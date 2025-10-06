Recherche
ELITE 2

Dounia Issa après le tir magique de Jordan Shepherd (Vichy) : « Je ne le vois pas dedans, et c’est pleine ficelle ! »

Elite 2 - Jordan Shepherd a offert la victoire à la JA Vichy sur un tir venu d’ailleurs face à Antibes (92-91). Grâce à ce panier décisif dans les dernières secondes, l’équipe de Dounia Issa reste invaincue à domicile en 2025 avec un quinzième succès consécutif dans son Pierre Coulon.
|
00h00
Résumé
Écouter
Dounia Issa après le tir magique de Jordan Shepherd (Vichy) : « Je ne le vois pas dedans, et c’est pleine ficelle ! »

Dounia Issa attentif devant le banc vichyssois

Crédit photo : JA Vichy

La JA Vichy a bien failli voir sa série de 14 victoires consécutives à domicile s’arrêter net, ce vendredi soir. Menée 89-91 à quelques secondes du terme face à Antibes, l’équipe thermale a trouvé son salut dans les mains de Jordan Shepherd (1,93 m, 28 ans), auteur d’un shoot improbable à 4 secondes du buzzer (92-91). Un tir que son entraîneur Dounia Issa n’oubliera pas de sitôt.

– Journée 4

Shepherd, un shoot venu d’ailleurs

Tout semblait perdu pour les Vichyssois. Menés de 2 points, il ne restait plus que quatre secondes à jouer quand l’Américain a pris la balle dans le coin du parquet. Sur un mouvement de rotation, l’arrière originaire d’Asheville en Caroline du Nord et qui dispute sa deuxième saison au club, a décoché un tir quasi impossible, malgré deux défenseurs antibois face à lui.

« Il a la balle, et là, ça n’appartient qu’à lui. C’est un tir assez magique. Il se retourne, il a deux joueurs sur lui au contre. Perso, je ne le vois pas dedans … Je me dis là, ça va être un peu court. Et c’est pleine ficelle ! », confiait Dounia Issa après la rencontre, encore ému par la scène dans les colonnes de La Montagne.

Une victoire symbole de la force de la JAV

Ce panier au buzzer prolonge la série victorieuse de la JA Vichy dans sa forteresse de Pierre-Coulon, où rien ne semble pouvoir lui arriver. Si Shepherd a brillé avec 27 points (4/6 à 3-points), il a pu compter sur l’appui d’un collectif toujours combatif. Alexandre Bouzidi (1,97 m, 21 ans), qui à lui battu ses records en LNB en signant une ligne de statistiques XXL avec 22 points à 6/8 à 3-points, 2 rebonds et 8 passes décisives pour 26 d’évaluation en seulement 24 minutes, confirmant son importance dans le groupe bourbonnais.

Dounia Issa concentré au bord du terrain.
Dounia Issa concentré au bord du terrain (photo : JA Vichy).

