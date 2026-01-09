Dans « mon actu », réunissez les infos que vous ne voulez pas manquer sur BeBasket

Depuis plusieurs mois, BeBasket a clairement changé de dimension. Avec une équipe rédactionnelle plus complète, le volume de contenus publiés quotidiennement a augmenté, bien au-delà du simple lancement des articles premium intervenu le mercredi 7 janvier. Cette évolution s’accompagne aussi d’une ouverture assumée vers la NBA, un univers qui intéresse finalement une part importante de nos lecteurs.

Suivre les Français… et ceux qui les entourent

L’attrait pour la NBA ne se limite pas aux Français présents outre-Atlantique. Beaucoup aiment aussi suivre les stars européennes ou les coéquipiers majeurs des joueurs tricolores. L’actualité récente en est un bon exemple, avec le transfert de Trae Young, mentor de Zaccharie Risacher, qui va désormais évoluer aux côtés de Bilal Coulibaly et Alexandre Sarr. Un trio très intéressant, qui suscite logiquement de la curiosité chez les fans de basket français.

Cette ouverture éditoriale ne signifie toutefois pas un reniement. Le cœur de BeBasket reste le basket français, en France comme à l’étranger.

Ne pas perdre les lecteurs de la première heure

Conscients que certains lecteurs ont trouvé en BeBasket un média unique, exclusivement centré sur le basketball français, nous avons souhaité leur donner davantage de contrôle sur les contenus qu’ils consultent. Pour cela, une solution simple existe : personnaliser son fil d’actualité via la rubrique « mon actu ».

Il suffit pour cela de créer un compte sur le site. Aucun abonnement payant n’est nécessaire. Une fois connecté, chacun peut sélectionner les ligues, clubs et joueurs qui l’intéressent.

Personnaliser son fil avec « mon actu »

Concrètement, si vous êtes supporter de Cholet mais que vous aimez aussi suivre le voisin et rival manceau, si vous vous intéressez aux équipes de France ou aux clubs français engagés en EuroLeague, vous pouvez sélectionner ces pages. Tous les articles liés à ces sujets seront alors regroupés dans « mon actu », accessible depuis le menu du site.

Une manière simple et efficace de faire le tri, de rester concentré sur ses centres d’intérêt, tout en profitant de la richesse croissante des contenus proposés par BeBasket.

Aller plus loin avec l’abonnement

Et pour celles et ceux qui souhaitent encore plus de confort et de contenus, l’abonnement reste une option à tester. Les sept premiers jours sont gratuits. Il permet de naviguer sur un site sans publicité, d’accéder aux articles premium, déjà au nombre de trois en trois jours depuis leur lancement, et surtout de soutenir un média indépendant qui cherche à produire toujours plus de contenus de qualité autour du basket français.