promu, “pour renforcer le groupe et pallier l’absence de notre capitaine Thomas Ville, indisponible pour plusieurs semaines”, peut-on lire au sujet de l’officialisation. “Véritable meneur d’hommes, Antoine apporte avec lui toute son expérience, son leadership et sa grinta forgée au plus haut niveau, notamment en Betclic ÉLITE et sur la scène européenne”.



72 heures après sa séparation avec Antibes

Encore meilleur passeur du championnat de Pro B l’an dernier, Eito est attendu pour “son sens du jeu, sa capacité à élever le niveau de ses coéquipiers et son tempérament de compétiteur, qui seront des atouts précieux pour le collectif boulazacois dans la suite de la saison”.

Le vétéran a ainsi l’opportunité de lancer véritablement sa saison 2025-2026 après un début d’exercice difficile du côté des Sharks (8 points à 30% aux tirs et 5 passes décisives en 28 minutes). Le Charentais retrouvera Alexandre Ménard, qu’il avait connu au Mans en tant qu’assistant-coach.