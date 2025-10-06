Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

« Il a fait un match énorme » : Alexandre Bouzidi (Vichy) bat tous ses records

ÉLITE 2 - Auteur d’un match exceptionnel, Alexandre Bouzidi a mené la JA Vichy à la victoire contre Antibes (92-91) vendredi soir lors de la 4e journée d’Élite 2. Le jeune meneur français a battu ses records de points et d’évaluation.
|
00h00
Résumé
Écouter
« Il a fait un match énorme » : Alexandre Bouzidi (Vichy) bat tous ses records

La belle perf’ d’Alexandre Bouzidi contre Antibes

Crédit photo : Tuan Nguyen

Alexandre Bouzidi (1,97 m, 21 ans) a signé sa meilleure prestation depuis le début de sa jeune carrière professionnelle. Face aux Sharks d’Antibes, le meneur de la JA Vichy a été étincelant avec 22 points à 6/8 à 3 points, 2 rebonds et 8 passes décisives pour 26 d’évaluation en seulement 24 minutes.

Alexandre BOUZIDI
Alexandre BOUZIDI
22
PTS
2
REB
8
PDE
Logo ELITE 2
VIC
92 91
ANT

Un match référence pour le jeune Français, déterminant dans le succès des siens (92-91), avant que l’Américain Jordan Shepherd (1,93 m, 28 ans) ne scelle la victoire dans les dernières secondes sur un panier pratiquement au buzzer.

« On voyait le cercle comme une bassine »

Confiant, Alexandre Bouzidi a brillé dans une rencontre de haut niveau, marquée par une intensité offensive constante. Ses flèches longue distance ont fait beaucoup de mal à la défense d’Antibes, notamment dans les moments clés du match. À seulement 21 ans, le meneur vichyssois a affiché une maturité impressionnante dans la gestion du tempo et dans la création pour ses coéquipiers. Ce match marque un cap symbolique pour lui, avec un record personnel de points (22) et d’évaluation (26) en professionnel.

« Aujourd’hui, c’était pour moi », a-t-il glissé en conférence de presse. « Les shoots sont tombés dedans. Avec Jordan, on voyait le cercle comme une bassine ! Les gars mettent leurs tirs donc ça me fait 8 passes décisives. Ça m’a réussi aujourd’hui, j’espère sur les matchs d’après. Il faudra juste aider l’équipe. »

 « Il a fait un match énorme », applaudit son entraîneur Dounia Issa. « C’est son meilleur match, une performance d’une grande qualité. 26 d’évaluation, des bonnes sélections de tirs, de l’agressivité vers le cercle, de la justesse. Je suis content pour lui, c’est un garçon qui travaille bien, intelligent, posé, dans son process. Il est récompensé de tout ce qu’il met en place. Il était un peu nerveux lors du premier match à domicile contre Évreux mais c’est normal. Je pense qu’il va continuer à monter comme ça dans la saison. »

Vichy retrouve le sourire et reste invincible à domicile

Ce succès face à Antibes revêt une importance particulière pour la JA Vichy. Battue à Blois mardi soir, l’équipe de Dounia Issa a parfaitement réagi à domicile. Devant un public bouillant, les Auvergnats ont décroché leur 15e victoire consécutive à Pierre-Coulon en Elite 2. Avec trois victoires en quatre journées, la JAV grimpe à la 5e place du classement avant un déplacement attendu à Nantes, vendredi prochain, pour la 5e journée.

Vichy
Vichy
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Betclic ELITE
00h00Lucas Boucaud (Saint-Quentin) de nouveau victime d’une hernie discale
WNBA
00h00Monique Akoa-Makani se distingue en finale WNBA, mais le titre s’éloigne pour Phoenix
Neal Sako a marqué 13 points dans la victoire de Valence face au FC Barcelone
Liga Endesa
00h00Neal Sako se montre enfin avec Valence dans la victoire face au FC Barcelone
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ricky Rubio a fini à 31 d'évaluation en seulement 18 minutes !
Liga Endesa
00h00Ricky Rubio réussit un retour exceptionnel avec le Joventut Badalone
ELITE 2
00h00« Il a fait un match énorme » : Alexandre Bouzidi (Vichy) bat tous ses records
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
Mehdy Ngouama va rejoindre l'ASVEL
Betclic ELITE
00h00Mehdy Ngouama va rejoindre l’ASVEL en tant que remplaçant médical
Betclic ELITE
00h00« Comme à la maison à Saint-Quentin », Melvin Ajinça (ASVEL) joue un vilain tour au SQBB
NBA
00h00Les Bulls vont être patients avec Noa Essengue : « Il doit s’étoffer, améliorer sa défense et son shoot »
1 / 0
Livenews NBA
Victor Wembanyama a affiché un gros niveau de forme lors d'un match d'entraînement ouvert au public
NBA
00h00Victor Wembanyama impressionne pour son retour à San Antonio après 7 mois d’absence
Ousmane Dieng a encore profité de la présaison pour se montrer
NBA
00h00Ousmane Dieng brille encore en présaison, face aux Hornets de Moussa Diabaté et Tidjane Salaün
NBA
00h00Les Bulls vont être patients avec Noa Essengue : « Il doit s’étoffer, améliorer sa défense et son shoot »
NBA
00h00Joan Beringer monte en puissance avec Minnesota, Nolan Traoré et Noah Penda se montrent en présaison NBA
NBA
00h00Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
1 / 0