Gabby Williams désignée joueuse « centrale » du Seattle Storm et protégée de la free agency

Alors que Gabby Williams (1,80 m, 28 ans) est toujours invaincue cette saison avec Fenerbahçe en championnat et en EuroLeague, son avenir proche en WNBA s’est joué ces derniers jours. La nouvelle a été annoncée en premier par ESPN : le Seattle Storm a choisi de “verrouiller” la Française en la désignant comme joueuse “centrale” (“core player”). Chaque franchise américaine peut en ce moment désigner une seule joueuse qu’elle souhaite protéger du prochain marché des agents libres. Ces joueuses ne pourront pas signer avec une autre équipe en vue de la saison 2025, et seront éligibles à un contrat supermax d’une saison (249 244 $). Williams rejoint une liste de superstars qui ont été verrouillées, comme Breanna Stewart (New-York), Kelsey Plum (Las Vegas) ou Satou Sabally (Dallas). Une belle marque de confiance de la part du Storm.

Un nouveau statut de leader ?

Mais une décision plutôt surprenante étant donné la teneur des négociations au moment de sa signature en août dernier. À la fin de ses excellents Jeux Olympiques, la néo joueuse européenne de l’année n’était pas sûre de retourner en WNBA pour finir la saison 2024. Si elle s’est finalement laissée convaincre par son équipe de cœur, elle ne voulait justement pas être verrouillée, afin de garder toutes ses options pour la saison 2025. Dont celle de signer dans la nouvelle franchise toute proche de là où elle a grandi, les Golden State Valkyries. Ce n’est finalement pas ce qu’il s’est passé. Toujours selon ESPN, le clan Williams n’a « pas été surpris par cette décision ». Les deux parties sont encore en pourparlers « pour déterminer les étapes suivantes ». Un transfert est encore techniquement possible.



Pendant les quelques semaines passées avec Seattle cet été, Gabby Williams était la 5e meilleure marqueuse et joueuse la plus utilisée de l’équipe. Ce alors qu’elle n’avait que le 11e salaire (23 491 $). Et ses responsabilités ont encore augmenté en playoffs. Même si elle n’a joué que 14 matchs, c’était la meilleure saison de sa carrière sur le plan statistique. La franco-américaine s’est imposée dans un effectif où elle a retrouvé ses marques auprès de la coach Noelle Quinn. C’est grâce à ses performances qu’elle a obtenu ce statut si spécial, et le salaire qui va avec. Depuis le départ de Sue Bird et Breanna Stewart en 2022, la franchise quadruple championne WNBA est en reconstruction. Elle doit aussi faire face à la demande de transfert d’une autre vétérane de cette époque, Jewell Loyd. Gabby Williams s’avère donc être une valeur sûre sur laquelle le Storm peut bâtir son avenir.