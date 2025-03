Les Bleues gâtées par un tirage au sort idéal à l’EuroBasket

Il y a fort à parier que Jean-Aimé Toupane ne pouvait pas rêver mieux. Non pas que les Bleues, déjà érigées favorites de l’EuroBasket, devaient craindre qui que ce soit lors de ce premier tour, mais le tirage au sort a dessiné des conditions idéales pour le championnat d’Europe.

En Grèce pendant tout l’EuroBasket

Premièrement, l’équipe de France pourra jouir d’une vraie stabilité géographique et n’auront pas à se fendre d’un voyage à travers le continent entre le premier tour et la suite de la compétition. Les mains de Dimitris Diamantidis et Sandrine Gruda, préposés au tirage, ont placé les Bleues dans le groupe du Pirée, là où se jouera la finale du tournoi.

Deuxièmement, les vice-championnes olympiques ont évité un croisement potentiel avec les deux autres gros de l’EuroBasket dès les quarts de finale, la Belgique et l’Espagne, les deux finalistes de 2023. Pour leur arrivée dans le tableau final, les Bleues défieront la Slovénie, la Serbie, l’Italie ou la Lituanie.

François Gomez sur la route des Bleues !

Et les adversaires du premier tour ? Un peu de nouveauté avec la Suisse, de François Gomez (Tarbes), qui ne s’était pas qualifiée pour un championnat d’Europe depuis… 1956. L’équipe de France défiera également l’hôte grec et la Turquie, respectivement 11e et 14e de l’édition 2023.

Groupe A (Le Pirée) : France, Grèce, Turquie, Suisse

France, Grèce, Turquie, Suisse Groupe B (Bologne) : Serbie, Slovénie, Italie, Lituanie

Groupe C (Brno) : Belgique, République tchèque, Monténégro, Portugal

Groupe D (Hambourg) : Espagne, Grande-Bretagne, Allemagne, Suède

L’EuroBasket se déroulera du 18 au 29 juin.