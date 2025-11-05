La Rochelle sort une Betclic ÉLITE et se qualifie pour la première fois en 1/8e de finale de la Coupe de France

À La Rochelle, en ce moment, ce sont les montagnes russes… -35 à Saint-Chamond, une belle performance à la maison contre le cador roannais, une nouvelle déroute en déplacement (-31 à Poitiers) puis désormais un exploit en Coupe de France face à une Betclic ÉLITE (90-79 contre Boulazac).

« Exploit » ? Pas vraiment non plus… Le BBD n’est certes pas venu à Gaston-Neveur pour perdre mais le BBD ne s’est pas présenté non plus dans les meilleures dispositions, 48 heures après avoir goûté à l’intensité parisienne, sans l’un de ses leaders, Ousman Krubally, préservé. Alexandre Ménard a ainsi voulu responsabiliser certains jeunes, incluant Jean Noba dans le cinq de départ (2 points, 1 passe décisive et 1 interception en 15 minutes) ou offrant sa première apparition en pro à Bastien Courant (8 minutes).

Alexandre Ménard déçu de la prestation du BBD

Reste que le Stade Rochelais a mérité sa victoire, d’abord en attaquant tambour battant (42-24, 14e minute), puis en faisant preuve de caractère pour annihiler le retour périgourdin (64-65, 30e). Avec 13 points à 5/8 et 3 rebonds, Lucas Hergott aura été particulièrement clutch dans le dernier quart-temps.

« Il faut saluer le bon match de La Rochelle », reconnait Alexandre Ménard, le coach de Boulazac, interrogé par ICI Périgord. « Je nous ai trouvés apathiques, manquant d’énergie. On a trop pensé à l’attaque, pas assez à défendre. On pourrait mettre beaucoup d’excuses en avant, comme le fait d’avoir laissé des plumes dimanche contre Paris ou l’absence d’Ousman Krubally, mais même malgré ça, je m’attendais à une meilleure prestation de notre part. Je suis un peu déçu de ce que l’on a fait. »

Promu en Betclic ÉLITE, le Stade Rochelais avait subi un traitement similaire l’an dernier en s’inclinant chez une ÉLITE 2, Roanne (75-93), en 1/16e de finale. Ainsi, le club charentais se qualifie pour la première fois de son histoire pour les 1/8e de finale de la Coupe de France.

Le calendrier du 3e tour de la Coupe de France :

Orchies – Strasbourg : 66-73

Lundi 10 novembre 2025 à 19h00

Le Havre (NM1, +7) – Blois (Elite 2)

Mardi 11 novembre 2025 à 19h00

Antibes (Elite 2) – Saint-Chamond-Andrézieux (Elite 2)

Mardi 11 novembre 2025 à 20h00

Mulhouse (NM1, +14) – Saint Quentin (Betclic Elite)

Le Portel (Betclic Elite) – Nanterre (Betclic Elite)

Tours (NM1, +7) – Nantes (Elite 2)

Tarbes-Lourdes (NM1, +7) – Hyères-Toulon (Elite 2)