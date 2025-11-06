La poisse continue pour Boulazac : Thomas Ville rejoint l’infirmerie

Le retour de Boulazac en Betclic ÉLITE n’est pas un long fleuve tranquille. Entre la défection d’Anthony Polite, la grave blessure de Malik Fitts, l’indisponibilité longue durée d’Hugo Robineau et l’absence mystérieuse de Jacob Grandison, le BBD n’était déjà pas épargné.

Ville blessé à La Rochelle

Mais voilà que vient s’ajouter par dessus, alors que le pigiste Théo Magrit est parti pour Limoges, une nouvelle blessure, celle de Thomas Ville, touché aux adducteurs mardi en Coupe de France lors de son retour à La Rochelle (14 points, 7 rebonds et 3 passes décisives).

PROFIL JOUEUR Thomas VILLE Poste(s): Arrière Taille: 187 cm Âge: 30 ans (06/05/1995) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,3 #127 REB 2,7 #101 PD 3,8 #23

Alors qu’il était une belle surprise du début de saison pour sa deuxième chance en Betclic ÉLITE (6,3 points à 42%, 2,7 rebonds et 3,8 passes décisives), l’ancien combo-guard de Roanne sera absent 6-7 semaines. Ce qui met sa fin d’année 2025 en danger.