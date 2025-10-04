Blois chute à La Rochelle, Aix-Maurienne, Poitiers et Évreux lancent leur saison, Vichy s’offre Antibes sur un tir venu d’ailleurs

Ce vendredi 3 octobre, la 4e journée d’ELITE 2 a accouché d’un gros coup : Blois est tombé à La Rochelle (89-63). Aix-Maurienne, Poitiers et Évreux ont débloqué leur compteur, Denain a confirmé, Nantes a enlevé le derby à Challans malgré les pépins, et Vichy a fait exploser Pierre-Coulon grâce à un incroyable 3-points de Jordan Shepherd. Au classement, Denain, Vichy et Blois pointent à 3-1, en attendant Roanne et Pau-Lacq-Orthez (3-0) qui jouent ce samedi 4 octobre.

La Rochelle gifle Blois : rythme, adresse et intensité

Porté par son duo d’arrières Robert Ford III – Tyler Thomas, un Stade Rochelais survolté a étouffé l’ADA d’entrée et n’a jamais levé le pied (89-63). 8/8 aux tirs pour démarrer, +19 à la pause (56-37), +33 au 30e (76-43) : la soirée a tourné à la démonstration à Gaston-Neveur. David Morabito reconnaissait la supériorité locale : « La première explication, c’est La Rochelle… la deuxième, c’est qu’on a été nul », a-t-il déclaré dans La Nouvelle République.

Blois, séduisant jusque-là, a payé chaque approximation face à une équipe rochelaise très agressive sur les premières passes. Réaction attendue mardi en Coupe de France, avant un déplacement piégeux à Hyères-Toulon.

Vichy – Antibes : le money-time pour l’éternité

Match fou et conclusion hollywoodienne : mené d’un point à 4 secondes de la fin, Vichy a arraché la victoire (92-91) sur un 3-points exceptionnel de Jordan Shepherd. Avec Alexandre Bouzidi, l’arrière étasunien a martyrisé la défense azuréenne (11 tirs primés à eux deux) et transformé Pierre-Coulon (15 victoires de suite !) en volcan. La JAV grimpe à 3-1.

Jordan 𝐈'𝐦 𝐡𝐢𝐦 Shepherd pour faire exploser le Pierre Coulon et la dernière défense qui fait gagner le match🌋#JAV #ELITE2 pic.twitter.com/9tOVKXxUrd — JA Vichy Basket (@jav_basket) October 3, 2025

Rouen tient Champagne Basket à distance

Solide à la Kindarena, Rouen s’impose d’un souffle contre Champagne Basket (88-86). Tray Croft (23 points) et Valentin Bigote ont piloté le RMB. Côté marnais, l’énorme passage de Guillaume Grotzinger a relancé l’espoir mais Maël Hamon-Crespon a manqué le tir de l’égalisation au buzzer. Deuxième revers en déplacement pour Champagne Basket.

Poitiers déroule enfin, Quimper coule

Le PB86 a lancé sa saison aux dépens des Béliers (93-70). Aggressifs, adroits de loin (Eyango, Brena-Chemille), dominateurs au rebond, les Poitevins ont fait l’écart au 3e quart (23-10) pour finir en démonstration.

Évreux renverse Caen dans un derby sous tension

Privé de Kovac et Angloma, l’ALM Évreux a fait tomber le CBC (79-76) grâce au jeune Maxime Galin (25 points) et à la réaction de Sean Miller-Moore (23 points), lui qui avait été tancé par son coach avant la rencontre. Mené de 16 (63-47, 26e), Caen est passé devant… avant de s’écrouler. Stéphane Eberlin n’a pas mâché ses mots : « À un moment, il faut se regarder dans une glace… On n’est pas dans la dureté, pas dans l’intensité », a-t-il regretté dans Ouest-France. Clément Cavallo a salué la justesse ébroïcienne : « Il faut donner beaucoup de crédit à Évreux ».

Denain confirme, le HTV impuissant

Troisième succès en quatre matchs pour Denain face à Hyères-Toulon (86-71). Lien Philipp a livré un récital (24 points et 8 rebonds) pendant que la défense dragon verrouillait les 2e et 3e quarts (28 points concédés). Les Nordistes s’installent dans le haut du tableau.

Aix-Maurienne enfonce le SCABB

Dans le sillage d’un collectif déchaîné, Aix-Maurienne a dominé un SCABB trop maladroit (86-79 ; 37 % aux tirs). Lucas Beaufort (18 points, 28 d’éval) a longtemps maintenu les siens à flot, en vain. Soirée compliquée pour les Sud-Ligériens. Comme Poitiers et Evreux, l’AMSB a signé sa première victoire de la saison. Les Savoyards comptent cependant un match en moins.

Derby incandescent : Nantes s’arrache à Challans mais blesse trois joueurs

Le Nantes Hermine Basket a remporté le premier derby de l’histoire à Challans (78-71) au terme d’un combat étouffant et… coûteux. Sorti blessé, Kyle Riddley a relancé les siens avant de quitter ses coéquipiers ; Nantes termine avec trois joueurs touchés. Bourhis et Kangudia ont scellé l’affaire en fin de match.

Le point classement & le programme

Après les huit rencontres du vendredi, Denain, Vichy et Blois affichent 3-1. Roanne et Pau-Lacq-Orthez (3-0) peuvent rester parfaits ce samedi 4 octobre, respectivement à Orléans et contre l’Alliance Sport Alsace, pour conclure cette 4e journée.

À retenir

La perf : le 3-points décisif de Jordan Shepherd (JAV) face à Antibes.

La claque : La Rochelle fait tomber le leader Blois de très haut.

Les “premières” : Poitiers et Évreux débloquent leur compteur.

La dynamique : Denain avance (3-1).

L’alerte infirmerie : Nantes gagne, mais perd Riddley et deux coéquipiers.

Sources locales citées dans l’article : Sud Ouest / La Nouvelle République (La Rochelle–Blois), France Bleu Pays d’Auvergne (Vichy–Antibes), Ouest-France (Poitiers–Quimper ; Évreux–Caen), Presse-Océan (Challans–Nantes), La Voix du Nord (Denain–HTV), Le Progrès (Aix-Maurienne–SCABB).