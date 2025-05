Caen serait intéressé par Antoine Eïto et Thomas Cornely

Ses espoirs de play-in envolés, Caen va ainsi doucement se tourner vers l’intersaison 2025. Si le promu souhaite bien terminer sa saison du retour en Pro B, les premières rumeurs concernant son effectif commencent à germer. Alors que le CBC a déjà prolongé son entraîneur Stéphane Éberlin et son intérieur Kentan Facey, renforcer les lignes arrières sera l’une des priorités du club pour mieux figurer dans l’antichambre de l’élite.

Deux meneurs plus que confirmés en LNB

Ainsi, Ouest-France a dévoilé deux noms qui intéressait le Caen Basket Calvados : le meneur d’Antibes, Antoine Eito, ainsi qu’un ex-joueur, Thomas Cornely, actuellement en Betclic ELITE à Gravelines-Dunkerque.

Revenu en Pro B aux Sharks cette saison après avoir aidé l’Élan Chalon à remonter et se maintenir en Betclic ELITE, Antoine Eïto reste à 37 ans l’un des meilleurs meneurs de la division. Sur la Côte d’Azur, le gaucher tourne encore à plus de 11 points de moyenne à 38% aux tirs, avec 6 passes décisives pour 2 ballons perdus. Concernant Thomas Cornely, il s’agirait potentiellement d’un retour. Le meneur de Gravelines-Dunkerque a connu une parenthèse au CBC durant ses sept saisons à l’ADA Blois. Entre 2016 et 2018, il a aidé le club normand à monter en Pro B, puis à s’y maintenir. Mais si Antoine Eïto serait « séduit par le projet caennais » écrit le quotidien, Thomas Cornely envisage plutôt « de rester en Betclic ELITE », toujours selon Ouest-France.

Reste à voir comment va se dérouler l’été du Caen Basket Calvados, qui semble en tout cas ne pas manquer d’ambitions au vue des noms cités pour le renforcer.