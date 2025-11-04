Recherche
ELITE 2

Antoine Eïto et Antibes se séparent officiellement

ELITE 2 - Le club antibois a officialisé sur les réseaux sociaux son accord à l’amiable avec Antoine Eïto, avec qui il ne partageait plus la même vision du projet sportif, pour mettre fin à leur collaboration. Les Sharks recherchent un renfort pour pallier ce départ.
00h00
Résumé
Écouter
Antoine Eito et Antibes mettent fin à leur collaboration après 14 mois frustrants pour le joueur

Crédit photo : Miko Missana

Absent du groupe antibois victorieux à Aix-Maurienne mardi 28 octobre puis à domicile face à Challans vendredi dernier, Antoine Eïto (1,88 m, 37 ans) ne portera plus le maillot des Sharks. Le club a annoncé sur ses réseaux sociaux avoir trouvé un accord avec le Charentais pour mettre fin à leur collaboration, après 14 mois difficiles.

Arrivé à Antibes à l’été 2024, Antoine Eito avait accepté de redescendre d’un échelon sur la base d’une promesse de projet montée rapide, pour retrouver la Betclic ELITE, où il évoluait encore avec Chalon après avoir aidé le club à remonter. Mais depuis sa signature, les ambitions qui étaient jusque-là partagées ont commencé à diverger. Les Sharks sont entrés dans une période de récession qui se traduit par la baisse de la masse salariale (-5%, 7e) qui se traduit dans les ambitions sportives.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Antoine Eito.jpg
Antoine EÏTO
Poste(s): Meneur
Taille: 188 cm
Âge: 37 ans (06/04/1988)

Nationalités:

drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
8
#110
REB
1,5
#187
PD
5
#12

Frustré, l’ancien Manceau disait ne “rien attendre de cette saison” en septembre dernier, à nos confrères de Nice Matin. “Je suis venu avec de grandes ambitions la saison passée, je me suis aperçu qu’Antibes était plutôt dans une phase de transition”, expliquait-il tristement.

LIRE AUSSI

Après un début de saison difficile (8 points à 30% aux tirs et 5 passes décisives en 28 minutes) pouvant s’expliquer par des problèmes personnels, le meilleur passeur du championnat l’an dernier n’avait pas été inclus au voyage à Aix-Maurienne mardi 28 octobre. Ses coéquipiers d’alors y avaient signé un “match référence” selon J.D. Jackson. Le club, qui “remercie Antoine, et lui souhaite bonne chance pour la suite”, a par ailleurs annoncé s’être “déjà mis en quête d’un renfort”.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Antibes
Antibes
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

