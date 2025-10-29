Victorieuse à Orchies, la SIG Strasbourg rejoint les cadors de Betclic ÉLITE en 1/8e de finale de la Coupe de France

Lorsque la magnifique Pévèle Arena, une salle de 5 000 places dans une commune de 8 000 habitants, a été inaugurée en 2013, c’était pour espérer mettre le BC Orchies en orbite vers la Pro A. Le plan de marche a un temps été respecté : le club nordiste a été sacré champion de France NM1 dans la foulée, a même disputé les playoffs de Pro B en 2015 mais d’incessants problèmes financiers l’ont renvoyé à l’ombre de la Nationale 1.

Alors, pour voir des grands noms du basket français dans l’enceinte pévéloise, il faut espérer un tirage favorable en Coupe de France. Et personne ne manque l’évènement. Ainsi, 4 324 spectateurs se sont pressés dans les gradins mardi soir pour observer la SIG Strasbourg. Et ils eurent droit à plus de suspense (victoire 73-66 des Alsaciens) que l’année dernière lors de la visite de l’Élan Chalon (95-83).

Le BCO y a cru

Première équipe qualifiée pour les 1/8e de finale de la Coupe de France, en plus des huit équipes qualifiées pour les playoffs de Betclic ÉLITE 2025 qui intègreront le tableau à ce moment-là, la SIG a connu une soirée en deux temps. D’abord un sens de l’urgence, pour effacer les 14 points de handicap règlementaires face à une équipe de Nationale 1. Ce qui fut fait dès la 13e minute (31-32). Et puis quelques frayeurs…

Après avoir compté jusqu’à 10 points d’avance (53-63, 30e minute), les coéquipiers de Mike Davis Jr., meilleur marqueur du soir avec ses 17 points, les Alsaciens ont subi la belle résistance du BCO, revenu à -4 (62-66, 37e minute). Un dernier baroud d’honneur, en vain, pour les hommes de Philippe Maucourant, qui quittent le Trophée Robert-Busnel la tête haute (66-73, score final).

La SIG a « bien abordé le match »

« On a bien abordé le match en construisant notre stratégie à partir de la défense », apprécie le coach strasbourgeois, Janis Gailitis. « En deuxième mi-temps, on a joué un peu plus librement, mais on a toujours gardé la bonne approche défensive pour nous aider. La qualité de jeu produite par les joueurs n’était pas mauvaise. Je suis content de ce qu’ils ont montré, surtout trois jours après le match contre la JDA Dijon. »

Le calendrier du 3e tour de la Coupe de France :

Mardi 4 novembre 2025 à 20h00

La Rochelle (Elite 2, +7) – Boulazac (Betclic Elite)

Lundi 10 novembre 2025 à 19h00

Le Havre (NM1, +7) – Blois (Elite 2)

Mardi 11 novembre 2025 à 19h00

Antibes (Elite 2) – Saint-Chamond-Andrézieux (Elite 2)

Mardi 11 novembre 2025 à 20h00

Mulhouse (NM1, +14) – Saint Quentin (Betclic Elite)

Le Portel (Betclic Elite) – Nanterre (Betclic Elite)

Tours (NM1, +7) – Nantes (Elite 2)

Tarbes-Lourdes (NM1, +7) – Hyères-Toulon (Elite 2)