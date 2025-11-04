Antoine Eïto et Antibes se séparent officiellement

Absent du groupe antibois victorieux à Aix-Maurienne mardi 28 octobre puis à domicile face à Challans vendredi dernier, Antoine Eïto (1,88 m, 37 ans) ne portera plus le maillot des Sharks. Le club a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir trouvé un accord avec le Charentais pour mettre fin à leur collaboration, après 14 mois difficiles.

Fin de l’aventure entre les Sharks d’Antibes et Antoine Eïto. La collaboration entre @AntEito et Antibes s’est arrêtée ce mardi 4/11.

Le club d’Antibes remercie Antoine, et lui souhaite bonne chance pour la suite.

Les Sharks se sont déjà mis en quête d’un renfort. #GoSharks pic.twitter.com/NUmFRnAzdV — Antibes Sharks (@AntibesSharks) November 4, 2025

Arrivé à Antibes à l’été 2024, Antoine Eito avait accepté de redescendre d’un échelon sur la base d’une promesse de projet montée rapide, pour retrouver la Betclic ELITE, où il évoluait encore avec Chalon après avoir aidé le club à remonter. Mais depuis sa signature, les ambitions qui étaient jusque-là partagées ont commencé à diverger. Les Sharks sont entrés dans une période de récession qui se traduit par la baisse de la masse salariale (-5%, 7e) qui se traduit dans les ambitions sportives.

PROFIL JOUEUR Antoine EÏTO Poste(s): Meneur Taille: 188 cm Âge: 37 ans (06/04/1988) Nationalités: Stats 2025-2026 / ELITE 2 PTS 8 #110 REB 1,5 #187 PD 5 #12

Frustré, l’ancien Manceau disait ne “rien attendre de cette saison” en septembre dernier, à nos confrères de Nice Matin. “Je suis venu avec de grandes ambitions la saison passée, je me suis aperçu qu’Antibes était plutôt dans une phase de transition”, expliquait-il tristement.

Après un début de saison difficile (8 points à 30% aux tirs et 5 passes décisives en 28 minutes) pouvant s’expliquer par des problèmes personnels, le meilleur passeur du championnat l’an dernier n’avait pas été inclus au voyage à Aix-Maurienne mardi 28 octobre. Ses coéquipiers d’alors y avaient signé un “match référence” selon J.D. Jackson. Le club, qui “remercie Antoine, et lui souhaite bonne chance pour la suite”, a par ailleurs annoncé s’être “déjà mis en quête d’un renfort”.