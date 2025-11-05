Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
Coupe de France masculine

La Rochelle sort une Betclic ÉLITE et se qualifie pour la première fois en 1/8e de finale de la Coupe de France

Pour la première fois de son histoire, La Rochelle disputera les 1/8e de finale de la Coupe de France ! Pensionnaire d'ÉLITE 2, le Stade Rochelais a signé une petite surprise mardi en sortant Boulazac (90-79), club de Betclic ÉLITE.
|
00h00
Résumé
Écouter
La Rochelle sort une Betclic ÉLITE et se qualifie pour la première fois en 1/8e de finale de la Coupe de France

La Rochelle rejoint Strasbourg et les huit cadors de Betclic ÉLITE en 1/8e de finale de la Coupe de France

Crédit photo : Laurent Peigue

À La Rochelle, en ce moment, ce sont les montagnes russes… -35 à Saint-Chamond, une belle performance à la maison contre le cador roannais, une nouvelle déroute en déplacement (-31 à Poitiers) puis désormais un exploit en Coupe de France face à une Betclic ÉLITE (90-79 contre Boulazac).

« Exploit » ? Pas vraiment non plus… Le BBD n’est certes pas venu à Gaston-Neveur pour perdre mais le BBD ne s’est pas présenté non plus dans les meilleures dispositions, 48 heures après avoir goûté à l’intensité parisienne, sans l’un de ses leaders, Ousman Krubally, préservé. Alexandre Ménard a ainsi voulu responsabiliser certains jeunes, incluant Jean Noba dans le cinq de départ (2 points, 1 passe décisive et 1 interception en 15 minutes) ou offrant sa première apparition en pro à Bastien Courant (8 minutes).

Alexandre Ménard déçu de la prestation du BBD

Reste que le Stade Rochelais a mérité sa victoire, d’abord en attaquant tambour battant (42-24, 14e minute), puis en faisant preuve de caractère pour annihiler le retour périgourdin (64-65, 30e). Avec 13 points à 5/8 et 3 rebonds, Lucas Hergott aura été particulièrement clutch dans le dernier quart-temps.

« Il faut saluer le bon match de La Rochelle », reconnait Alexandre Ménard, le coach de Boulazac, interrogé par ICI Périgord. « Je nous ai trouvés apathiques, manquant d’énergie. On a trop pensé à l’attaque, pas assez à défendre. On pourrait mettre beaucoup d’excuses en avant, comme le fait d’avoir laissé des plumes dimanche contre Paris ou l’absence d’Ousman Krubally, mais même malgré ça, je m’attendais à une meilleure prestation de notre part. Je suis un peu déçu de ce que l’on a fait. » 

Promu en Betclic ÉLITE, le Stade Rochelais avait subi un traitement similaire l’an dernier en s’inclinant chez une ÉLITE 2, Roanne (75-93), en 1/16e de finale. Ainsi, le club charentais se qualifie pour la première fois de son histoire pour les 1/8e de finale de la Coupe de France.

Les marqueurs 

Pour La Rochelle Daniel Oladapo 13, Ibrahima Haidara 12, Gaetan Clerc 1, Robert Ford 7, Tyler Thomas 12, Maxence Lemoine 13, Jérôme Sanchez 4, Jordan Ratton 5, Yannis Allard 0, Andréa Samat 1, Lucas Hergott 13.

Pour Boulazac K.J. Williams 13, Amit Ebo 9, Cyrille Eliezer-Vanerot 4, Hugo Robineau 8, Jean Noba 2, Angelo Warner 7, Quentin Bonneau 0, Essome Miyem 8, Tony Snell 14, Bastien Courant 0, Thomas Ville 14

Via Sud Ouest

Le calendrier du 3e tour de la Coupe de France :

  • Orchies – Strasbourg : 66-73
  • La Rochelle – Boulazac : 90-79
LIRE AUSSI

Lundi 10 novembre 2025 à 19h00
Le Havre (NM1, +7) – Blois (Elite 2)

Mardi 11 novembre 2025 à 19h00
Antibes (Elite 2) – Saint-Chamond-Andrézieux (Elite 2)

Mardi 11 novembre 2025 à 20h00
Mulhouse (NM1, +14) – Saint Quentin (Betclic Elite)
Le Portel (Betclic Elite) – Nanterre (Betclic Elite)
Tours (NM1, +7) – Nantes (Elite 2)
Tarbes-Lourdes (NM1, +7) – Hyères-Toulon (Elite 2)

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Boulazac
Boulazac
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
ELITE 2
00h00Lien Phillip, le basketteur qui voulait devenir pêcheur : « Waouh, je n’en avais jamais parlé aussi profondément… »
Coupe de France Masculine
00h00La Rochelle sort une Betclic ÉLITE et se qualifie pour la première fois en 1/8e de finale de la Coupe de France
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
À l’étranger
00h00Le saviez-vous ? Le meilleur rebondeur de la D2 espagnole est … Français !
Les Libyens d'Al Ahli Tripoli vainqueurs de la BAL 2025
NBA
00h00La NBA veut transformer la Basketball Africa League en ligue de franchises d’ici 2027
NBA
00h00Zaccharie Risacher lâche enfin les chevaux et dépasse un cap symbolique !
NM1
00h00[Vidéos] La soirée des tirs au buzzer en NM1 : Théo Rey et Sasha Derradji décisifs sur le gong !
EuroLeague Féminine
00h00Basket Landes et Bourges rejoignent les Flammes Carolo au second tour !
EuroCup
00h00« Une victoire sur laquelle on peut construire » : la JL Bourg signe un final ébouriffant contre Chemnitz !
Fiba Europe Cup
00h00Victoire très précieuse de la JDA Dijon en Italie : tout est encore possible !
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00La gestion « à l’européenne » des temps de jeu de Tuomas Iisalo, source de tensions à Memphis
Les Libyens d'Al Ahli Tripoli vainqueurs de la BAL 2025
NBA
00h00La NBA veut transformer la Basketball Africa League en ligue de franchises d’ici 2027
NBA
00h00Zaccharie Risacher lâche enfin les chevaux et dépasse un cap symbolique !
NBA
00h00Victor Wembanyama perd un coéquipier prolifique pour plusieurs semaines
NBA
00h00Ousmane Dieng déjà de retour avec Oklahoma City ?
NBA
00h00Houston Rockets – Dallas Mavericks : un duel texan explosif dominé par Amen Thompson et Kevin Durant
NBA
00h00Giannis Antetokounmpo crucifie les Pacers au buzzer : soirée magique à Indianapolis
Sidy Cissoko a marqué 5 points en 14 minutes contre les Lakers ce lundi
NBA
00h00Sidy Cissoko joue enfin et réalise de belles séquences face aux Lakers
NBA
00h00ITW Noah Penda : « Le MSB restera toujours dans mon cœur ! »
Rudy Gobert a dominé Brooklyn ce lundi 3 novembre
NBA
00h00Rudy Gobert encore solide : nouveau double-double à Brooklyn
1 / 0