Iliana Rupert : « J’ai toujours été claire avec les équipes WNBA : l’équipe nationale est ma priorité »

Elle sera la dixième française à rejoindre les rangs de la WNBA cette saison. Iliana Rupert (1,94 m, 23 ans), qui n’a pas joué dans la ligue américaine depuis 2023, a d’ores et déjà annoncé que les Golden State Valkyries, qui détiennent ses droits, l’attendaient après l’EuroBasket (18-29 juin). Elle y vivra sa troisième saison en WNBA, dans une équipe qui fait déjà jouer deux Françaises (Janelle Salaün et Carla Leite).

Chevauchement de calendrier

En attendant, l’aînée de la fratrie Rupert fait la préparation à l’Euro avec le groupe France. Intenable lors du premier match de préparation contre la Turquie (26 points), elle sera l’une des leaders de l’équipe pendant la compétition. D’autant plus au vu des absences de marque des joueuses qui ont préféré rester en WNBA cet été. C’est justement sur ce sujet qu’elle s’est exprimée dans une interview à First Team, dévoilant les difficultés que ce chevauchement de calendrier lui avait posé dans sa jeune carrière :

« À partir du moment où j’ai été draftée et même avant, j’ai toujours été claire avec les équipes : l’équipe nationale est ma priorité. Je pourrai rarement arriver à temps avant la saison, je louperai toujours un moment de la saison pour l’Euro, la Coupe du monde, les Jeux Olympiques… Toutes les équipes n’acceptent pas ça. Las Vegas a accepté ma première année, mais avant la deuxième ils m’ont dit que je devais arriver au début de la saison, sinon ça n’allait pas être possible. J’ai choisi l’équipe de France et donc ils ont transféré mes droits à Atlanta. Ce sont des choix difficiles, je comprends les filles qui restent là-bas. »

Surtout quand on sait à quel point la WNBA est difficile d’accès pour les joueuses européennes, et que s’imposer là-bas l’est encore plus, comme Rupert l’a expliqué :

« La WNBA, c’est particulier. Déjà quand on est draftées en tant qu’européennes, on arrive plus jeunes. Les Américaines font leur 4 ans de NCAA, donc elles sont draftées à 21-22 ans, voire plus vieilles. Moi je suis arrivée à 19 ans ce n’est pas pareil. Et puis les franchises privilégient encore les Américaines au début. Surtout quand tu arrives en cours de saison, elles ont leurs habitudes. C’est plus compliqué d’imposer son jeu. »

Le record d’Iliana Rupert avec le maillot de l’EDF face à la Turquie🇫🇷 26 PTS | 8/10 FG | 9 REB Notre entretien exclusif avec Iliana sera dispo ce dimanche 📺#EuroBasketWomen pic.twitter.com/WMeTIlmJID — First Team (@FirstTeam101) May 29, 2025

« J’espère que ça sera enfin l’opportunité de montrer aux Américains ce que je vaux »

Draftée en 2021 en 12e position par Las Vegas, Rupert n’est arrivée que la saison suivante en WNBA. Ce qui est finalement assez commun pour les joueuses européennes, comme elle l’a expliqué. L’année suivante, pour ses grands débuts, elle a remporté le titre avec les Aces en ayant un rôle constant en sortie de banc (3,8 points en 13 minutes de moyenne), même en playoffs. C’est après que les choses se sont compliquées, avec son transfert forcé à Atlanta en 2023, et son impasse sur la saison 2024 pour privilégier les Jeux Olympiques. Alors même qu’elle domine l’EuroLeague depuis trois ans et performe en équipe nationale, sa carrière WNBA n’a jamais décollé à cause de ces contraintes calendaires.

Cette année encore, elle a fait le choix de faire passer l’Équipe de France avant ses ambitions personnelles. « Je sens que c’est l’année où on peut gagner l’Euro, donc j’ai fait le choix d’aller en WNBA plus tard, pour mettre toutes nos chances de notre côté » détaille-t-elle à First Team.

Après la fin de la compétition en juillet, la récente finaliste d’EuroLeague avec Mersin rejoindra donc les Golden State Valkyries, pour jouer deux mois et demi de saison. Une toute nouvelle équipe encore à la recherche de hiérarchie, et où elle devrait donc pouvoir se montrer. « Les Valkyries sont une bonne opportunité pour moi, il n’y a pas de grosses stars comme j’ai pu avoir à Atlanta ou Las Vegas… J’espère que ça sera enfin l’opportunité de montrer aux Américains ce que je vaux. » Le défi est lancé.