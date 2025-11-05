La Rochelle sort une Betclic ÉLITE et se qualifie pour la première fois en 1/8e de finale de la Coupe de France
La Rochelle rejoint Strasbourg et les huit cadors de Betclic ÉLITE en 1/8e de finale de la Coupe de France
À La Rochelle, en ce moment, ce sont les montagnes russes… -35 à Saint-Chamond, une belle performance à la maison contre le cador roannais, une nouvelle déroute en déplacement (-31 à Poitiers) puis désormais un exploit en Coupe de France face à une Betclic ÉLITE (90-79 contre Boulazac).
« Exploit » ? Pas vraiment non plus… Le BBD n’est certes pas venu à Gaston-Neveur pour perdre mais le BBD ne s’est pas présenté non plus dans les meilleures dispositions, 48 heures après avoir goûté à l’intensité parisienne, sans l’un de ses leaders, Ousman Krubally, préservé. Alexandre Ménard a ainsi voulu responsabiliser certains jeunes, incluant Jean Noba dans le cinq de départ (2 points, 1 passe décisive et 1 interception en 15 minutes) ou offrant sa première apparition en pro à Bastien Courant (8 minutes).
Alexandre Ménard déçu de la prestation du BBD
Reste que le Stade Rochelais a mérité sa victoire, d’abord en attaquant tambour battant (42-24, 14e minute), puis en faisant preuve de caractère pour annihiler le retour périgourdin (64-65, 30e). Avec 13 points à 5/8 et 3 rebonds, Lucas Hergott aura été particulièrement clutch dans le dernier quart-temps.
« Il faut saluer le bon match de La Rochelle », reconnait Alexandre Ménard, le coach de Boulazac, interrogé par ICI Périgord. « Je nous ai trouvés apathiques, manquant d’énergie. On a trop pensé à l’attaque, pas assez à défendre. On pourrait mettre beaucoup d’excuses en avant, comme le fait d’avoir laissé des plumes dimanche contre Paris ou l’absence d’Ousman Krubally, mais même malgré ça, je m’attendais à une meilleure prestation de notre part. Je suis un peu déçu de ce que l’on a fait. »
Promu en Betclic ÉLITE, le Stade Rochelais avait subi un traitement similaire l’an dernier en s’inclinant chez une ÉLITE 2, Roanne (75-93), en 1/16e de finale. Ainsi, le club charentais se qualifie pour la première fois de son histoire pour les 1/8e de finale de la Coupe de France.
Les marqueurs
Pour La Rochelle : Daniel Oladapo 13, Ibrahima Haidara 12, Gaetan Clerc 1, Robert Ford 7, Tyler Thomas 12, Maxence Lemoine 13, Jérôme Sanchez 4, Jordan Ratton 5, Yannis Allard 0, Andréa Samat 1, Lucas Hergott 13.
Pour Boulazac : K.J. Williams 13, Amit Ebo 9, Cyrille Eliezer-Vanerot 4, Hugo Robineau 8, Jean Noba 2, Angelo Warner 7, Quentin Bonneau 0, Essome Miyem 8, Tony Snell 14, Bastien Courant 0, Thomas Ville 14
Via Sud Ouest
Le calendrier du 3e tour de la Coupe de France :
- Orchies – Strasbourg : 66-73
- La Rochelle – Boulazac : 90-79
Lundi 10 novembre 2025 à 19h00
Le Havre (NM1, +7) – Blois (Elite 2)
Mardi 11 novembre 2025 à 19h00
Antibes (Elite 2) – Saint-Chamond-Andrézieux (Elite 2)
Mardi 11 novembre 2025 à 20h00
Mulhouse (NM1, +14) – Saint Quentin (Betclic Elite)
Le Portel (Betclic Elite) – Nanterre (Betclic Elite)
Tours (NM1, +7) – Nantes (Elite 2)
Tarbes-Lourdes (NM1, +7) – Hyères-Toulon (Elite 2)
Commentaires