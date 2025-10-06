Dounia Issa après le tir magique de Jordan Shepherd (Vichy) : « Je ne le vois pas dedans, et c’est pleine ficelle ! »

La JA Vichy a bien failli voir sa série de 14 victoires consécutives à domicile s’arrêter net, ce vendredi soir. Menée 89-91 à quelques secondes du terme face à Antibes, l’équipe thermale a trouvé son salut dans les mains de Jordan Shepherd (1,93 m, 28 ans), auteur d’un shoot improbable à 4 secondes du buzzer (92-91). Un tir que son entraîneur Dounia Issa n’oubliera pas de sitôt.

Shepherd, un shoot venu d’ailleurs

Tout semblait perdu pour les Vichyssois. Menés de 2 points, il ne restait plus que quatre secondes à jouer quand l’Américain a pris la balle dans le coin du parquet. Sur un mouvement de rotation, l’arrière originaire d’Asheville en Caroline du Nord et qui dispute sa deuxième saison au club, a décoché un tir quasi impossible, malgré deux défenseurs antibois face à lui.

Jordan 𝐈'𝐦 𝐡𝐢𝐦 Shepherd pour faire exploser le Pierre Coulon et la dernière défense qui fait gagner le match🌋#JAV #ELITE2 pic.twitter.com/9tOVKXxUrd — JA Vichy Basket (@jav_basket) October 3, 2025

« Il a la balle, et là, ça n’appartient qu’à lui. C’est un tir assez magique. Il se retourne, il a deux joueurs sur lui au contre. Perso, je ne le vois pas dedans … Je me dis là, ça va être un peu court. Et c’est pleine ficelle ! », confiait Dounia Issa après la rencontre, encore ému par la scène dans les colonnes de La Montagne.

Une victoire symbole de la force de la JAV

Ce panier au buzzer prolonge la série victorieuse de la JA Vichy dans sa forteresse de Pierre-Coulon, où rien ne semble pouvoir lui arriver. Si Shepherd a brillé avec 27 points (4/6 à 3-points), il a pu compter sur l’appui d’un collectif toujours combatif. Alexandre Bouzidi (1,97 m, 21 ans), qui à lui battu ses records en LNB en signant une ligne de statistiques XXL avec 22 points à 6/8 à 3-points, 2 rebonds et 8 passes décisives pour 26 d’évaluation en seulement 24 minutes, confirmant son importance dans le groupe bourbonnais.