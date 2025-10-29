« Une situation qui n’était pas prévue », mais Antibes surmonte le départ d’Antoine Eïto avec un « match référence » à Aix-Maurienne

Après un week-end de turbulences, marqué par l’accord de principe avec Antoine Eïto autour d’un départ à l’amiable (non acté encore) suite à la défaite contre Nantes (79-91), Antibes était en danger à Aix-Maurienne.

Mais comme cela arrive souvent dans ce genre de situation, les Sharks ont fait corps et ont donné une formidable réponse collective en Savoie (89-79).

Le fruit d’une option tactique payante, avec le choix de switcher sur tout qui a enrayé le jeu savoyard (35-23, 14e minute), et surtout d’un supplément d’âme en sous-effectif, avec l’apport de quelques jeunes, comme Jaime Diaz (17 ans), capitaine des U18 auteurs du doublé Coupe ) Championnat la saison dernière, lancé dans le cinq de départ alors qu’il fêtait sa première apparition sur une feuille de match dans le monde pro. En conférence de presse, l’entraîneur J.D. Jackson a fait part de sa satisfaction de la réaction de son équipe.

« Tous les efforts et les sacrifices pour l’équipe »

J.D., après quelques jours compliqués, votre équipe a proposé une belle réaction…

Je ne suis pas surpris. Nous sommes en manque de rotations mais j’ai confiance en ce groupe. Je vois tout le monde concerné à l’entraînement. On a joué comme des professionnels, c’était un match très important. À l’extérieur, on fait 3/4 jusque-là, avec une seule défaite sur un tir miraculeux de Jordan Shepherd à Vichy. Mais je veux confirmation à domicile maintenant. Nous n’avons pas été sereins chez nous. Il faut qu’on soit la même équipe chez nous, c’est le challenge désormais.

Pour ce mardi, c’est très bien. Nous sommes dans une situation qui n’est pas facile. Tout le monde a contribué à garder le focus collectif. Personne n’était déstabilisé d’une manière personnelle, ou à tenter de tirer le jeu à son compte. Tous les efforts et les sacrifices ont été faits pour l’équipe, y compris les très jeunes. On avait trois joueurs de l’équipe U18 de l’an dernier sur le parquet. Ils étaient prêts pour leurs quelques minutes et les professionnels ont vraiment été solidaires. C’est un match référence pour nous.

Surtout cette deuxième mi-temps, où vous stoppez l’attaque aixoise grâce au choix des switchs et ne perdez que trois ballons…

Depuis le début de saison, on souffrait en défense mais nous avons été solides en deuxième mi-temps. Panier ou pas, je ne voulais surtout pas qu’Aix-Maurienne contre-attaque donc il fallait bien attaquer pour bien replier et poser notre défense. On a bricolé un peu sur les switchs car on a eu très peu de temps de travail mais je savais que ça allait embêter une équipe qui aime bien faire circuler le ballon. En première mi-temps, on était parfois un peu perdu dans les switchs mais on était calés en deuxième période et on ne leur a rien laissé de facile. Ce n’est pourtant pas simple pour un gars comme Abdou (Loum, présent dans la pièce au moment des propos, ndlr) de prendre un petit et de lui fermer la porte mais il y avait un bon esprit de sacrifice.

« On ne peut pas finir la saison avec si peu de monde »

Vous avez inséré Jaime Diaz, qui n’avait jamais fait la moindre feuille de match, dans le cinq de départ. Faut-il y voir un message ?

À Jaime, oui. Il était blessé (au tibia) mais il bosse bien. Le message à Jaime, c’est que s’il est sur le terrain, c’est que je lui fais confiance. Nous avons trois jeunes qui ont joué (Gabriel Veras, Jaime Diaz, Tanguy Peyre) : je ne vais pas de suite leur donner un rôle prépondérant mais ils peuvent bien faire ce que je leur demande. Le seul message, c’est que j’ai confiance en eux, au besoin. Mais non, ce n’était rien à voir avec un quelconque message. Il fallait juste pouvoir être très agressif, tourner avec les problèmes de faute, doser les rotations entre les pros et les jeunes. Jaime peut être là pour des missions défensives, il sait mettre le ton. Et les autres peuvent entrer décomplexés des fautes derrière…

Comment avez-vous fait surmonter pour surmonter les évènements du week-end avec le futur départ d’Antoine Eïto ?

On essaye de gérer cette situation qui n’était pas prévue du tout. Il y a eu beaucoup d’échanges. C’est normal de réagir dans des situations d’urgence. Maintenant, on a besoin de confirmer chez nous. On ne peut pas finir la saison avec si peu de monde donc on regarde le marché.

Votre relation avec Antoine Eïto remonte à plus de dix ans, au Mans. Il était venu à Antibes pour vous. Est-ce que cela vous attriste de voir l’histoire se terminer comme ça ?

Nous ne sommes pas encore prêts à communiquer là-dessus. En interne, c’est encore frais, on gère ça pour l’instant. Je suis juste très fier des gars présents, qui sont toujours investis et on va continuer comme ça.

Abdoulaye Loum :

« Ce genre de situation, ça soude une équipe » « Ce genre de situation, ça soude une équipe. Moi, j’ai confiance en mes coéquipiers. Ça a été compliqué mais on a tout fait pour être une équipe. On était soudés, on a montré qu’on était une vraie équipe. C’est une victoire collective, il n’y en a pas un qui est au-dessus de l’autre. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. »

Propos recueillis à Aix-les-Bains,