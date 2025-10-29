Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

« Une situation qui n’était pas prévue », mais Antibes surmonte le départ d’Antoine Eïto avec un « match référence » à Aix-Maurienne

Sans Antoine Eïto, qui a quitté le groupe suite à la défaite contre Nantes vendredi, les Sharks d'Antibes ont parfaitement réagi à Aix-Maurienne avec leur meilleure prestation de la saison selon J.D. Jackson.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Une situation qui n’était pas prévue », mais Antibes surmonte le départ d’Antoine Eïto avec un « match référence » à Aix-Maurienne

La joie des Antibois, victorieux en Savoie mardi

Crédit photo : Cécile Thomas

Après un week-end de turbulences, marqué par l’accord de principe avec Antoine Eïto autour d’un départ à l’amiable (non acté encore) suite à la défaite contre Nantes (79-91), Antibes était en danger à Aix-Maurienne.

LIRE AUSSI

Mais comme cela arrive souvent dans ce genre de situation, les Sharks ont fait corps et ont donné une formidable réponse collective en Savoie (89-79).

– Journée 8

Le fruit d’une option tactique payante, avec le choix de switcher sur tout qui a enrayé le jeu savoyard (35-23, 14e minute), et surtout d’un supplément d’âme en sous-effectif, avec l’apport de quelques jeunes, comme Jaime Diaz (17 ans), capitaine des U18 auteurs du doublé Coupe ) Championnat la saison dernière, lancé dans le cinq de départ alors qu’il fêtait sa première apparition sur une feuille de match dans le monde pro. En conférence de presse, l’entraîneur J.D. Jackson a fait part de sa satisfaction de la réaction de son équipe.

« Une victoire d’équipe » pour les Antibois en Savoie (photo : Cécile Thomas)

 

« Tous les efforts et les sacrifices pour l’équipe »

J.D., après quelques jours compliqués, votre équipe a proposé une belle réaction…

Je ne suis pas surpris. Nous sommes en manque de rotations mais j’ai confiance en ce groupe. Je vois tout le monde concerné à l’entraînement. On a joué comme des professionnels, c’était un match très important. À l’extérieur, on fait 3/4 jusque-là, avec une seule défaite sur un tir miraculeux de Jordan Shepherd à Vichy. Mais je veux confirmation à domicile maintenant. Nous n’avons pas été sereins chez nous. Il faut qu’on soit la même équipe chez nous, c’est le challenge désormais.

Pour ce mardi, c’est très bien. Nous sommes dans une situation qui n’est pas facile. Tout le monde a contribué à garder le focus collectif. Personne n’était déstabilisé d’une manière personnelle, ou à tenter de tirer le jeu à son compte. Tous les efforts et les sacrifices ont été faits pour l’équipe, y compris les très jeunes. On avait trois joueurs de l’équipe U18 de l’an dernier sur le parquet. Ils étaient prêts pour leurs quelques minutes et les professionnels ont vraiment été solidaires. C’est un match référence pour nous.

À l’image des 16 minutes, Antibes s’est appuyé sur son centre de formation à Aix (photo : Cécile Thomas)

Surtout cette deuxième mi-temps, où vous stoppez l’attaque aixoise grâce au choix des switchs et ne perdez que trois ballons…

Depuis le début de saison, on souffrait en défense mais nous avons été solides en deuxième mi-temps. Panier ou pas, je ne voulais surtout pas qu’Aix-Maurienne contre-attaque donc il fallait bien attaquer pour bien replier et poser notre défense. On a bricolé un peu sur les switchs car on a eu très peu de temps de travail mais je savais que ça allait embêter une équipe qui aime bien faire circuler le ballon. En première mi-temps, on était parfois un peu perdu dans les switchs mais on était calés en deuxième période et on ne leur a rien laissé de facile. Ce n’est pourtant pas simple pour un gars comme Abdou (Loum, présent dans la pièce au moment des propos, ndlr) de prendre un petit et de lui fermer la porte mais il y avait un bon esprit de sacrifice.

« On ne peut pas finir la saison avec si peu de monde »

Vous avez inséré Jaime Diaz, qui n’avait jamais fait la moindre feuille de match, dans le cinq de départ. Faut-il y voir un message ? 

À Jaime, oui. Il était blessé (au tibia) mais il bosse bien. Le message à Jaime, c’est que s’il est sur le terrain, c’est que je lui fais confiance. Nous avons trois jeunes qui ont joué (Gabriel VerasJaime DiazTanguy Peyre) : je ne vais pas de suite leur donner un rôle prépondérant mais ils peuvent bien faire ce que je leur demande. Le seul message, c’est que j’ai confiance en eux, au besoin. Mais non, ce n’était rien à voir avec un quelconque message. Il fallait juste pouvoir être très agressif, tourner avec les problèmes de faute, doser les rotations entre les pros et les jeunes. Jaime peut être là pour des missions défensives, il sait mettre le ton. Et les autres peuvent entrer décomplexés des fautes derrière…

Jaime DIAZ-BOUNOQTA
Jaime DIAZ-BOUNOQTA
2
PTS
0
REB
0
PDE
Logo ELITE 2
AIX
79 89
ANT

Comment avez-vous fait surmonter pour surmonter les évènements du week-end avec le futur départ d’Antoine Eïto ? 

On essaye de gérer cette situation qui n’était pas prévue du tout. Il y a eu beaucoup d’échanges. C’est normal de réagir dans des situations d’urgence. Maintenant, on a besoin de confirmer chez nous. On ne peut pas finir la saison avec si peu de monde donc on regarde le marché.

Votre relation avec Antoine Eïto remonte à plus de dix ans, au Mans. Il était venu à Antibes pour vous. Est-ce que cela vous attriste de voir l’histoire se terminer comme ça ? 

Nous ne sommes pas encore prêts à communiquer là-dessus. En interne, c’est encore frais, on gère ça pour l’instant. Je suis juste très fier des gars présents, qui sont toujours investis et on va continuer comme ça.

Abdoulaye Loum :
« Ce genre de situation, ça soude une équipe »

« Ce genre de situation, ça soude une équipe. Moi, j’ai confiance en mes coéquipiers. Ça a été compliqué mais on a tout fait pour être une équipe. On était soudés, on a montré qu’on était une vraie équipe. C’est une victoire collective, il n’y en a pas un qui est au-dessus de l’autre. Tout le monde a apporté sa pierre à l’édifice. »

Abdoulaye Loum est le nouveau vétéran des Sharks (photo : Cécile Thomas)

Propos recueillis à Aix-les-Bains,

 

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
Antibes
Antibes
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
jj61
Elle est facile mais bon... A Antibes, ils ont desserré l'Eito et l'équipe gagne à l'extérieur.
Répondre
(0) J'aime
Livenews
ELITE 2
00h00« Une situation qui n’était pas prévue », mais Antibes surmonte le départ d’Antoine Eïto avec un « match référence » à Aix-Maurienne
EuroLeague
00h00Deux coachs d’EuroLeague à l’amende pour des commentaires déplacés sur l’arbitrage
Fiba Europe Cup
00h00Dijon : Bibbins absent pour un match européen capital, Narace bientôt de retour, son pigiste Kahudi toujours à l’infirmerie
ELITE 2
00h00La JA Vichy n’est plus invaincue à domicile en 2025, « la très grosse performance » de Champagne Basket
EuroLeague
00h00Les Bleus à la fête en EuroLeague : TLC incandescent à 3-points, premier double-double pour Francisco !
EuroLeague
00h00L’AS Monaco se sépare officiellement de Nick Calathes, embauché par le Partizan Belgrade
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
ELITE 2
00h00[Vidéo] Le contre ultra-clutch de Lionel Kouadio (Orléans) contre Poitiers
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
Coupe de France Masculine
00h00Victorieuse à Orchies, la SIG Strasbourg rejoint les cadors de Betclic ÉLITE en 1/8e de finale de la Coupe de France
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Nicolas Batum abonné à la même fiche statistique, Guerschon Yabusele blessé au genou…
NBA
00h00Mohamed Diawara a joué ses premières secondes avec les Knicks : 56e joueur français de l’histoire en NBA !
NBA
00h00Alexandre Sarr claque une performance historique dans une défaite frustrante des Wizards
NBA
00h00ITW Moussa Diabaté et son refus de l’équipe de France : « C’était une décision business, pour mon futur »
NBA
00h00Noah Penda marque ses premiers points en NBA, des minutes pour Traoré, encore une soirée parfaite pour Wembanyama
NBA
00h00Victor Wembanyama élu joueur de la semaine à l’Ouest après un démarrage tonitruant !
NBA
00h00À seulement 18 ans, il signe un match historique et remet les Mavericks sur les rails
NBA
00h00Sans LeBron ni Doncic, Austin Reaves signe une performance historique et relance les Lakers
NBA
00h00Gros duel Diabaté – Sarr, premier double-double pour Gobert, toujours des difficultés pour Yabusele
Victor Wembanyama a marqué 31 points dans la victoire de San Antonio contre Brooklyn
NBA
00h00Victor Wembanyama (31 points) guide les Spurs vers une troisième victoire consécutive, face aux Nets
1 / 0