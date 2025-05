Iliana Rupert rejoindra la WNBA après l’EuroBasket

Iliana Rupert est l’une des rares internationales françaises, appartenant à une franchise WNBA, à ne pas encore avoir rallié les États-Unis. Et cela ne sera pas pour tout de suite concernant l’intérieure tricolore, qui rejoindra les Golden State Valkyries seulement à partir du mois de juillet, après l’EuroBasket 2025.

« Récupération et vacances » avant d’enchaîner EuroBasket et WNBA

Invitée de la chaine du service public Outre-mer La Première, Iliana Rupert a expliqué la raison de son début de saison retardée en WNBA. Actuellement présente en Martinique, dont elle est originaire, la joueuse de Mersin cette saison va privilégier le repos avant d’enchaîner l’EuroBasket et sa saison aux États-Unis dans la foulée.

« Focus sur la récupération et les vacances », sourit la vice-championne olympique à propos de son programme des prochaines semaines. « Sur cette période-là, c’est vraiment déconnexion totale. Cela a été planifié avec mon préparateur physique et mon coach personnel. Je vais ensuite repartir en métropole pour préparer le championnat d’Europe où l’on sera attendus. »

Voilà en tout cas une nouvelle qui doit satisfaire le sélectionneur des Bleus, Jean-Aimé Toupane, alors que bon nombre d’internationales françaises sont actuellement aux États-Unis pour préparer leur saison WNBA. À tel point que le technicien a convoqué 25 joueuses pour la préparation à l’EuroBasket, face aux incertitudes des calendriers de chacune. Cette année, neuf Françaises participent aux camps d’entraînements WNBA, même si certaines vont devoir gagner leur place pour la saison régulière, qui débutera mi-mai.

La clique française des Golden State Valkyries va patienter avant d’être au complet

Cela ne sera donc pas le cas pour Iliana Rupert, qui rejoindre les Golden State Valkyries et sa clique de françaises plus tard dans l’été. La toute nouvelle franchise de San Francisco avait choisi deux tricolores (Rupert et Leite) lors de leur Draft d’expansion en décembre 2024, et en ont ajouté deux autres (Salaün et Touré) avec des contrats non-garantis pour le camp d’entraînement.