Face aux incertitudes WNBA, l’équipe de France convoque 25 joueuses pour la préparation

À quoi ressemblera la préparation de l’équipe de France féminine ? Déjà raccourcie, avec seulement un mois et quatre matchs amicaux, elle devra en plus s’adapter aux disponibilités, toujours inconnues, de la plupart de ses stars.

Ainsi, à deux mois de l’EuroBasket, elles sont sept officiellement concernées par la WNBA (Gabby Williams, Marième Badiane, Leila Lacan, Carla Leite, Janelle Salaün, Marine Johannès et Dominique Malonga), qui pose un sérieux problème de calendrier.

Si la FFBB a décidé de changer son fusil d’épaule depuis l’EuroBasket 2023, où elle avait interdit à ses internationales de traverser l’Atlantique sous peine de non-sélection (se privant ainsi de Marine Johannès), elle reste dans l’expectative quant à la date d’arrivée de ses « Américaines ». Si la convention collective autorise les joueuses concernées à quitter leur franchise deux semaines avant le début de l’EuroBasket, cela se fera plutôt au cas par cas.

Sans Lopez-Sénéchal, Duchet ou Tadic

Par conséquent, Jean-Aimé Toupane a décidé de ratisser large pour sa première liste avec 25 joueuses pré-convoquées pour la préparation, qui démarrera le 18 mai à Reims. On y retrouve aussi bien toutes les figures des Jeux Olympiques que des jeunes joueuses toujours pas majeures (Aïnhoa Risacher et Alicia Tournebize), certainement plus destinées à faire office de partenaires d’entraînement. En revanche, des joueuses comme Lou Lopez-Sénéchal, Alix Duchet ou Ana Tadic sont absentes.

« Bien que le temps de préparation pour l’Euro 2025 soit plus court, nous avons décidé d’annoncer un groupe élargi de 25 joueuses pour le premier rassemblement à Reims », explique le sélectionneur. « En effet, tout en nous prémunissant d’éventuelles blessures sur la fin des championnats, nous savons que nous devrons faire preuve d’adaptation avec les contraintes liées à la WNBA. Plusieurs joueuses engagées dans cette ligue auront la possibilité de nous rejoindre au fur et à mesure des stages ; le fait de se préparer avec un groupe élargi, jeune et talentueux, nous permettra d’avoir un haut niveau d’intensité et d’engagement pendant le mois de préparation et d’aborder la compétition je l’espère dans les meilleures conditions possibles pour atteindre nos objectifs ».

Le programme des Bleues :

Du 18 au 25 mai : stage à Reims

24 mai : France – Turquie , à Reims (René-Tys, huis-clos)

, à Reims (René-Tys, huis-clos) 25 mai : France – Turquie , à Reims (René-Tys)

, à Reims (René-Tys) 28 mai au 4 juin : stage à Brest

3 juin : France – Belgique , à la Brest Arena

, à la Brest Arena 4 juin : France – Belgique , à la Brest Arena

, à la Brest Arena 8 au 10 juin : stage à l’INSEP

11 au 14 juin : stage à Orléans

15 juin : départ en Grèce

18 juin : départ pour l’EuroBasket