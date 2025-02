Nouveau carton des Bleues, un écart moyen de plus de 50 points sur les qualifications : le système des fenêtres bientôt modifié

On ne gagne certes pas toujours de plus de 100 points mais 61, c’est pas mal aussi…. Après avoir pulvérisé l’Irlande jeudi à Chalon-sur-Saône (125-24), les Bleues en ont fait de même avec Israël, dans des proportions légèrement moindres (100-39).

Une fois digérée une timide entame (9-2, 3e minute), l’histoire retiendra donc que la campagne de qualifications des vice-championnes olympiques pour l’EuroBasket 2025 se sera achevée par une nouvelle balade dans le huis-clos de Riga. Pas vraiment de grands enseignements à tirer, surtout vu la faiblesse de l’opposition, mais Jean-Aimé Toupane aura encore pu rétablir équitablement le temps de jeu, toutes les joueuses entre 10 et 22 minutes.

+162 en deux matchs !



Alors qu’Iliana Rupert a transposé ses belles performances EuroLeague sous le maillot national (17 points à 7/10, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 26 d’évaluation), Myriam Djekoundade a pu fêter une première réussie (7 points en 11 minutes). Quant aux Djaldi-Tabdi, elles ont sûrement vécu l’après-midi la plus inoubliable de leur carrière, devenant les premières sœurs à partager un parquet sous la tunique de l’équipe de France depuis 1958. Discrète jeudi au Colisée, la bizuth de Charnay a été rentable (7 points et 4 rebonds en 10 minutes) tandis que la capitaine de Basket Landes a aussi pu se montrer (10 points à 4/5, 2 rebonds et 2 passes décisives en 15 minutes).

Qualifiée pour l’EuroBasket, l’équipe de France est restée invaincue au cours de ses six matchs, avec l’incroyable marge de 51,5 points de match ! Sa soirée la plus difficile ? La première, face à la Lettonie (71-49). Soit autant de fades soirées qui ne servent pas forcément l’intérêt des fenêtres internationales. En novembre, la FIBA a annoncé la modification du système de qualifications pour l’EuroBasket, instaurant un premier tour (deux fenêtres de trois matches) qui ne concernerait que les équipes les plus faibles, soit sans les Bleues. L’équipe de France ne serait alors concernée que par deux trêves internationales (de trois matchs aussi), face à des adversaires forcément supérieurs. Après les deux parodies de match de cette semaine, on ne trouvera pas grand chose à y redire…