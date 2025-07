Orlando prolonge un champion du monde allemand

Moe Wagner ne quittera finalement pas Orlando. L’intérieur allemand de 28 ans vient de signer un nouveau contrat d’un an pour 5 millions de dollars avec le Magic, selon les sources d’ESPN. Une décision qui permet aux frères Wagner de continuer leur aventure commune en Floride.

Free agent forward/center Moe Wagner has agreed to a one-year, $5 million deal to return to the Orlando Magic, sources tell ESPN. Wagner's agent, Jason Glushon, reached the new contract with Magic executives on Friday. pic.twitter.com/YInqnHBFef

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 4, 2025