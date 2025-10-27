Recherche
ELITE 2

Antoine Eïto et Antibes vers une séparation ?

Arrivé à Antibes lors de l'été 2024, Antoine Eïto pourrait prochainement quitter les Sharks après 14 mois frustrants sur place. Les visions du club et du joueur ne sont plus alignés, et la défaite de vendredi contre Nantes aurait été la goutte de trop.
00h00
Antoine Eïto et Antibes vers une séparation ?

Antoine Eïto a certainement disputé son dernier match avec Antibes vendredi dernier contre Nantes

Crédit photo : Miko Missana

Et si sa contre-performance de vendredi contre Nantes (0 point à 0/6 dans une défaite à domicile) avait été le dernier match d’Antoine Eïto avec Antibes ? Après un week-end agité, cette hypothèse tient de plus en plus la corde et les deux parties pourraient se séparer prochainement.

Toutefois, rien n’est encore définitif, et le joueur est encore assuré de rester salarié du club pendant les dix prochains jours, même s’il ne participera aux rencontres. Ce qui peut, éventuellement, laisser le temps d’un retournement de situation.

Divergence d’objectifs avec Antibes

Toujours est-il qu’Antoine Eïto et les Sharks ne sont plus alignés sur leurs visions communes : toujours troisième budget d’ÉLITE 2, mais entré dans une période de récession qui se traduit par la baisse de la masse salariale (-5%, 7e), Antibes navigue désormais à vue. Une baisse des objectifs qui frustre le Charentais, qui, après une bonne saison en Betclic ÉLITE (11,5 points et 4,5 passes décisives avec l’Élan Chalon), avait accepté l’an dernier de redescendre d’un échelon sur la base d’une promesse de projet montée.

La déception d’Antoine Eïto et des Antibois vendredi dernier contre Nantes (photo : Miko Missana)

« Je n’attends rien de cette saison », exprimait-il en septembre dernier, pendant la préparation, à Nice Matin. « Je le dis sans polémiquer. Il faut juste se battre pour que le rien se transforme en tout très vite. Je suis venu avec de grandes ambitions la saison passée, je me suis aperçu qu’Antibes était plutôt dans une phase de transition. On n’a pas pu recruter pour rééquilibrer certains trucs. Non, je n’ai pas bien vécu 2024/25. Chacun d’entre nous a une revanche à prendre, je m’inclus dedans. J’ai une putain d’envie de gagner, je n’ai pas envie de me faire du mal. Je suis toujours moi-même. […] J’ai kiffé la montée il y a deux ans avec Chalon, et moi je ne suis là que pour ça: vivre une belle aventure humaine et sportive. Si tu finis 2e comme Blois et que tu te fais sortir en quart de finale, ça peut arriver, mais au moins tu joues les premiers rôles, tu vibres. Je cherche juste ça. »

Un départ déjà envisagé l’été dernier

Par ailleurs, l’ancien manceau aurait déjà pu quitter la Côte d’Azur au cours de l’été. Alors qu’il aurait aimé obtenir une année supplémentaire de contrat à Antibes (qui court jusqu’en 2026), ce qui n’a pas été possible en raison d’un « manque de visibilité » côté club, l’Élan Béarnais et Caen sont venus le démarcher avec des propositions pluriannuelles, qui ont finalement « achoppé sur des détails ».

De plus, Antoine Eïto doit malheureusement composer avec des problèmes personnels, qui impactent certainement sa production sur le terrain, avec un début de saison loin d’être à la hauteur de ses capacités (8 points à 30% et 5 passes décisives), lui qui était encore la saison dernière le meilleur passeur du championnat (11,5 points à 37%, 3,9 rebonds et 6,4 passes décisives).

Dans l’immédiat, avant un règlement de sa situation, dans un sens ou l’autre, le double champion de France ne voyagera pas avec ses coéquipiers ce lundi en Savoie, où les Sharks tenteront de se relancer à Aix-Maurienne.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
jc87
Des bruits de couloir l'enverrai à Limoges. Pour une fois on aurait un presque (il est charentais) local dans l'équipe :D
