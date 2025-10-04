Recherche
ELITE 2

Blois chute à La Rochelle, Aix-Maurienne, Poitiers et Évreux lancent leur saison, Vichy s’offre Antibes sur un tir venu d’ailleurs

ELITE 2 - Chahuté, le leader invaincu Blois a perdu à La Rochelle, tandis qu'Aix-Maurienne, Poitiers et Évreux ont enfin gagné ; Jordan Shepherd a offert la victoire à la JAV contre Antibes sur un 3-points au buzzer.
00h00
Blois chute à La Rochelle, Aix-Maurienne, Poitiers et Évreux lancent leur saison, Vichy s’offre Antibes sur un tir venu d’ailleurs

La JA Vichy reste invaincue à domicile après sa victoire contre Antibes, sur un énorme game-winner de Jordan Shepherd

Crédit photo : JA Vichy

Ce vendredi 3 octobre, la 4e journée d’ELITE 2 a accouché d’un gros coup : Blois est tombé à La Rochelle (89-63). Aix-Maurienne, Poitiers et Évreux ont débloqué leur compteur, Denain a confirmé, Nantes a enlevé le derby à Challans malgré les pépins, et Vichy a fait exploser Pierre-Coulon grâce à un incroyable 3-points de Jordan Shepherd. Au classement, Denain, Vichy et Blois pointent à 3-1, en attendant Roanne et Pau-Lacq-Orthez (3-0) qui jouent ce samedi 4 octobre.

La Rochelle gifle Blois : rythme, adresse et intensité

Porté par son duo d’arrières Robert Ford III – Tyler Thomas, un Stade Rochelais survolté a étouffé l’ADA d’entrée et n’a jamais levé le pied (89-63). 8/8 aux tirs pour démarrer, +19 à la pause (56-37), +33 au 30e (76-43) : la soirée a tourné à la démonstration à Gaston-Neveur. David Morabito reconnaissait la supériorité locale : « La première explication, c’est La Rochelle… la deuxième, c’est qu’on a été nul », a-t-il déclaré dans La Nouvelle République.

Blois, séduisant jusque-là, a payé chaque approximation face à une équipe rochelaise très agressive sur les premières passes. Réaction attendue mardi en Coupe de France, avant un déplacement piégeux à Hyères-Toulon.

Vichy – Antibes : le money-time pour l’éternité

Match fou et conclusion hollywoodienne : mené d’un point à 4 secondes de la fin, Vichy a arraché la victoire (92-91) sur un 3-points exceptionnel de Jordan Shepherd. Avec Alexandre Bouzidi, l’arrière étasunien a martyrisé la défense azuréenne (11 tirs primés à eux deux) et transformé Pierre-Coulon (15 victoires de suite !) en volcan. La JAV grimpe à 3-1.

Rouen tient Champagne Basket à distance

Solide à la Kindarena, Rouen s’impose d’un souffle contre Champagne Basket (88-86). Tray Croft (23 points) et Valentin Bigote ont piloté le RMB. Côté marnais, l’énorme passage de Guillaume Grotzinger a relancé l’espoir mais Maël Hamon-Crespon a manqué le tir de l’égalisation au buzzer. Deuxième revers en déplacement pour Champagne Basket.

Poitiers déroule enfin, Quimper coule

Le PB86 a lancé sa saison aux dépens des Béliers (93-70). Aggressifs, adroits de loin (Eyango, Brena-Chemille), dominateurs au rebond, les Poitevins ont fait l’écart au 3e quart (23-10) pour finir en démonstration.

Évreux renverse Caen dans un derby sous tension

Privé de Kovac et Angloma, l’ALM Évreux a fait tomber le CBC (79-76) grâce au jeune Maxime Galin (25 points) et à la réaction de Sean Miller-Moore (23 points), lui qui avait été tancé par son coach avant la rencontre. Mené de 16 (63-47, 26e), Caen est passé devant… avant de s’écrouler. Stéphane Eberlin n’a pas mâché ses mots : « À un moment, il faut se regarder dans une glace… On n’est pas dans la dureté, pas dans l’intensité », a-t-il regretté dans Ouest-France. Clément Cavallo a salué la justesse ébroïcienne : « Il faut donner beaucoup de crédit à Évreux ».

Denain confirme, le HTV impuissant

Troisième succès en quatre matchs pour Denain face à Hyères-Toulon (86-71). Lien Philipp a livré un récital (24 points et 8 rebonds) pendant que la défense dragon verrouillait les 2e et 3e quarts (28 points concédés). Les Nordistes s’installent dans le haut du tableau.

Aix-Maurienne enfonce le SCABB

Dans le sillage d’un collectif déchaîné, Aix-Maurienne a dominé un SCABB trop maladroit (86-79 ; 37 % aux tirs). Lucas Beaufort (18 points, 28 d’éval) a longtemps maintenu les siens à flot, en vain. Soirée compliquée pour les Sud-Ligériens. Comme Poitiers et Evreux, l’AMSB a signé sa première victoire de la saison. Les Savoyards comptent cependant un match en moins.

Derby incandescent : Nantes s’arrache à Challans mais blesse trois joueurs

Le Nantes Hermine Basket a remporté le premier derby de l’histoire à Challans (78-71) au terme d’un combat étouffant et… coûteux. Sorti blessé, Kyle Riddley a relancé les siens avant de quitter ses coéquipiers ; Nantes termine avec trois joueurs touchés. Bourhis et Kangudia ont scellé l’affaire en fin de match.

Le point classement & le programme

Après les huit rencontres du vendredi, Denain, Vichy et Blois affichent 3-1. Roanne et Pau-Lacq-Orthez (3-0) peuvent rester parfaits ce samedi 4 octobre, respectivement à Orléans et contre l’Alliance Sport Alsace, pour conclure cette 4e journée.

ELITE 2 – Journée 4
03/10/2025
ROC La Rochelle
BLO Blois
AIX Aix-Maurienne
SCA SCABB
EVR Evreux
CAE Caen
CHA Challans
NAN Nantes
ROU Rouen
CHA Champagne Basket
VIC Vichy
ANT Antibes
PAU Pau-Lacq-Orthez
ASA Gries-Souffel
DEN Denain
HTV Hyères-Toulon
POI Poitiers
QUI Quimper
04/10/2025
ORL Orléans
ROA Roanne

À retenir

  • La perf : le 3-points décisif de Jordan Shepherd (JAV) face à Antibes.

  • La claque : La Rochelle fait tomber le leader Blois de très haut.

  • Les “premières” : Poitiers et Évreux débloquent leur compteur.

  • La dynamique : Denain avance (3-1).

  • L’alerte infirmerie : Nantes gagne, mais perd Riddley et deux coéquipiers.

Sources locales citées dans l’article : Sud Ouest / La Nouvelle République (La Rochelle–Blois), France Bleu Pays d’Auvergne (Vichy–Antibes), Ouest-France (Poitiers–Quimper ; Évreux–Caen), Presse-Océan (Challans–Nantes), La Voix du Nord (Denain–HTV), Le Progrès (Aix-Maurienne–SCABB).

Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.
