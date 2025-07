Leïla Lacan est arrivée dans le Connecticut, un peu d’attente pour Iliana Rupert à Golden State

Le contingent français en WNBA était déjà bien rempli, le voilà qui va se garnir de deux nouvelles têtes. La fin de l’EuroBasket a libéré une flopée de joueuses qui peuvent désormais librement rejoindre la ligue américaine. Certaines étaient déjà là en début de saison et s’étaient seulement absentées le temps d’un mois. D’autres ont privilégié la préparation avec leur équipe nationale, quitte à ne jouer qu’une moitié de saison en WNBA. C’est le cas des deux tricolores Leïla Lacan (1,80 m, 21 ans) et Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans), qui ne vont pas tarder à faire leurs débuts outre-atlantique cette année.

Les grands débuts de Leïla Lacan

Pour la plus jeune des deux, c’est une grande première. Draftée 10e en 2024 par le Connecticut Sun, Lacan va enfin rejoindre la franchise. Cette dernière a annoncé son intégration au groupe par une photo où on la voit tout sourire dans le centre d’entraînement. La Ruthénoise a en effet atterri hier dans la ville située à deux heures de route de New-York, deux jours après que son contrat rookie soit officiellement activé par le Sun (avec comme conséquence l’éviction de la Berruyère Kariata Diaby). Quelques jours de repos et d’adaptation seront sûrement nécessaires pour qu’elle puisse faire ses grands débuts en WNBA.

En tout cas, son coach Rachid Meziane ne dira pas non à un renfort supplémentaire. Car son Connecticut Sun vit une première moitié de saison catastrophique. Avec 2 victoires pour 15 défaites, il pointe en dernière place du classement avec le pire début de saison de l’histoire de la franchise. L’équipe n’a plus gagné depuis le 7 juin. Si bien que la place du coach français est sur un siège éjectable si la trajectoire n’est pas redressée.

La dose de folie apportée par Lacan en attaque ainsi que son intensité défensive ne seront pas de refus. Sur les lignes arrières, elle sera en concurrence avec sa compatriote Bria Hartley, ainsi que Jacy Sheldon et Lindsey Allen, étant donné que Marina Mabrey est blessée. En tant que rookie, elle sera sûrement intégrée progressivement au rythme de jeu beaucoup plus rapide de la WNBA.

Iliana Rupert attendue aux Valkyries mi-juillet

Quant à Iliana Rupert, son arrivée aux Golden State Valkyries prendra un peu plus de temps. À peine remise de l’EuroBasket – et notamment du crève-cœur de son 3-points et de son lancer-franc raté au buzzer en demi-finale contre l’Espagne – l’aînée de la fratrie Rupert est en France pour des obligations personnelles (son mariage civil). Ce qui lui prendra quelques jours. Selon nos informations, elle arrivera à San Francisco aux alentours du 15 juillet pour rejoindre sa nouvelle franchise. Ces obligations personnelles sont toujours compliquées à caler dans l’emploi du temps ultra-chargé des basketteuses féminines de haut niveau, entre le championnat domestique, l’EuroLeague, l’équipe de France et la WNBA…

Les Golden State Valkyries vont de toute façon débuter un gros road-trip de quatre matchs à travers le pays. C’est à l’issue de celui-ci que Rupert rejoindra l’équipe. Mais les Valkyries devront couper une joueuse d’ici-là pour lui faire de la place. « Je ne sais pas. Il faut demander à notre front office » a botté en touche la coach Natalia Nakase quant à cette nécessité. L’arrivée de l’internationale tricolore après l’EuroBasket est arrangée depuis la Draft d’expansion en décembre dernier.

Avec déjà deux saisons WNBA dans les jambes mais surtout d’impressionnantes campagnes d’EuroLeague entre temps, elle est une joueuse confirmée qui peut apporter directement. Son profil d’intérieure stretch sera bienvenu aux Valkyries, qui est la pire équipe à 3-points de la ligue (28,7%). Rupert sera la troisième française de l’effectif avec Carla Leite et Janelle Salaün, qui va elle aussi retourner dans l’équipe prochainement.