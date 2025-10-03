Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Programme TV
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

Évreux déjà en difficulté après trois défaites : « Clairement, on n’est pas au niveau de l’Élite 2 à l’heure actuelle »

Elite 2 - Évreux vit un début de saison compliqué en Élite 2 avec trois défaites en autant de matchs. Après la défaite à Toulon mardi soir (93-73), le coach Marc Namura a tiré la sonnette d’alarme, pointant les manquements collectifs mais aussi individuels, notamment ceux de son arrière Sean Miller-Moore. L'indisponibilité de Ben Kovac est en plus un coup dur supplémentaire.
|
00h00
Résumé
Écouter
Évreux déjà en difficulté après trois défaites : « Clairement, on n’est pas au niveau de l’Élite 2 à l’heure actuelle »

Marc Namura ne fait pas dans la langue de bois après trois défaites déjà cette saison

Crédit photo : ALM Evreux

Trois matchs, trois défaites, et déjà un sentiment d’urgence du côté d’Évreux. Battus lourdement mardi soir sur le parquet de Toulon (93-73), les hommes de Marc Namura peinent à trouver le rythme en Élite 2. Le coach ébroïcien ne cache pas son inquiétude quant au niveau affiché et déplore le manque de leadership au sein de son groupe.

– Journée 3

 

Un effectif en difficulté et une blessure importante

L’ALM enchaîne les revers et semble en panne de solutions. Déjà fragilisé par une défense trop friable, le club doit désormais composer avec la blessure du Luxembourgeois Ben Kovac (1,95 m, 25 ans) victime d’une grosse déchirure au mollet. Un vrai coup dur tant le double champion de Slovaquie est indispensable sur le terrain. Meilleur marqueur de l’équipe avec plus de 15 points de moyenne, dont un excellent 44 % à 3-points, le numéro 13 est sur la touche pour une durée encore indéterminée.

« Il a une déchirure au mollet de 15 cm de long et 3 mm de profondeur », a précisé son entraineur dans les colonnes de Paris-Normandie. Cette indisponibilité a des implications directes sur le recrutement. « S’il est arrêté au minimum six semaines, on peut engager un pigiste. Si non, impossible, c’est le règlement. On connaîtra la durée d’indisponibilité en fin de semaine. »

Le manque de leadership inquiète

Son absence affaiblit encore davantage un effectif en manque de repères. Après la rencontre face à Hyères-Toulon, Marc Namura n’a pas mâché ses mots et regrette que personne ne prenne réellement les responsabilités, ce qui fragilise l’équipe dans les moments difficiles.

« Clairement on est pas au niveau de l’Elite 2 à l’heure actuelle. On est à côté de la plaque, ce qui me gêne, c’est qu’à part Dorian (Angloma), je ne vois personne prendre le leadership et sonner la révolte ! Ni Tony (Da Silva), ni Shane (Miller-Moore) ».

Un coup de pression sur son Sean Miller-Moore

Plus encore, le coach s’est montré particulièrement critique à l’égard de son arrière canado-américain Sean Miller-Moore (1,95 m, 26 ans). Attendu comme un joueur majeur, il peine pour l’instant sur le terrain avec ses 13,3 points, 4,3 rebonds, 3,7 passes décisives mais 5,7 balles perdues pour seulement 5,7 d’évaluation en 30 minutes de temps de jeu. Un rendement compliqué et loin des attentes du staff. Le Torontois est d’ailleurs le joueur qui perd le plus de ballons du championnat. Dans ces conditions, il est compliquer de piloter efficacement l’équipe.

PROFIL JOUEUR
Sean MILLER-MOORE
Poste(s): Ailier
Taille: 195 cm
Âge: 26 ans (15/10/1998)

Nationalités:

logo can.jpg
logo JAM.jpg
Stats 2025-2026 / Coupe de France Masculine
PTS
22
#15
REB
6
#66
PD
4
#56

« Il est à des années-lumière de ce que j’attends de lui. Quand il est sur le terrain à Toulon, le ratio +/- montre qu’on concède 31 points à nos adversaires ! Ce n’est pas possible. Pour moi, il screene trop le jeu, il dribble trop, il analyse et ça impacte l’exécution de nos systèmes », explique le technicien dans la dépêche d’Évreux

Une réaction attendue contre Caen

Au-delà de l’absence majeure de Ben Kovac, c’est l’ensemble du groupe qui doit désormais réagir. Après trois revers consécutifs, l’ALM Évreux aborde la prochaine rencontre face à Caen avec une pression certaine ce vendredi soir pour la quatrième journée de championnat. Dans une Elite 2 où chaque victoire compte, s’incliner une quatrième fois d’affilée compliquerait considérablement la suite de la saison. Une victoire est donc absolument impérative non seulement pour inverser la tendance sportive, mais aussi pour éviter que le doute ne s’installe durablement dans les têtes et que le club ne s’expose à des lendemains difficiles au classement. Le match contre la formation du Calvados qui est de son coté à une victoire et une défaite est déjà une rencontre clé pour le moral et l’équilibre du groupe.

Début de saison compliqué pour l'entraîneur Marc Namura et ses joueurs
Début de saison compliqué pour l’entraîneur Marc Namura et ses joueurs (photo : HTV)
Evreux
Evreux
Suivre
Ben Kovac
Ben Kovac
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
La JA Vichy solide à la maison
ELITE 2
00h00JA Vichy – Antibes : duel du haut de tableau en Elite 2
Marc Namura ne fait pas dans la langue de bois après trois défaites déjà cette saison
ELITE 2
00h00Évreux déjà en difficulté après trois défaites : « Clairement, on n’est pas au niveau de l’Élite 2 à l’heure actuelle »
Ilan Germain
NM1
00h00À 15 ans, Ilan Germain ouvre son compteur de points en NM1 sous le maillot du Pays Salonais
Nicolas Lang s'est blessé
Betclic ELITE
00h00Le Limoges CSP privé de Nicolas Lang et Shawn Tanner face à Dijon
L'arrière de Boulazac Angelo Warner sera très attendu ce vendredi à Cholet
Betclic ELITE
00h00Où regarder Cholet – Boulazac, première rencontre de la deuxième journée de Betclic ELITE ?
Nikola Knezevic
ELITE 2
00h00Hyères-Toulon privé de son « meilleur shooteur » pour plusieurs semaines
Axel Bouteille et le Buducnost Podgorica ont largement gagné à Londres ce jeudi
EuroCup
00h00Axel Bouteille et Jerry Boutsiele lancent fort leur saison d’EuroCup avec le Buducnost Podgorica
Daniel Goethals a été nommé secrétaire général de Swiss Basketball
À l’étranger
00h00L’ancien coach d’Antibes Daniel Goethals devient secrétaire général de Swiss basketball
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Marie Mané passe de Saragosse à Gran Canaria
À l’étranger
00h00Une troisième Française rejoint Gran Canaria
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Seth Curry rejoint Stephen aux Warriors : « J’ai essayé de lui acheter son numéro 30 »
NBA
00h00Nikola Jokic veut rester à Denver à vie : « Mon plan est d’être un Nugget pour toujours »
Noah Penda a démarré son aventure à Orlando
NBA
00h00« J’apprécie beaucoup ce que je vois » : Noah Penda impressionne au camp d’entraînement du Magic
Un maillot de Kobe Bryant s'est vendu pour près d'un million de dollars !
NBA
00h00Le premier maillot numéro 24 de Kobe Bryant vendu pour 889 000 dollars
NBA
00h00À l’aube de sa 18e saison NBA, Nicolas Batum se sent « en pleine forme »
Pacôme Dadiet a joué 15 minutes contre Philadelphie
NBA
00h00Pacôme Dadiet titulaire surprise, les Knicks dominent les Sixers à Abou Dabi
NBA
00h00Officiellement présentés, la relation de mentorat entre Rudy Gobert et Joan Beringer peut commencer
NBA
00h00Rudy Gobert revient sur son absence à l’EuroBasket 2025
Victor Wembanyama ce lundi 29 septembre au Media Day des San Antonio Spurs
NBA
00h00Victor Wembanyama prêt pour sa renaissance : « Personne ne s’est entraîné comme moi cet été »
NBA
00h00200 millions en jeu, et il mise sur une startup familiale : le pari dingue de Ja Morant
1 / 0