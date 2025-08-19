Recherche
NM2

Arthur Rozenfeld de retour en France, en Nationale 2

Cinq ans après son départ de Vichy, Arthur Rozenfeld est de retour en France ! Passé par six clubs israéliens depuis, le meneur auvergnat s'est engagé avec Golfe-Juan, en Nationale 2.
|
00h00
Résumé
Arthur Rozenfeld rejoint Golfe-Juan

Crédit photo : Winner League

Son dernier match en France remonte à une période où le pays s’apprêtait à découvrir le sens du mot « confinement » : 11 points et 6 passes décisives lors d’une défaite de Vichy-Clermont contre Saint-Quentin (89-97). Cinq ans plus tard, Arthur Rozenfeld (1,81 m, 30 ans) va renouer avec les parquets tricolores dans l’anonymat de la Nationale 2, à Prissé-Mâcon le 13 septembre.

« Une suite logique » après une saison blanche

Entre-temps, inspiré par Frédéric Bourdillon, l’international français juniors a vécu tout un cycle en Israël (six clubs différents), un pays dont il possède désormais la nationalité. Aperçu en Winner League en 2022/23 avec Galil Gilboa et l’Ironi Ness Ziona, il a surtout passé trois saisons en deuxième division (10,5 points et 8 passes décisives de moyenne en 2021/22 avec l’Ironi Ashkelon). Censé y retourner l’année dernière, afin de se relancer d’un exercice 2023/24 cauchemardesque (1,5 point de moyenne en 17 matchs), il est malheureusement resté sur le carreau en raison du début des hostilités avec le Liban.

Vainqueur de la Leaders Cup Pro B 2017 avec Roanne, également élu meilleure progression de Pro B cette année-là, auteur d’une campagne de Champions League avec l’Élan Chalon, Arthur Rozenfeld n’est pas resté inactif pour autant. Il a profité de son temps libre pour assouvir sa passion musicale, lui qui est DJ à ses heures perdues, et surtout pour approfondir ses études de finance. Une pluralité d’activités qui l’a d’ailleurs poussé à choisir le monde semi-professionnel, plutôt que de tenter un retour dans le vrai circuit pro.

« Concilier mes différentes activités »

« C’est un choix qui me permet de concilier mes différentes activités », confirme-t-il. « J’arrive sur la fin de mes études et j’ai un stage de six mois à faire pour la fin de mon diplôme. Rien que ça, c’était déjà incompatible avec la vie de basketteur professionnel. Comme je pense à l’après, c’est une suite logique pour moi. »

LIRE AUSSI

À Golfe-Juan, Arthur Rozenfeld ne sera cependant pas dépaysé puisqu’il retrouvera de nombreux anciens pros, à commencer par l’inamovible Tim Blue (41 ans) et l’autre recrue de haut standing, Steeve Ho You Fat. Par ailleurs, l’Azuréa a également engagé le pivot sénégalais Christ Sanka (2,08 m, 23 ans), en provenance d’Ouest Lyonnais. 

Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.
T-shirt offcourt

