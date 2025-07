Deux dernières recrues chez les finalistes : Golle Dembele et Mathéo Le Lann arrivent à Mulhouse

Le Mulhouse Basket Agglomération (MBA) aura marqué les esprits lors de cette saison 2024/25 de Nationale Masculine 1 (NM1). Une épopée folle en playoffs malgré leur sixième place au classement, avec l’élimination du SCABB (2-1) puis des Sables d’Olonne (2-0), et enfin une finale à couteaux tirés perdue contre Challans (1-2). Les Alsaciens se sont retrouvés là où pas grand monde ne les attendait, et ont failli décrocher le gros lot. Mais la victoire finale des playoffs et la montée en ÉLITE 2 ont finalement été emparées par le VCB, qui méritait plus sur l’ensemble de la saison. Difficile pour Mulhouse de tourner la page après une fin de saison si palpitante.

C’est pourtant ce qu’ont dû faire les dirigeants du club. Seulement 48 heures après la défaite au Match 3 décisif des finales, les départs de cinq joueurs été annoncés (Kilian Incrédule, Fabio Milanese, Tom Dary-Sagnes, Mouhamed Thiam et William Gneze), compensée par quatre arrivées (Mahes Montout, Tom Hyenne, Tim Eboh et Marius Chambre). Mais le nouvel effectif tout clinquant n’était pas au complet. Il aura fallu attendre une dizaine de jours pour que le club officialise les deux dernières arrivées, qui viennent compléter le mercato du club mulhousien. Il s’agit de deux jeunes, un meneur et un intérieur, Mathéo Le Lann (1,89 m, 20 ans) et Golle Dembele (2,02 m, 19 ans).