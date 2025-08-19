Arthur Rozenfeld de retour en France, en Nationale 2

Son dernier match en France remonte à une période où le pays s’apprêtait à découvrir le sens du mot « confinement » : 11 points et 6 passes décisives lors d’une défaite de Vichy-Clermont contre Saint-Quentin (89-97). Cinq ans plus tard, Arthur Rozenfeld (1,81 m, 30 ans) va renouer avec les parquets tricolores dans l’anonymat de la Nationale 2, à Prissé-Mâcon le 13 septembre.

« Une suite logique » après une saison blanche

Entre-temps, inspiré par Frédéric Bourdillon, l’international français juniors a vécu tout un cycle en Israël (six clubs différents), un pays dont il possède désormais la nationalité. Aperçu en Winner League en 2022/23 avec Galil Gilboa et l’Ironi Ness Ziona, il a surtout passé trois saisons en deuxième division (10,5 points et 8 passes décisives de moyenne en 2021/22 avec l’Ironi Ashkelon). Censé y retourner l’année dernière, afin de se relancer d’un exercice 2023/24 cauchemardesque (1,5 point de moyenne en 17 matchs), il est malheureusement resté sur le carreau en raison du début des hostilités avec le Liban.

Vainqueur de la Leaders Cup Pro B 2017 avec Roanne, également élu meilleure progression de Pro B cette année-là, auteur d’une campagne de Champions League avec l’Élan Chalon, Arthur Rozenfeld n’est pas resté inactif pour autant. Il a profité de son temps libre pour assouvir sa passion musicale, lui qui est DJ à ses heures perdues, et surtout pour approfondir ses études de finance. Une pluralité d’activités qui l’a d’ailleurs poussé à choisir le monde semi-professionnel, plutôt que de tenter un retour dans le vrai circuit pro.

« Concilier mes différentes activités »

« C’est un choix qui me permet de concilier mes différentes activités », confirme-t-il. « J’arrive sur la fin de mes études et j’ai un stage de six mois à faire pour la fin de mon diplôme. Rien que ça, c’était déjà incompatible avec la vie de basketteur professionnel. Comme je pense à l’après, c’est une suite logique pour moi. »

À Golfe-Juan, Arthur Rozenfeld ne sera cependant pas dépaysé puisqu’il retrouvera de nombreux anciens pros, à commencer par l’inamovible Tim Blue (41 ans) et l’autre recrue de haut standing, Steeve Ho You Fat. Par ailleurs, l’Azuréa a également engagé le pivot sénégalais Christ Sanka (2,08 m, 23 ans), en provenance d’Ouest Lyonnais.