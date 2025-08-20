Depuis son arrivée en WNBA, Leïla Lacan est… la meilleure intercepteuse de la ligue

C’est le genre de catégorie statistique habituellement dominée par les joueuses expérimentées. Il faut en effet de la connaissance des adversaires, de l’instinct travaillé ou encore de la ruse pour intercepter beaucoup de ballons sans faire de fautes. Pourtant, depuis un mois et demi en WNBA, la joueuse qui vole le plus de balles est une rookie française de 21 ans, qui découvre le jeu américain et ses spécificités : Leïla Lacan (1,80 m, 21 ans).

PROFIL JOUEUR Leila LACAN Poste(s): Meneur Taille: 180 cm Âge: 21 ans (02/06/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / WNBA PTS 9,4 #59 REB 2,5 #98 PD 3,8 #23

Des débuts en fanfares

Arrivée en milieu de saison dans l’équipe avec les moins bons résultats de la ligue : Lacan n’a pas eu le droit à une situation idéale pour mettre le pied à l’étrier. Surtout en faisant la transition depuis l’Europe où un basket différent est pratiqué. Pourtant, la joueuse de Basket Landes s’est adaptée à toute vitesse dans ce tout nouvel environnement, et a de suite performé. « Je n’ai jamais vu une joueuse s’ajuster aussi vite en arrivant en milieu de saison » indiquait par exemple son expérimentée coéquipière Tina Charles (36 ans).

Leïla Lacan 🇫🇷 ce soir 7 points

4 rebonds

14 PASSES DÉCISIVES (!!)

0 turnover (!!!)

3 steals

en 38 minutes Elle est en WNBA depuis 1 mois et elle performe à chaque match c'est une folie. Fan de cette joueuse depuis des années mais là elle m'impressionnepic.twitter.com/NYFZ2TfsUc — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) August 17, 2025

Il faut dire que le coach Rachid Meziane – qui l’a forcément scoutée quand il était à Villeneuve d’Ascq, et avait même tenté de la recruter à l’époque – lui a donné le champ libre pour s’exprimer. Dès son arrivée, la MVP des finales de LBWL a en effet bénéficié de temps de jeu et de responsabilités. Et dès son cinquième match, elle a fructifié cela avec une sortie à 19 points. Et c’est aussi à partir de ce match-là qu’elle a commencé à s’illustrer dans ce domaine qui la démarque des autres : les interceptions.

3 vols de ballons contre Indiana (dont un sur Caitlin Clark), 3 contre Los Angeles puis… 6 face aux Golden State Valkyries (dont deux fratricides sur Iliana Rupert). Lacan a montré dès ses premiers matchs ses qualités d’harceleuse de porteuses de balle. Grande, athlétique et surtout très agressive dans l’attitude, elle parvient à gêner même les meilleures attaquantes adverses. « Elle peut défendre sur les meilleures joueuses adverses et créer des situations, ce dont nous avons besoin » soulignait Rachid Meziane avant son arrivée. Le temps lui a donné raison, puisque la Ruthénoise tourne à 2,2 interceptions de moyenne, en plus de ses quasiment 10 points et 4 passes décisives.

leila lacan has had at least one steal in 10 consecutive games and is averaging 3.5 steals per 36 min the sun's defensive rating with lacan on the floor: 99.8

the sun's defensive rating with lacan off the floor: 112.7 pic.twitter.com/3CkfxwS0zF — jack maloney (@jackmaloneycbs) August 11, 2025

Au sommet de la WNBA

C’est simple : aucune autre joueuse n’a intercepté plus de ballons en WNBA depuis son arrivée début juillet. Avec 35 interceptions, Lacan devance sa compatriote Gabby Williams (34), pendant que toutes les autres joueuses de la meilleure ligue au monde sont à moins de 28 (comme sa coéquipière avec qui elle forme un duo redoutable, Saniya Rivers : 28). Le tout en jouant moins que ces dernières, puisqu’elle n’est titulaire que depuis peu. Mais son gros impact en sortie de banc lui a récemment valu une promotion.

« Elle va mettre la pression sur le ballon, monter sur chaque adversaire, se mettre sur les trajectoires de balle. Elle verrouille des adversaires, les frustre, vole des ballons… Leïla apporte la dureté et l’énergie dont on a besoin » l’a complimentée sa coéquipière sur les postes extérieurs Marina Mabrey. Il reste exactement 11 matchs à Lacan pour continuer à s’exprimer. Le Sun, étant bon dernier du classement, n’a plus rien à jouer et va pouvoir donner encore plus de temps de jeu à ses jeunes.