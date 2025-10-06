« Il a fait un match énorme » : Alexandre Bouzidi (Vichy) bat tous ses records

Alexandre Bouzidi (1,97 m, 21 ans) a signé sa meilleure prestation depuis le début de sa jeune carrière professionnelle. Face aux Sharks d’Antibes, le meneur de la JA Vichy a été étincelant avec 22 points à 6/8 à 3 points, 2 rebonds et 8 passes décisives pour 26 d’évaluation en seulement 24 minutes.

Un match référence pour le jeune Français, déterminant dans le succès des siens (92-91), avant que l’Américain Jordan Shepherd (1,93 m, 28 ans) ne scelle la victoire dans les dernières secondes sur un panier pratiquement au buzzer.

Jordan 𝐈'𝐦 𝐡𝐢𝐦 Shepherd pour faire exploser le Pierre Coulon et la dernière défense qui fait gagner le match🌋#JAV #ELITE2 pic.twitter.com/9tOVKXxUrd — JA Vichy Basket (@jav_basket) October 3, 2025

« On voyait le cercle comme une bassine »

Confiant, Alexandre Bouzidi a brillé dans une rencontre de haut niveau, marquée par une intensité offensive constante. Ses flèches longue distance ont fait beaucoup de mal à la défense d’Antibes, notamment dans les moments clés du match. À seulement 21 ans, le meneur vichyssois a affiché une maturité impressionnante dans la gestion du tempo et dans la création pour ses coéquipiers. Ce match marque un cap symbolique pour lui, avec un record personnel de points (22) et d’évaluation (26) en professionnel.

« Aujourd’hui, c’était pour moi », a-t-il glissé en conférence de presse. « Les shoots sont tombés dedans. Avec Jordan, on voyait le cercle comme une bassine ! Les gars mettent leurs tirs donc ça me fait 8 passes décisives. Ça m’a réussi aujourd’hui, j’espère sur les matchs d’après. Il faudra juste aider l’équipe. »

« Il a fait un match énorme », applaudit son entraîneur Dounia Issa. « C’est son meilleur match, une performance d’une grande qualité. 26 d’évaluation, des bonnes sélections de tirs, de l’agressivité vers le cercle, de la justesse. Je suis content pour lui, c’est un garçon qui travaille bien, intelligent, posé, dans son process. Il est récompensé de tout ce qu’il met en place. Il était un peu nerveux lors du premier match à domicile contre Évreux mais c’est normal. Je pense qu’il va continuer à monter comme ça dans la saison. »

Vichy retrouve le sourire et reste invincible à domicile

Ce succès face à Antibes revêt une importance particulière pour la JA Vichy. Battue à Blois mardi soir, l’équipe de Dounia Issa a parfaitement réagi à domicile. Devant un public bouillant, les Auvergnats ont décroché leur 15e victoire consécutive à Pierre-Coulon en Elite 2. Avec trois victoires en quatre journées, la JAV grimpe à la 5e place du classement avant un déplacement attendu à Nantes, vendredi prochain, pour la 5e journée.