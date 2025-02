Gabby Williams va jouer une saison de plus au Seattle Storm

Seule joueuse protégée par le Seattle Storm à l’occasion de la free-agency, Gabby Williams avait de très sérieuses chances de connaître une nouvelle saison dans l’État de Washington en 2025. D’après ESPN, ce serait acté, avec une prolongation de contrat d’une saison pour l’internationale française.

Habituée à jouer dans la cité émeraude chaque été depuis 2022, Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) va ainsi connaître sa 4e saison d’affilée avec le Storm. Arrivée tardivement l’été dernier, la Franco-Américaine a paradoxalement vécu son meilleur exercice avec Seattle, étant la 5e meilleure marqueuse (10,3 points de moyenne) et joueuse la plus utilisée de l’équipe (29 minutes de jeu). Elle pourrait donc connaître un rôle majeur en 2025, alors que l’effectif du Storm a été chamboulée, avec notamment le retour de la triple-championne WNBA, Alysha Clark.

Actuellement engagée avec Fenerbahçe en cette saison 2024-2025, Gabby Williams va d’abord s’attacher à remporter l’EuroLeague avec le club stambouliote, trois ans après son premier titre européen avec Sopron. Il y aura également l’EuroBasket avec la France du 18 au 29 juin 2025. Un été chargé en perspective donc pour Gabby Williams…

Breaking: Gabby Williams is signing a one-year deal to return to the Seattle Storm, sources told ESPN.

She was cored by the Storm last month. Although the team agreed to move her if she wished to play elsewhere, sources said, Williams wanted to remain in Seattle. pic.twitter.com/OOLknI3oSk

— Alexa Philippou (@alexaphilippou) February 9, 2025