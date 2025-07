David Ramseyer se retire du circuit pro et va jouer en Nationale 3

Pris en grippe par une partie du public caennais l’année dernière, lors d’une finale de NM1 où il avait failli mener Saint-Vallier en Pro B, David Ramseyer va retrouver le Calvados, afin d’entamer sa reconversion à 38 ans.

Futur basketteur – éducateur à Bayeux

Après 19 saisons sur les parquets professionnels, l’intérieur franco-suisse a décidé de tourner la page en rejoignant le CS Bayeux, pensionnaire de Nationale 3, tout en passant un BPJEPS à côté du basket.

PROFIL JOUEUR David RAMSEYER Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 203 cm Âge: 38 ans (11/01/1987) Nationalités: Stats 2024-2025 / NM1 PTS 11,9 #66 REB 4 #106 PD 1 #256

« Sa femme est originaire de Caen, je savais que David voulait s’installer dans la région et qu’il songeait à une reconversion », explique le président du CSB, Guillaume Mesnival, à Ouest France. « Il passera un BPJEPS Activités physiques pour tous et renforcera notre équipe d’éducateurs. C’est à la fois une bonne pioche en tant qu’éducateur, car il a un énorme vécu basket, et une réelle plus-value pour notre équipe première. »

Quelques cartons en France, des trophées en Suisse

Capable de tourner à plus de 15 points de moyenne en Pro B avec Aix-Maurienne (où il a fait partie des joueurs invités début mai pour le 1 000e match), David Ramseyer a partagé sa carrière entre ses deux pays. International suisse, auteur d’un doublé Coupe – Championnat en 2015 avec Genève, il a également goûté à la Pro A le temps d’une saison avec Boulazac (en 2012/13).

Joueur au caractère bien trempé, il a successivement défendu les couleurs de Châlons-en-Champagne, Aix-Maurienne, Antibes, Nantes, Boulazac, Caen, de nouveau Aix-Maurienne et Saint-Vallier en France. En arrêt de travail ces derniers mois, il n’avait plus joué depuis un déplacement à Andrézieux-Bouthéon le 29 octobre 2024.