Betclic Élite

La poisse continue pour Boulazac : Thomas Ville rejoint l'infirmerie

Betclic ÉLITE - Touché aux adducteurs, Thomas Ville sera absent entre 6 et 7 semaines. Un nouveau coup dur pour Boulazac, loin d'être épargné en ce début de saison.
00h00
Résumé
La poisse continue pour Boulazac : Thomas Ville rejoint l’infirmerie

Thomas Ville ne reviendra pas avant la mi-décembre, minimum

Crédit photo : Julie Dumélié

Le retour de Boulazac en Betclic ÉLITE n’est pas un long fleuve tranquille. Entre la défection d’Anthony Polite, la grave blessure de Malik Fitts, l’indisponibilité longue durée d’Hugo Robineau et l’absence mystérieuse de Jacob Grandison, le BBD n’était déjà pas épargné.

Ville blessé à La Rochelle

Mais voilà que vient s’ajouter par dessus, alors que le pigiste Théo Magrit est parti pour Limoges, une nouvelle blessure, celle de Thomas Ville, touché aux adducteurs mardi en Coupe de France lors de son retour à La Rochelle (14 points, 7 rebonds et 3 passes décisives).

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Thomas Ville.jpg
Thomas VILLE
Poste(s): Arrière
Taille: 187 cm
Âge: 30 ans (06/05/1995)
Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6,3
#127
REB
2,7
#101
PD
3,8
#23

Alors qu’il était une belle surprise du début de saison pour sa deuxième chance en Betclic ÉLITE (6,3 points à 42%, 2,7 rebonds et 3,8 passes décisives), l’ancien combo-guard de Roanne sera absent 6-7 semaines. Ce qui met sa fin d’année 2025 en danger.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Boulazac
Boulazac
